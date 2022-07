Construisez un Casio rétro à partir de zéro avec des fonctionnalités intelligentes

Casio a fait mouche en 1989 avec sa F-91W, une montre chronographe qui a fait le tour du monde pour sa qualité, sa simplicité et son prix. Le F-91W a la réputation d’être cette montre numérique que pratiquement tout le monde a utilisée à un moment donné. Cependant, les temps changent et les montres intelligentes compliquent la tâche des montres traditionnelles. Si vous avez de bons souvenirs de ce modèle Casio, vous ne pouvez pas passer à côté de ce mod édité par le fabricant Pegor. La solution définitive pour que la Casio F-91W finisse par devenir une montre intelligente.

Une smartwatch basée sur la Casio F-91W ?

Il y a environ un an, Pegor – un fabricant pseudonyme – a rendu public son projet F91 Kepler. Son objectif n’était autre que d’apporter les fonctions des smartwatches à l’intérieur du Casio F-91W. Pour ce faire, Pegor a construit sa propre carte de remplacement autour d’une puce Texas Instruments CC2640 ARM Cortex-M3 avec capacité Bluetooth Low Energy (BLE). L’idée était de vider le contenu de l’horloge d’origine et de placer cette assiette. C’est-à-dire remplacer l’ASIC de base du Casio pour placer à l’intérieur de celui-ci une plaque beaucoup plus moderne, puissante avec des fonctions sans fil.

Au niveau matériel, l’écran Kepler a également ses changements. Au lieu d’utiliser l’écran LCD d’origine, Pegor possède son propre panneau OLED, tout en conservant le style du F-91W, ne donnant à la nouvelle smartwatch qu’une résolution plus élevée.

Un projet désormais ouvert au public

Bien que le F91 Kepler se soit montré prometteur, le fabricant semble avoir pas mal de problèmes pour le configurer et le faire fonctionner. A présent, le logiciel de synchronisation des terminaux mobiles devrait être terminé. Et l’ensemble doit être entièrement fonctionnel.

Il y a quelques jours, Pegor a décidé de faire un pas en avant. En raison de difficultés techniques, les créateurs du F91 Kepler ont décidé d’ouvrir le projet. Tous les travaux logiciels sont désormais accessibles gratuitement, de sorte que n’importe qui peut faire sa part en contribuant au code ou à de nouvelles idées. Si vous voulez jeter un coup d’œil, les fichiers F91 Kepler sont disponibles dans le référentiel Pegor GitLab, sous la licence permissive MIT.

Avec le mouvement, le F91 Kepler pourra progresser, réalisant des micrologiciels et des logiciels pour terminaux mobiles permettant à chacun de créer son propre Casio F-91W intelligent. Nous n’aurons qu’à attendre que le logiciel soit terminé pour que la magie opère.

La première smartwatch basée sur la Casio F-91W ?

Pas exactement. Pegor n’est pas le seul fabricant à s’être intéressé au classique de Casio. Il y a quelques mois, Oddly Specific Objects a présenté sa propre carte mère de remplacement pour le Casio F-91W. Il s’appelle SensorWatch. Contrairement à la Kepler, ce modèle conserve certaines parties du panneau LCD d’origine de la montre japonaise. Cette version utilise une puce SAM L22, qui se distingue également par sa très faible consommation d’énergie.

Dans tous les cas, Oddly Specific Objects et Pegor cherchent un objectif commun. L’heure, le chronomètre et les alarmes du F-91W sont devenus obsolètes. La technologie a suffisamment avancé aujourd’hui pour que des fonctionnalités intelligentes puissent être apportées à la montre à succès de Casio.