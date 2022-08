Les contrôles parentaux de Snapchat sont enfin arrivés : peut afficher les contacts de chat, mais pas les messages

Les contrôles parentaux de Snapchat sont promis depuis longtemps, mais leur mise en œuvre s’est déroulée à un rythme d’escargot. Un outil annoncé en mai est enfin lancé.

Connu sous le nom de Family Center, l’outil permet aux parents de voir avec qui leurs enfants discutent, mais ne leur permet pas de voir le contenu réel des messages…

Arrière plan

Il y a eu une pression réglementaire croissante sur les développeurs et les sociétés de médias sociaux pour protéger les enfants contre les dommages en ligne – y compris le toilettage qui pourrait plus tard conduire à des abus physiques. Cela inclut la loi sur les services numériques en Europe et une législation similaire prévue aux États-Unis.

Snapchat a longtemps insisté sur le fait qu’il était préoccupé par la possibilité que les enfants soient soignés par des adultes dans l’application, et a promis un certain nombre de fonctionnalités conçues pour y faire face.

En janvier, par exemple, Snapchat a déclaré qu’il limiterait les suggestions d’amis pour les utilisateurs adolescents afin que les étrangers adultes ne trouvent pas facilement ces comptes.

Snapchat n’affichera plus les comptes des utilisateurs âgés de 13 à 17 ans en tant que suggestions aux autres utilisateurs, sauf s’ils ont un certain nombre d’amis en commun. Cela n’empêchera pas les étrangers d’ajouter des adolescents sur le réseau social, mais cela rendra certainement plus difficile pour eux de discuter avec des adolescents qu’ils ne connaissent pas.

Puis en mai, la société a déclaré qu’elle offrirait aux parents une forme limitée de surveillance du chat. Ce qu’il n’avait pas fait, c’était de lancer l’une de ces protections.

Le contrôle parental de Snapchat est enfin lancé

Cela a finalement changé, avec le lancement de la fonctionnalité Family Center promise – bien qu’elle n’offre jusqu’à présent qu’un seul composant. Tech Crunch rapports.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, connue sous le nom de Family Center, les parents ou tuteurs devront installer l’application Snapchat sur leur propre appareil afin de lier leur compte à leurs adolescents via un processus d’invitation opt-in. Une fois configurés, les parents pourront voir avec quels comptes l’adolescent a eu des conversations sur l’application au cours des sept derniers jours, sans pouvoir afficher le contenu de ces messages. Ils pourront également consulter la liste d’amis de l’adolescent et signaler les abus potentiels à l’équipe Trust & Safety de Snap pour test.

Autrement dit, la fonctionnalité promise en mai. Mieux vaut tard que jamais, je suppose.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk