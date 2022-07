Le mois prochain, Sony supprimera des centaines de films et d’émissions achetés des bibliothèques d’utilisateurs

Une patate chaude : Bien que Sony ait cessé de vendre des films et des émissions de télévision sur le PlayStation Store il y a plus d’un an, les clients pouvaient toujours regarder le contenu qu’ils avaient déjà acheté. Cependant, cela semble maintenant changer.

Selon les notifications placées sur les versions allemande et autrichienne du site Web de PlayStation, Sony supprime des centaines de titres de ses serveurs, de sorte que même ceux qui ont acheté les films et les émissions n’y auront plus accès. Le 31 août, les clients autrichiens perdent 137 titres et l’Allemagne en perd 317, dont Apocalypse Now, John Wick, Robocop et toute la série Saw.

Sony a déclaré qu’il devait supprimer le contenu « en raison de [its] accords de licence en évolution avec les fournisseurs de contenu. « Pour être précis, tout ce qui est distribué par Studio Canal est en train d’être mis en conserve. Plus probablement qu’improbable, Sony vient de décider de cesser de payer les frais de licence car il passe probablement à la distribution de films au coucher du soleil. Cette sommation découle du fait que la société a cessé de vendre du contenu en mars de l’année dernière.

Les fournisseurs de contenu en streaming suppriment souvent du contenu au fil du temps pour diverses raisons, allant des problèmes de licence à la création de place pour de nouvelles émissions. Les abonnés à ces services l’ont accepté puisqu’il s’agit d’un abonnement mensuel à la programmation VOD en continu. Cependant, dans ce cas, les utilisateurs ont acheté le contenu numériquement en sachant qu’ils pouvaient le regarder quand bon leur semblait.

Sony ne mentionne pas s’il émettra ou non des remboursements pour les éléments provenant des bibliothèques des utilisateurs. Si ce n’est pas le cas, il y aura probablement un retour de flamme important. Pour certains, la suppression du contenu acheté peut sembler un appât et un changement – et dans tous les termes pratiques, c’est le cas – mais l’accord de service de Sony l’indemnise probablement de toute action en justice dans des cas comme celui-ci. Il serait inhabituel que les avocats de l’un des acteurs les plus en vue de l’industrie du divertissement négligent une telle éventualité. Je vais juste montrer que vous devriez toujours lire les petits caractères.