Le Sénat américain adopte la loi CHIPS pour stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs alors que les relations avec la Chine se détériorent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le Sénat américain a adopté la loi CHIPS, donnant à l’industrie nationale de production de semi-conducteurs un coup de pouce de 52 milliards de dollars sous la forme de subventions qui iront à la construction de nouvelles usines. L’objectif à long terme est de réduire la dépendance à l’égard de Taïwan, en particulier à la lumière de la détérioration des relations avec la Chine, et d’atténuer les pires effets de la pénurie actuelle de puces – et de ceux à venir.

Le Sénat a voté hier à 64 voix contre 33 en faveur de l’adoption de la loi sur les puces et la science de 280 milliards de dollars, dont 52 milliards de dollars iront aux subventions aux fabricants de puces. Il y aura également un crédit d’impôt à l’investissement pour les usines de puces dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars. Les incitations s’accompagnent de certaines restrictions pour les entreprises qui sont présentes en Chine ou souhaitent y opérer, ou dans d’autres pays hostiles, à l’avenir.

La Chambre des représentants prévoit de voter sur le projet de loi plus tard dans la journée. S’il est adopté, comme prévu, le président Biden devrait le signer au début de la semaine prochaine.

Plus tôt dans la journée, j’ai été rejoint par des dirigeants de l’industrie et des syndicats pour discuter de l’importance de l’adoption de la loi CHIPS for America afin de renforcer nos efforts pour fabriquer des semi-conducteurs ici en Amérique. Je suis prêt à signer ce projet de loi fort et bipartisan. pic.twitter.com/wNoSaWqcus – Président Biden (@POTUS) 26 juillet 2022

La loi CHIPS, comme on l’appelle, est née de la crise des puces provoquée par les blocages de la pandémie et l’augmentation massive de la demande. Les conditions météorologiques extrêmes, les problèmes logistiques et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont exacerbé ce qui était déjà une situation sans précédent.

« Nous avançons sur le projet de loi CHIPS du Sénat », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué. « Cela va viser la pénurie nationale de puces à semi-conducteurs, réduire les coûts pour les consommateurs américains et stimuler l’innovation scientifique et les emplois. »

Tous les politiciens ne soutiennent pas le projet de loi. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a déclaré : « Les cinq plus grandes sociétés de semi-conducteurs qui recevront probablement la part du lion de cette aide aux contribuables, Intel, Texas Instruments, Micron Technology, Global Foundries et Samsung, ont réalisé 70 milliards de dollars de bénéfices l’année dernière. semble-t-il que ces entreprises ont vraiment besoin d’aide sociale ? » Intel a été un fervent partisan de la loi et a même reporté la cérémonie d’inauguration de son usine de l’Ohio en raison des retards.

Avec l’adoption par le Sénat de la CHIPS and Science Act, le Congrès a franchi une étape clé vers la mise en place d’investissements transformateurs pour renforcer l’avenir financier des familles, renforcer l’avantage de la recherche américaine et protéger notre sécurité économique et nationale pour les générations à venir. – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 27 juillet 2022

Un autre facteur majeur derrière la loi est la dépendance des États-Unis à Taïwan pour ses puces. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a précédemment déclaré que si les États-Unis étaient coupés de l’industrie de fabrication de puces du pays, les États-Unis seraient confrontés à une récession profonde et immédiate.

Un tel scénario cauchemardesque pourrait être possible. La Chine a longtemps déclaré qu’elle n’aurait aucun scrupule à utiliser la force militaire contre Taïwan, qui, selon elle, est une province séparatiste qui doit être « réunifiée » avec le continent. Des informations selon lesquelles la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, prévoit de se rendre à Taïwan ont conduit la Chine à menacer de « mesures fermes et résolues » si le voyage se poursuit.

Selon Reuters, l’ambassade de Chine à Washington a déclaré que la Chine « s’opposait fermement » au projet de loi, qui, selon elle, était « enraciné dans la mentalité de la guerre froide et du jeu à somme nulle et allait à l’encontre de l’aspiration commune des personnes de tous les secteurs en Chine et les États-Unis pour renforcer les échanges et la coopération. »