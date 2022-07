Intervention antitrust en réalité virtuelle, alors que la FTC dit à Meta qu’elle ne peut pas acheter une autre société de réalité virtuelle

Cela peut sembler un peu tôt pour une intervention antitrust en réalité virtuelle, dans un domaine qui reste encore un créneau d’intérêt, mais la FTC ne prend aucun risque. Il a décidé de bloquer l’achat prévu par Meta de la société de fitness VR Within.

L’agressivité de la décision fait qu’il semble probable qu’Apple sera confronté à des obstacles similaires lors de l’acquisition de sociétés de réalité virtuelle pour aider son prochain produit Apple Headset…

La société mère de Facebook, Meta, a fait son premier pas vers la réalité virtuelle grâce à une acquisition – l’achat d’Oculus en 2014. Le fondateur de l’entreprise, Mark Zuckerberg, est convaincu que le métaverse est l’avenir d’Internet, et CNN note que Meta a récemment acheté d’autres sociétés de réalité virtuelle.

Cependant, la FTC s’oppose à l’achat prévu d’une autre société de réalité virtuelle.

Dans une plainte déposée mercredi devant un tribunal fédéral, la FTC a déclaré que Meta avait les ressources nécessaires pour créer ses propres applications VR similaires à celles de Within, la société à l’origine du programme de fitness virtuel Supernatural. Au lieu de cela, affirme la FTC, Meta (FB) essaie d’acheter l’entreprise parvenue, ce qui «[dampen] l’innovation future et la rivalité concurrentielle.

Mercredi, la Federal Trade Commission a décidé d’empêcher Meta, la société mère de Facebook, d’acquérir la société de réalité virtuelle Within, offrant le signal le plus clair à ce jour que l’agence pourrait adopter une position plus ferme sur les accords de la Silicon Valley impliquant de nouvelles technologies.

Supernatural est l’une des applications VR les plus populaires fonctionnant sur les casques VR existants de Meta.

Meta dit qu’il est ridicule d’appliquer des mesures anti-trust dans un marché aussi naissant.

La FTC a afirmé dans sa plainte que l’accord réduirait l’incitation de Meta à développer son propre concurrent de Supernatural, ou à ajouter de nouvelles fonctionnalités à Beat Saber, une application VR appartenant à Meta qui, selon la FTC, occupe un espace similaire à celui d’une application de fitness. Meta, dans un article de blog répondant à la plainte, a déclaré que Supernatural n’est pas comparable à Beat Saber et que l’accord ne pose donc aucun problème de concurrence. […]

Le porte-parole de Meta, Stephen Peters, a déclaré dans un communiqué que l’affaire de la FTC est « basée sur l’idéologie et la spéculation, et non sur des preuves ».

« L’idée que cette acquisition conduirait à des résultats anticoncurrentiels dans un espace dynamique avec autant d’entrées et de croissance que le fitness en ligne et connecté n’est tout simplement pas crédible », a déclaré Peters dans le communiqué. « En attaquant cet accord lors d’un vote 3-2, la FTC envoie un message effrayant à tous ceux qui souhaitent innover dans la réalité virtuelle. Nous sommes convaincus que notre acquisition de Within sera bénéfique pour les gens, les développeurs et l’espace VR.