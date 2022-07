Comment obtenir Xfinity Stream sur Apple TV [Guide]

Comcast, comme vous le savez, est un fournisseur de télévision par câble populaire ainsi qu’un fournisseur de services Internet. Outre ces deux services, le réseau offre également aux utilisateurs la possibilité d’installer une application de streaming appelée Xfinity Comcast Stream. Il s’agit d’une application qui vous permet de regarder un certain nombre d’émissions de télévision et de films et d’accéder à un certain nombre d’autres services de diffusion en continu. Le service est disponible pour que les utilisateurs puissent diffuser sur leur PC, leurs appareils mobiles et leurs téléviseurs intelligents, sans oublier les clés et les boîtiers de diffusion en continu. Donc, si vous êtes quelqu’un qui vient de prendre une Apple TV et qui veut savoir comment vous pouvez obtenir l’application Xfinity Stream dessus, vous êtes au bon endroit.

Maintenant, vous devez comprendre que l’application Xfinity Streaming n’est disponible que pour les clients de Xfinity Internet + TV. Donc, si vous n’avez pas Internet Xfinity, vous voudrez peut-être obtenir le service afin de profiter de l’application Xfinity Streaming. L’application de streaming vous permet également de regarder votre enregistrement DVR sur l’application de streaming. Donc, si vous voulez savoir comment installer l’application Xfinity Stream sur Apple TV, lisez la suite.

Comment regarder Xfinity Stream sur Apple TV

Avant d’examiner la configuration et l’installation de l’application Xfinity Streaming, nous devons d’abord examiner quelques éléments nécessaires pour poursuivre les étapes.

Conditions préalables

Internet Xfinity

Apple TV

identifiant Apple

Android ou iOS appareil avec l’application Xfinity Stream.

Apple TV pris en charge

Ce sont des appareils Apple TV sur lesquels vous pouvez installer l’application Xfinity Stream.

AppleTV HD 2015

AppleTV 4K 2017

Apple TV 4K 2021

Installer l’application Xfinity Stream

Maintenant que vous disposez des éléments nécessaires et que vous savez que vous disposez d’un appareil Apple TV pris en charge, il est temps de configurer l’application Xfinity Stream.

Allumez votre Apple TV et assurez-vous que vous vous êtes connecté avec un identifiant Apple et que vous l’avez connecté au réseau Wifi. À l’aide de la télécommande, naviguez et lancez l’App Store sur votre Apple TV. Maintenant, recherchez l’application Xfinity Stream. Lorsque vous trouvez l’application, sélectionnez le bouton Obtenir pour installer l’application sur votre téléviseur. Fermez l’App Store et vous verrez l’application Xfinity Stream sur l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Configurer l’application Xfinity Stream

Dans ces étapes, nous allons maintenant vous guider sur la façon d’activer et de configurer l’application Xfinity Stream.

Lancez l’application Xfinity Stream sur votre Apple TV. L’application affichera maintenant un écran d’activation. Vous pouvez l’activer en lançant l’application Xfinity Stream et en scannant le code QR affiché. Appuyez sur Continuer sur votre appareil mobile. Il vous sera maintenant demandé de vous connecter avec votre identifiant Xfinity. L’application affichera un message de réussite. Maintenant, vous pouvez parcourir l’application Xfinity Stream sur votre Apple TV. Vous pouvez parcourir l’application pour regarder vos émissions de télévision, vos films ou vos chaînes de télévision en direct.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez regarder Xfinity Stream sur votre Apple TV. En fait, vous pouvez suivre la même méthode de configuration pour diffuser Xfinity Stream sur tous les autres appareils pris en charge par le service, tels que vos téléviseurs intelligents Android et les services de diffusion tels que Amazon Firesticks, Roku streaming Sticks, LG Smart TV, etc. Si vous avez des doutes ou questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

