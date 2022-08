L’aspirateur robot le plus recommandé est en vente pour un peu plus de 400 euros

Nettoyer notre maison n’est pas exactement la tâche la plus excitante que nous accomplissions habituellement tous les jours. Heureusement, passer l’aspirateur et nettoyer nos sols devient plus facile grâce à la technologie. Actuellement, il est assez courant d’avoir un robot aspirateur à la maison. Un appareil que nous programmons habituellement pour enlever la poussière de nos maisons et nous devons moins utiliser le balai. Les aspirateurs robots suscitent souvent de nombreux débats, car les modèles bon marché ne sont généralement pas particulièrement bons. Heureusement, vous pourrez aujourd’hui vous procurer l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché à un prix vraiment bas grâce à cette offre sur Amazon.

L’offre est réelle : prenez un Roborock S7 à partir de 406 euros

Il peut s’agir d’un effet papillon. Peu de temps après qu’Amazon a annoncé l’achat d’iRobot, de nombreux aspirateurs robots Roomba ont vu leur prix baisser, probablement en raison de toute l’agitation qui se forme sur la façon dont la société de Bezos pourrait traiter les données des clients d’iRobot. Cependant, l’offre dont nous allons vous parler aujourd’hui ne vient pas d’iRobot, mais du Roborock S7, l’un de ses plus gros concurrents. Le prix de cet appareil a également chuté, probablement pour rester compétitif après d’énormes baisses de certains Roomba.

Un robot aspirateur 10/10 à un prix très attractif

Le Roborock S7 est l’un des aspirateurs robots les plus étonnants actuellement sur le marché. Nous l’avons essayé il y a longtemps, et nous ne pouvions en dire que du bien. C’est un aspirateur puissant qui se déplace très librement sur le sol et qui est capable de détecter et d’éviter les obstacles avec une grande précision grâce à la technologie LiDAR.

Non seulement il aspire, mais il nettoie aussi. En fait, nous avons été fascinés par la reconnaissance des tapis, car le robot soulève automatiquement la serpillière pour ne pas tremper le tapis d’eau, ainsi qu’augmente la puissance lorsqu’il passe sur l’un d’eux pour s’assurer qu’il n’y a pas de poussière, peluches ou allergènes laissés dessus. .

Blanc ou noir. Vous choisissez l’offre

Le Roborock S7 est vendu en plusieurs versions, et bien qu’il soit intéressant de l’acheter avec la base de téléchargement, la vérité est que cet accessoire est également vendu séparément et peut être acheté plus tard si nous en avons vraiment besoin.

Habituellement, cet appareil est vendu en moyenne aux alentours de 500-550 euros, mais en ce moment vous pouvez obtenir environ 400 euros, ce qui est un très bon prix pour un produit aussi complet et avancé que celui-ci. Le modèle noir est disponible pour 406 euros, tandis que la variante blanche est pour une durée limitée à 421 euros.

En ce qui concerne la station de vidage de la poussière, vous pouvez l’acheter séparément pour environ 269 euros, bien que, comme nous l’avons dit, il s’agisse d’un accessoire en option – même si nous prévoyons qu’il vous facilitera la vie.

