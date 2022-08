L’action antitrust de l’App Store en Corée pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires pour Apple

Une enquête antitrust de l’App Store en Corée du Sud pourrait voir Apple, Google et la société locale One Store reconnus coupables d’avoir enfreint une loi entrée en vigueur plus tôt cette année.

Si elle est confirmée, alors chaque entreprise pourrait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 2% de son chiffre d’affaires dans le pays…

Contexte antitrust de l’App Store

Apple a été critiqué dans plusieurs pays pour avoir forcé les développeurs d’applications à utiliser le propre système de paiement de l’entreprise pour l’App Store et les achats intégrés.

Dans le procès d’Epic Games aux États-Unis, il a été décidé qu’Apple devait autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers d’autres systèmes de paiement. Des décisions similaires ont été rendues dans d’autres pays, que ce soit à la suite de poursuites judiciaires ou de mesures législatives.

La Corée du Sud a adopté il y a un an une loi qui est entrée en vigueur en mars de cette année.

Il a été signalé la semaine dernière qu’un amendement à la loi sud-coréenne sur les télécommunications obligerait Apple et Google à autoriser l’utilisation de plates-formes de paiement tierces dans leurs magasins d’applications. Le vote devait initialement avoir lieu hier, mais a été retardé d’un jour en raison d’autres lois dépassant l’heure prévue. Le vote est maintenant passé.

Apple soupçonné d’avoir enfreint la loi

Reuters rapporte qu’Apple, Google et One Store sont tous soupçonnés d’avoir enfreint la loi.

Le régulateur sud-coréen des télécommunications a déclaré mardi qu’il prévoyait de lancer une enquête sur les opérateurs de magasins d’applications tels qu’Apple, Google et One Store sur des violations présumées de la loi sur les paiements intégrés. Les amendes potentielles pour les infractions pourraient atteindre 2 % du revenu annuel moyen des pratiques commerciales connexes, selon la loi […] La Commission coréenne des communications (KCC) a déclaré dans un communiqué qu’elle avait mené une inspection depuis le 17 mai pour déterminer si Google, Apple et One Store avaient enfreint les règles et avaient déterminé que tous les trois auraient pu le faire.

Apple n’avait pas répondu à la demande de commentaires de Reuters au moment de la rédaction, mais a précédemment déclaré qu’il respecterait la loi, malgré son opposition à l’exigence.

Le Telecommunications Business Act exposera les utilisateurs qui achètent des biens numériques auprès d’autres sources à un risque de fraude, sapera leur protection de la vie privée, rendra difficile la gestion de leurs achats, et des fonctionnalités telles que « Demander à acheter » et le contrôle parental deviendront moins efficaces. Nous pensons que la confiance des utilisateurs dans les achats de l’App Store diminuera en raison de cette législation, ce qui réduira les opportunités pour les plus de 482 000 développeurs enregistrés en Corée qui ont gagné plus de 8,55 billions de KRW à ce jour avec Apple.

En Corée et aux Pays-Bas, l’approche d’Apple a été de réduire sa commission de 30 % de seulement trois points de pourcentage si les développeurs choisissent d’utiliser des services de paiement tiers.

Le rapport ne précise pas si les tentatives de mise en conformité des différents magasins d’applications sont jugées insuffisantes ou si elles n’ont pas respecté le délai de mars.

La prise de Netcost-security.fr

Il faudra attendre la conclusion de l’enquête pour savoir si et comment Apple a enfreint la loi sur les tiers payants. En général, Apple se conforme à toutes les lois locales, bien qu’en ce qui concerne les questions antitrust, il a généralement retardé la conformité aussi longtemps que possible, puis a pris des mesures pour faire le minimum absolu qu’il juge nécessaire pour se conformer techniquement. Les régulateurs pourraient bien avoir un avis différent d’Apple sur les mesures nécessaires pour respecter la loi.

Photo : Kaléidico/Unsplash

