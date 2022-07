Magic Leap 2 débarque le 30 septembre à partir de 3 299 $

En un mot : Magic Leap décrit son casque de nouvelle génération comme l’appareil AR le plus immersif du marché. Il est alimenté par un processeur Zen2 x86 quadricœur AMD 7 nm (huit threads) qui fonctionne jusqu’à 3,92 GHz avec 512 Ko de L2 par cœur et 4 Mo de cache L3 total. Parmi les autres caractéristiques techniques remarquables, citons un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz qui offre 2,5 millions de pixels par œil et un champ de vision diagonal de 70 degrés.

Magic Leap a annoncé la disponibilité commerciale de sa plateforme de réalité augmentée de nouvelle génération.

Le Magic Leap 2, axé sur les entreprises, sera lancé le 30 septembre 2022 et sera disponible en trois éditions. Magic Leap 2 Base est destiné aux déploiements commerciaux complets et aux environnements de production. Il coûtera 3 299 $ et est couvert par une garantie limitée d’un an.

Magic Leap 2 Developer Pro, comme son nom l’indique, est conçu pour aider les entreprises à développer et tester leurs applications. Il fournira un accès aux outils de développement, aux fonctionnalités de niveau entreprise, aux exemples de projets et aux premières versions mensuelles. Le prix commence à 4 099 $, ce qui comprend une garantie limitée d’un an.

Le Magic Leap 2 Enterprise est destiné aux environnements qui commandent des déploiements informatiques flexibles à grande échelle et des fonctionnalités d’entreprise robustes. Il inclut l’accès à des versions logicielles trimestrielles qui peuvent être entièrement gérées via des solutions UEM/MDM d’entreprise et peuvent être utilisées à la fois comme outil de développement et dans des déploiements commerciaux. Le prix commence à 4 999 $ et il est couvert par une garantie de deux ans.

Magic Leap a été fondé en 2010 et a réussi à lever une cargaison d’argent en mode furtif. En 2020, après le lancement décevant des consommateurs, Magic Leap a pivoté pour se concentrer sur le marché des entreprises.

Les parties intéressées peuvent visiter le revendeur américain de Magic Leap, Insight, pour magasiner ou parler à un spécialiste pour voir si le casque convient à votre entreprise.