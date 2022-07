L’utilisation des données de localisation de l’opérateur à nouveau sous enquête, après des promesses non tenues

La Federal Communications Commission (FCC) enquête à nouveau sur la collecte et l’utilisation des données de localisation de l’opérateur – les informations dont disposent les réseaux mobiles sur l’emplacement de vos appareils mobiles et vos habitudes de déplacement.

Cela fait suite à une enquête précédente qui a révélé l’année dernière que les opérateurs de téléphonie mobile avaient enfreint la loi fédérale en vendant ces données privées à un certain nombre de sociétés tierces…

Le simple fait de transporter votre iPhone ou un autre appareil connecté au mobile comme une Apple Watch ou un iPad suffit pour indiquer à votre opérateur de téléphonie mobile où vous vous trouvez. Vos appareils envoient régulièrement un ping au réseau afin que les appels entrants puissent être acheminés vers la tour mobile appropriée. La triangulation de la force du signal à trois tours de téléphonie mobile ou plus peut révéler votre position à moins de 100 mètres – parfois même plus précisément.

Un rapport de 2019 a révélé que les opérateurs mettaient ces données de localisation à disposition à la vente. Les acheteurs comprenaient des chasseurs de primes, dont certains ont par la suite revendu les données sur le marché noir.

Une enquête de la FCC sur cette pratique a révélé que les opérateurs de téléphonie mobile « avaient apparemment enfreint la loi fédérale » en vendant sans autorisation les données. AT&T a nié toute implication, tandis que T-Mobile et Sprint ont déclaré qu’ils cesseraient de vendre ces données – des promesses qui n’ont apparemment pas été tenues.

Arstechnique rapporte qu’une nouvelle enquête de la FCC a été ordonnée sur les pratiques actuelles.

La présidente de la Commission fédérale des communications, Jessica Rosenworcel, a ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile d’expliquer quelles données de géolocalisation ils collectent auprès des clients et comment ils les utilisent. […]

« Les fournisseurs de services Internet mobiles sont idéalement placés pour capturer une mine de données sur leurs propres abonnés, y compris l’identité réelle et les caractéristiques personnelles de l’abonné, les données de géolocalisation, l’utilisation des applications et les données et habitudes de navigation sur le Web », indiquent les lettres. En vertu de la loi américaine sur les communications, il est interdit aux transporteurs d’utiliser ou de partager des informations privées, sauf dans des circonstances spécifiques.

Rosenworcel a demandé aux opérateurs de répondre aux questions avant le 3 août. Les destinataires de la lettre comprenaient les trois grands opérateurs AT&T, T-Mobile et Verizon ; les câblodistributeurs Comcast et Charter, qui revendent le service mobile ; les opérateurs de téléphonie mobile Consumer Cellular, C-Spire, Dish, Google, H2O Wireless, Lycamobile, Mint Mobile, Red Pocket et US Cellular ; et Best Buy Health, qui exploite le service mobile Lively à vocation médicale.