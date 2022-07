ESR HaloLock avec CryoBoost résout le plus gros problème avec MagSafe dans la voiture : la surchauffe

Après l’annonce initiale de MagSafe, je ne pensais pas que ce serait quelque chose que j’utiliserais aussi souvent. Après près de deux ans de MagSafe, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai utilisé un port Lightning sur mon iPhone. MagSafe est la seule façon dont je charge mon iPhone maintenant. J’ai utilisé plusieurs chargeurs de voiture compatibles avec MagSafe, mais j’en ai trouvé un qui résout le seul problème de charger votre téléphone à pleine vitesse tout en le gardant au frais : l’ESR HaloLock avec CryoBoost.

MagSafe dans la voiture a vraiment fait la différence par rapport à l’utilisation d’une station d’accueil standard dans la voiture. Au lieu de loger manuellement mon iPhone dans un clip attaché à une station d’accueil, je retire simplement mon portefeuille MagSafe, place mon iPhone sur une station d’accueil MagSafe et il commence à se charger. Arrivé à destination, j’attrape l’iPhone, rattache le portefeuille et je pars pour les courses. Cela ressemble à un petit changement, mais de petits changements s’additionnent lorsque vous le faites plusieurs fois par jour, chaque jour.

Le défi de MagSafe dans la voiture

Un défi que j’ai trouvé avec MagSafe au fil des ans est la quantité de chaleur qu’il génère. On pourrait penser que ce serait un problème pendant les mois d’été aux États-Unis, mais c’était le contraire. En été, la climatisation de la voiture gardait l’iPhone au frais ; là où j’ai rencontré des problèmes, c’était pendant les mois d’hiver, lorsque le chauffage de mon camion fonctionnait la majorité du temps. Étant donné que mon iPhone était amarré via MagSafe attaché à l’une des bouches d’aération, j’aurais un iPhone en charge de manière intensive en chaleur pendant que la chaleur soufflait dessus. Lorsque vous avez un appareil qui génère de la chaleur lorsqu’il se charge alors que de l’air chaud souffle dessus, c’est un environnement difficile.

Chargeur de voiture ESR HaloLock avec CryoBoost

C’est ce problème qu’ESR visait à résoudre avec sa technologie CryoBoost. Contrairement à tous les autres docks MagSafe que j’ai utilisés, le chargeur de voiture ESR HaloLock garde un iPhone au frais quelle que soit la température extérieure ou dans la voiture. Il est conçu pour maintenir la circulation d’air frais autour de votre téléphone avec un ventilateur et garder votre iPhone en charge à sa vitesse maximale. Lorsque vous le branchez et montez votre iPhone pour la première fois, vous entendrez les ventilateurs à l’intérieur du chargeur de voiture ESR HaloLock commencer à tourner avec son processus de refroidissement. Lorsqu’aucun iPhone n’est connecté, les ventilateurs et la lumière s’éteignent. Même lorsque les ventilateurs tournent à pleine vitesse, je pouvais à peine l’entendre si ma musique était à un volume extrêmement bas. Sinon, je n’ai jamais remarqué le son supplémentaire.

En plus de faire un excellent travail pour refroidir votre iPhone quelle que soit la météo, le chargeur de voiture ESR HaloLock possède certains des aimants les plus puissants que j’ai utilisés avec MagSafe. L’anneau en silicone antidérapant peut contenir jusqu’à 1400 grammes (contre 700 grammes Apple) pour assurer une fixation stable quel que soit le terrain sur lequel vous conduisez. J’ai couru sur des routes cahoteuses récemment en revenant d’un voyage à Atlanta, et à aucun moment mon iPhone 13 Pro Max n’a bougé. Dans l’ensemble, c’est un produit assez convaincant pour charger via MagSafe dans la voiture avec des aimants durables et un refroidissement intégré, de sorte que votre iPhone est toujours à des températures optimales. Il est alimenté par un câble USB-C (côté dock) vers un câble USB-A. Mon camion a un port USB dans le tableau de bord, j’ai donc enroulé le câble derrière le volant pour qu’il soit toujours à l’écart.

Le chargeur de voiture ESR HaloLock avec CryoBoost est compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13. Si vous utilisez un boîtier, il doit s’agir d’un boîtier compatible MagSafe. Pour le moment, c’est ma façon préférée d’utiliser MagSafe dans la voiture.

