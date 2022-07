5 modèles de montres Casio que chaque geek voudra posséder

Si vous avez vécu les années 70, 80 et une partie des années 90 et celle du « Made in Japan », vous vous souvenez sûrement des montres Casio qui ont commencé à inonder les stores de montres dans toute de France et une bonne partie de ces stores appelés « saisies » , et qui a apporté la dernière technologie de l’époque. Qui n’a pas appris avec la marque japonaise à connaître l’heure mondiale, ou l’altitude, à faire des calculs avec ses calculatrices ou à manier un chronomètre pour savoir qui était le plus rapide du quartier ?

Cinq modèles spéciaux pour les geeks

Beaucoup pensent sûrement que la meilleure façon de montrer cet esprit geek d’être à la pointe de la technologie est de porter une montre connectée au poignet. Peu importe qu’il s’agisse d’une Apple Watch ou de tout autre modèle de montre intelligente, il est logique de croire qu’avec l’une d’entre elles, nous pouvons faire pratiquement tout ce que nous voulons, de la mémorisation d’un entraînement à l’écoute de musique ou aux appels au milieu de nulle part . Mais si vous voulez vraiment passer par de vrais geeks, alors vous devrez voyager dans le passé, vers ces montres de la marque Casio qui nous ont marqués au cours des 35 dernières années.

C’est pourquoi nous avons décidé de sélectionner cinq modèles qui ne se démodent pas. Qui maintiennent cet esprit classique des années 80 et 90 avec des fonctions très basiques et élémentaires mais qui redonneront à votre poignet ce qu’il était à l’origine : un endroit pour vérifier l’heure, nous permettre de régler une alarme et rien d’autre.

Alors si vous voulez être un vrai geek, un des bons, voici cinq alternatives pour vous rajeunir un peu. Ça compte aussi…

Casio Vintage

Modèle Casio classique qui a un design très reconnaissable et qui nous permet uniquement de connaître l’heure dans laquelle nous nous trouvons (au format 12 ou 24 heures). Elle est également dotée d’un calendrier automatique et d’un bracelet en résine synthétique. Son boîtier est résistant aux chocs et à l’eau car il est capable de supporter de petites éclaboussures et sa batterie a une durée estimée à 7 ans.

Collection Casio

Si dans les années 80 vous n’aviez pas de Casio noire, l’autre était argentée, comme celle que nous vous proposons qui a un magnifique look rétro, rétro-éclairage sur l’écran pour voir l’heure la nuit, bracelet en acier inoxydable, chronomètre et calendrier automatique . Pourquoi avez-vous besoin de plus ?

Montre à Quartz Casio

Dans les années 1990, Casio a fait un bond en avant dans la qualité et a commencé à ajouter de nombreuses autres fonctions à ses montres. Ce modèle en est un exemple vivant et à cette occasion, nous pourrons porter à notre poignet l’heure mondiale de jusqu’à 29 fuseaux horaires différents. Il indique également l’heure, a la possibilité de régler cinq alarmes, un chronomètre, des minuteries, un calendrier automatique, une étanchéité jusqu’à 10 bars (environ 100 mètres) et une batterie qui dure 10 ans.

Calculatrice Casio

La marque japonaise a été l’une des pionnières à mettre une calculatrice à nos poignets, un design de ce type se devait donc de figurer dans cette sélection. Ce modèle offre une lumière LED pour voir l’écran la nuit, un télémémo, un chronomètre, la possibilité de configurer jusqu’à cinq alarmes, un calendrier automatique, une calculatrice, un convertisseur de devises et un réveil. Sa batterie, comme dans le cas du modèle à quartz, dure également toute une décennie.

Casio Pro Trek

Nous apportons ce modèle en hommage aux nombreuses séries lancées par Casio dans les années 90 visant à faciliter la pratique de différentes disciplines sportives ou activités d’aventure. En este caso os treaemos un modelo ideal para pescar, que te indica las fases lunares y el mejor momento para obtener mejores piezas, funciones de alarma, cronómetro, temporizador, resistente al agua con inmersiones de hasta 100 metros y luz LED para ver la pantalla la nuit. Complet c’est à dire peu et plus geek que ces modèles… impossible !

