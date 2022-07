Ce sous-marin LEGO Raspberry Pi est la meilleure chose que vous verrez depuis longtemps

Les LEGO ne sont pas que des jouets pour enfants. Il existe de plus en plus d’ensembles de la marque danoise destinés directement aux adultes. Cependant, le jeu des briques colorées va beaucoup plus loin, et de nombreux architectes et ingénieurs ont utilisé ce jeu de construction pour montrer leurs connaissances. Le youtubeur dont nous allons parler aujourd’hui perfectionne son propre sous-marin LEGO depuis trois ans. Et le résultat est vraiment impressionnant.

20 000 LEGO de voyages sous-marins

En juillet 2019, YouTuber Brick Experimental Channel a mis en ligne une vidéo de lui-même construisant et testant un sous-marin en LEGO. La vidéo en question ne s’écartait pas du tout du thème de la chaîne, qui n’est autre que de faire des projets d’ingénierie avec LEGO. Cependant, cette vidéo se démarque un peu. Au point, qui cumule environ 15 millions de vues à ce jour.

En utilisant des pièces des kits LEGO Technic et quelques matériaux supplémentaires, le YouTuber finlandais à succès a réussi à lancer son projet. Il a utilisé une chambre à vide et une seringue qu’il a réussi à usiner avec les pièces LEGO. Pour pouvoir le gérer, il a ajouté un contrôleur de radiocommande à l’ensemble. Le résultat était spectaculaire et, bien que visuellement ce n’était pas esthétique, le véhicule fonctionnait comme un charme.

A la recherche de la perfection technique

Depuis, Brick Experimental Channel perfectionne son invention. Il y a quelques jours, l’ingénieur a mis en ligne une vidéo dans laquelle il a construit la quatrième version de son sous-marin jouet. Et, malgré son expérience, le youtubeur précise sur son blog assez humblement qu’il n’est pas un expert de ce type de véhicule.

Le LEGO Submarine 4.0 est une merveille sur le plan technique. Mécaniquement, l’ensemble fonctionne de manière similaire à la première génération, seul le nombre de pièces a été simplifié grâce au fait que le sous-marin dispose désormais de diverses améliorations électroniques. À l’intérieur du cylindre en acrylique se trouve désormais un Raspberry Pi Zero 2W qui gère les communications et la gestion de l’alimentation. L’ajout de cet appareil permet de contrôler plus précisément les moteurs et les capteurs. Pour ce faire, le youtubeur a également dû utiliser un petit BMS connecté à la carte et une carte de radiocommande qu’il a prise sur un autre sous-marin jouet.

Cependant, la grande amélioration de cette version est qu’elle dispose désormais d’un contrôle automatique de la profondeur. Le sous-marin dispose désormais de plusieurs capteurs de pression et de quelques lasers qui sont connectés directement au Raspberry Pi. Après quelques essais en piscine, Brick Experimental Channel emmène son invention en rivière pour sa première traversée. Et c’est absolument incroyable la stabilité de l’appareil contre le courant d’eau et la vitesse qu’il peut atteindre.

Heureusement, Brick Experimental Channel n’a pas voulu garder de secrets. Dans son blog personnel, il a documenté chacune des étapes qu’il a effectuées, au cas où quelqu’un serait intéressé à reproduire ce projet chez lui. L’ingénieur a publié un guide complet composé de dix parties et a également téléchargé tout le code Python qu’il a créé pour créer ce projet étonnant avec LEGO et Raspberry Pi.