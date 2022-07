Les lois antitrust américaines devraient être soumises au vote dans les prochaines semaines, selon les représentants démocrates

Deux propositions de lois antitrust américaines devraient être mises aux voix dans les prochaines semaines, selon des membres démocrates du Congrès.

Dans une lettre adressée au chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ils expriment leur inquiétude quant au fait que le temps presse pour approuver les lois avant la fin de l’année…

Arrière plan

On s’inquiète de plus en plus du pouvoir et de la domination du marché d’un petit nombre de géants de la technologie. Les politiciens des deux côtés de l’allée travaillent depuis quelques années sur une législation antitrust conçue pour créer des conditions de concurrence plus équitables pour les petites entreprises.

Bien qu’il y ait eu des tentatives pour créer une législation antitrust unique et globale, la tâche s’est avérée trop ambitieuse. Le Congrès a alors commencé à travailler sur plusieurs projets de loi antitrust, chacun conçu pour résoudre différents problèmes. Deux d’entre eux ont progressé au point où ils sont prêts pour un vote :

C’est ce deuxième projet de loi qui représente la plus grande menace pour Apple, nécessitant de grands changements dans le modèle économique de l’App Store.

Les magasins d’applications concurrents seraient autorisés sur les iPhones et les téléphones Android

Les consommateurs choisiraient l’application de l’App Store à télécharger

Les consommateurs choisiraient leurs applications par défaut

Apple et Google ne seraient pas autorisés à faire quoi que ce soit pour donner un avantage à leurs propres magasins d’applications

Apple a fait pression contre cela, insistant sur le fait qu’avoir le contrôle exclusif de la vente d’applications iPhone est plus sûr pour les consommateurs, mais les révélations continues sur les escroqueries de plusieurs millions de dollars dans l’App Store ont remis en question ce récit.

Les lois antitrust américaines doivent être votées maintenant

Les deux projets de loi exigent désormais que Schumer programme des votes. Il a jusqu’à présent refusé de le faire, affirmant qu’il soutenait les lois mais voulait être sûr qu’elles passeraient. D’autres pensent qu’il est moins enthousiaste qu’il ne souhaite que les gens le croient et qu’il hésite dans l’espoir qu’ils soient enterrés alors que l’attention se tourne vers les élections de mi-mandat.

Quelque 18 dirigeants du Congressional Progressive Caucus tentent maintenant de faire pression sur Schumer en écrivant une lettre ouverte l’appelant à programmer des votes pour les deux projets de loi.

La lettre souligne que les deux projets de loi sont sortis d’un comité bipartite.

Comme vous le savez, ces projets de loi sont le sous-produit d’une enquête bipartite de 16 mois menée par le sous-comité du comité judiciaire de la Chambre sur le droit antitrust, commercial et administratif (sous-comité antitrust). Cette enquête a été l’une des enquêtes de marché les plus étendues et les plus approfondies de l’histoire du Congrès.

Il souligne une série de sondages d’opinion montrant que la législation bénéficie d’un fort support public, ainsi que de l’approbation de nombreux organismes gouvernementaux, y compris le ministère de la Justice.

Le Département a expliqué que les plateformes dominantes sont une menace pour la concurrence et l’ouverture des marchés, et qu’elles présentent des risques pour les consommateurs, les entreprises, l’innovation, la résilience économique, la compétitivité mondiale américaine et notre démocratie. Le Ministère a indiqué qu’il « appuie fortement » les objectifs de la législation, « et encourage à la fois la [Judiciary] Le Comité et le Congrès doivent travailler pour finaliser cette législation et la promulguer.

Les auteurs des lettres disent à Schumer d’agir maintenant pour permettre que les deux actes soient soumis au vote.

Il est temps pour le Congrès de voter sur cette législation. Le comité judiciaire de la Chambre a organisé un balisage important il y a plus d’un an et a signalé HR 3816, le compagnon de S. 2992, avec un support bipartite. S. 2992 et S. 2710 ont été signalés hors du Comité judiciaire du Sénat il y a près de six mois, également avec un support bipartite. Dans les mois qui ont suivi, les parrains des projets de loi ont travaillé en étroite collaboration avec d’autres députés pour répondre aux préoccupations, répondre aux questions et s’assurer que la législation est étroitement adaptée. À la suite de ce travail, ces projets de loi sont prêts pour un vote et nous vous invitons à planifier le vote à leur sujet dans les prochaines semaines.

Vous pouvez lire le texte intégral de la lettre ici.

Photo: Lorie Shaull

