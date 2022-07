Thor 4 cache un hommage à Iron Man et Black Widow que vous n’avez sûrement pas vu

Combien ils nous manquent !

Nous avons des exemples tels que la vidéo personnelle que nous voyons au début de Spider-Man Far From Home, où la mort de Tony, Natasha, Steve et Vision est honorée ou la plaque commémorative qui se trouve sous le pont du premier film Avengers, que l’on a pu voir dans la série Hawkeye. Bien que celui qui est apparu dans Thor : Love and Thunder soit peut-être l’un des plus émouvants.

Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, Thor es el último de los seis vengadores originales que sigue en activo, por lo que en la película vemos reflejado ese sentimiento de soledad y el intento del Dios del Trueno por encontrarse a sí mismo y su lugar en le monde.

Maintenant, avant de continuer, nous allons SPOILer le nouveau film Marvel en détail, donc si vous ne l’avez pas vu, soyez très prudent. Sans plus tarder, commençons.

le dernier vengeur

À l’intérieur de la scène dans laquelle Thor, The Mighty Thor (Jane Foster), Valkyrie et Korg vont chercher le soutien des autres dieux afin de sauver les enfants de New Asgard que Gorr a emprisonnés. Nous rencontrons ainsi Zeus, le seigneur des divinités, qui refuse catégoriquement d’aider nos héros mythologiques préférés. A ce moment Thor est arrêté et dans une scène qui est déjà devenue un mème, Zeus le déshabille d’un geste de la main. C’est alors que l’on peut voir une série de tatouages ​​que le personnage de Thor a sur le dos.

Parmi eux, un hommage à Loki consistant en un tatouage de son casque avec ses cornes caractéristiques et la phrase « RIP Loki » se démarque. Sans aucun doute, un moment qui a fait verser plusieurs larmes dans la salle de cinéma.

Mais sans aucun doute le plus intéressant se trouve du côté droit de Thor. Il s’agit d’un parchemin dans lequel on retrouve six noms écrits en norvégien : Mother (faisant référence à Frigga, décédée lors des événements de Thor The Dark World), Father (Odin, décédé au début de Thor Ragnarok), Loki et Heimdall. (tous deux tués par Thanos pendant les 15 premières minutes d’Avengers : Infinity War) et Tony et Natasha (décédés en se sacrifiant pour sauver le monde dans Avengers : Endgame).

On pourrait dire que c’est comme une compilation de ces héros qui ont vécu le plus d’aventures avec lui et qui pour sauver le monde (et l’univers) ne sont plus avec nous. Alors c’est super que le dieu du tonnerre les ait encore en mémoire, n’est-ce pas ?

Et toi? Avez-vous remarqué ce bel hommage dans Thor Love and Thunder ?