La maison Tulsa Jetsons se vend deux semaines après son entrée sur le marché

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que nous attendons toujours de nombreuses inventions futuristes vues dans The Jetsons, y compris des voitures volantes qui ne sont pas seulement de petits avions en état de marche, il semble que l’étrange maison circulaire sur pilotis dans laquelle vivait la famille soit une réalité moderne, genre de, et il vient de se vendre pour 415 000 $.

Située à la périphérie du centre-ville de Tulsa, dans l’Oklahoma, la maison de deux chambres et trois salles de bains n’est arrivée sur le marché qu’il y a environ deux semaines et elle s’est maintenant vendue au prix demandé. Le nouveau propriétaire a déclaré qu’il prévoyait de le louer sur Airbnb, afin que vous puissiez vivre votre fantasme Jetsons à un moment donné dans le futur.

Les autres caractéristiques de la maison comprennent un ascenseur qui vous emmène dans un tube de 44 pieds jusqu’à la surface habitable de 1 386 pieds carrés, un garage pour trois voitures et une zone utilitaire. Il y a aussi la vue à 360 degrés sur la ligne d’horizon de Tulsa, mais pas de Rosey the Robot, malheureusement. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo TikTok ci-dessous, l’endroit est un peu réparateur et a été vendu tel quel, mais le vendeur le décrit comme une opportunité d’investissement.

@ nancydavis19 Une découverte unique à Tulsa Oklahoma! #realtor #tulsarealtor #tulsa #space #ufo #thejetsons #exp #exprealty #halloranhometeam ♬ Transformateur cool futuriste (247721) – Kangaroo Music

Tulsa World rapporte que la maison a été achevée en 2005 par le résident local Joe Damer – un ressortissant allemand qui a déménagé à Tulsa avec sa famille en vertu de la loi sur les personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale – avec l’aide de l’architecte de Tulsa Jeremy Perkins. Damer a vécu dans la maison depuis son achèvement jusqu’en 2012, date à laquelle il l’a vendue à un ami, l’actuel vendeur.

Damer, décédé en 2019 à l’âge de 78 ans, a eu l’idée de construire la propriété plusieurs décennies avant le début de la construction en 2003. L’inspiration est venue d’une carte postale qu’il gardait depuis 1965 montrant une maison similaire en Arizona.

The Guardian note que l’architecture des Jetsons et de la carte postale est dans le style Googie – du nom d’un café aujourd’hui démoli à West Hollywood – qui a émergé au milieu du XXe siècle dans le sud de la Californie.

Crédits image : Ray Fetty/Avec l’aimable autorisation d’Angela Barnett