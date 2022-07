Quel est le plus grand LEGO du monde ?

La plus grande construction LEGO selon Guinness World Records

Le Livre Guinness regorge de records qui ont été réalisés avec des pièces LEGO. Le site officiel de Guinness World Records a enregistré près de 5 000 résultats différents. En plongeant un peu dans ses pages, vous pouvez trouver toutes sortes de barbaries, comme le plus grand drapeau LEGO du monde (il vient du Canada, soit dit en passant), la plus haute tour ou la construction du LEGO Titanic qui a pris moins de temps. Parmi tous les records, il y en a qui attirent pas mal d’attention, comme c’est le cas du plus gros tracteur ou caravane LEGO du monde. Cependant, il est difficile de déterminer laquelle de toutes ces constructions est la plus grande du monde.

Si l’on s’en tient au Guinness World Records, la médaille d’or de la construction la plus folle avec des briques LEGO revient au centre commercial Le Gru, situé à Turin, en Italie. Le 13 février 2005, ce centre commercial organisait un événement pour réaliser la structure la plus longue, en prenant comme référence la conception d’un mille-pattes. Un énorme 2 901 760 briques LEGO en plastique ont été utilisées et le petit animal mesurait environ 1 578,81 mètres.

Ce qui est vraiment surprenant dans ce cas, c’est qu’il n’y a pas d’images. Le site officiel de Guinness World Records n’a pas de photos, et il ne semble pas y avoir de trace sur Internet de la façon dont cette construction a été réalisée – l’image que nous avons jointe à une capture d’écran du Web est celle d’un projet similaire qui a été fabriqué à Singapour—.

D’autres cas notables

Il existe d’autres constructions d’enregistrement qui ont des photographies. Ce sont les suivants :

Croisières de rêve – Navire World Dream

Pour nous, le vrai qui mérite ce record. Cet immense navire a été construit par la société de tourisme Drean Cruises à Hong Kong. C’est une réplique d’un de ses navires. 2 518 266 pièces LEGO ont été utilisées pour réaliser le projet.

Le croiseur mesure environ 8,44 mètres de long, 1,54 mètre de haut et 1,33 mètre de large. Il est répertorié dans Guinness World Records comme le plus grand navire, mais pas la plus grande construction car le mille-pattes de Le Gru l’a apparemment dépassé en nombre.

Échelle X-Wing 1:1

Apparemment le plus grand modèle jamais fabriqué à partir de briques LEGO. C’est le vaisseau mythique Star Wars X-Wing. Il a été présenté à New York en 2013 et 5 335 200 briques ont été utilisées. Tellement qu’ils ont même recréé R2-D2 dans sa position habituelle à l’intérieur de l’avion.

Ce X-Wing mesurait 12,5 mètres de long et selon les archives d’il y a dix ans, il pesait 23 tonnes. Le X-wing a été construit dans un atelier LEGO officiel en République tchèque avec 32 experts qui ont mis 17 000 heures pour le terminer. Apparemment, ce projet n’a pas été audité, il ne détient donc pas officiellement le record. S’il est toujours en un seul morceau, ce ne serait pas une mauvaise idée si ses artisans osaient faire une étoile de la mort également à l’échelle 1:1 pour créer un ensemble géant, comme nous le sommes.

Et quel est le plus grand set officiel ?

Et pendant que nous parlons de disques, vous vous demandez peut-être quel est le plus gros set jamais vendu officiellement.

A cette occasion, appuyer sur la touche est beaucoup plus facile. Il s’agit de l’ensemble LEGO Art World Map. Il compte environ 11 000 pièces et est conçu pour que vous écriviez tous les pays du monde que vous visitez avec des couleurs. Cet ensemble vaut environ 250 euros et est toujours en vente, bien qu’il soit difficile à trouver. Cet ensemble est celui qui a battu le record de LEGO Titanic, l’ensemble de 9 090 pièces qui a fini par devenir un classique.