En bref : Samsung offre aux clients qui précommandent un Galaxy Z Flip 4 ou Z Fold 4 un bonus spécial : un NFT. Bien qu’il soit peu probable que cela incite la plupart des gens, cela a des utilisations pratiques sous la forme de remises chez certains sites de ventes.

Samsung a déjà utilisé les NFT comme bonus de précommande pour ses appareils ; ceux qui ont réservé à l’avance une tablette Galaxy S22 ou Galaxy Tab S8 en Corée du Sud ont été récompensés par un nouveau Galaxy NFT. Le jeton non fongible sera également remis aux clients qui précommanderont un Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Les pliables seront dévoilés demain lors de l’événement Unpacked de la société, que vous pourrez regarder en direct sur Netcost-security.fr.

Contrairement aux autres NFT, dont les seuls avantages ont tendance à être leur valeur de revente, le New Galaxy NFT propose des goodies non numériques. SamMobile écrit que Samsung a signé un protocole d’entente (mémorandum d’accord) avec plusieurs entreprises locales qui offriront aux propriétaires du NFT en Corée du Sud des remises et des économies sur Digital Plaza, Show Gold, The Shilla Duty Free Shop et e-Cruise lorsque le jeton est authentifié.

La plupart des clients en précommande ne se soucieront probablement pas de recevoir un NFT en bonus, mais celui qui se double d’une carte de réduction est une perspective plus attrayante. Malheureusement, il semble que l’offre sera limitée au marché sud-coréen car Samsung n’a pas dit s’il prévoyait d’offrir le bonus New Galaxy NFT dans d’autres endroits.

Il existe au moins une offre de précommande dont les Américains pourront certainement profiter. Samsung offre jusqu’à 200 $ en crédit Samsung à ceux qui réservent le Galaxy Z Fold 4 ou Z Flip 4. L’offre, disponible dès maintenant, donne 100 $ pour la précommande de l’un des téléphones ou 200 $ pour la réservation d’une Galaxy Watch ou de Buds ou d’un regroupement. avec un Z Fold/Flip 4.

Le mois dernier, ce qui semble être des rendus officiels de la fuite des nouveaux pliables en ligne. Comme on le soupçonnait, leurs conceptions diffèrent peu des prédécesseurs, les composants internes et les plis d’écran moins évidents étant considérés comme les principales améliorations. Nous avons également entendu une rumeur selon laquelle Samsung supprimerait la partie « Z » des noms des téléphones en raison de l’association négative de la lettre avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.