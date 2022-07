Intel Core i5-12400F atteint un plus bas historique de 155 $

Par Netcost-security.fr le 13 avril 2022



Pour ceux qui mettent à niveau leur plate-forme ou construisent un nouveau PC, le Core i5-12400F avec une carte B660 décente semble être la voie à suivre. L’avantage de la plate-forme Intel LGA 1700 est qu’elle prendra en charge une autre génération de processeur, donc si vous deviez acheter le 12400F maintenant, il est concevable que la mise à niveau vers un Raptor Lake Core i7 à l’avenir serait bénéfique, à condition que vous ayez un B660 décent bord maintenant.

Par TechPowerUp le 18 janvier 2022



Le Core i5-12400F offre le meilleur rapport qualité-prix de tous les processeurs que nous avons testés jusqu’à présent. Compte tenu de ce prix, il est vraiment difficile de ne pas recommander ce processeur. Le Ryzen 5 5600X d’AMD est considérablement plus cher. Le Core i5-12400F à son prix actuel est exactement ce dont Intel avait besoin pour restaurer sa compétitivité face au Ryzen d’AMD. N’oubliez pas que ce segment a un volume énorme, nous parlons de millions de processeurs.

Par EuroGamer le 02 mars 2022



Suite à la conclusion de nos tests, une chose est claire : les 12900K et 12600K sont des processeurs stellaires, mais les 12700K et 12400F font presque aussi bien tout en coûtant nettement moins cher que les processeurs 8P-core et 6P-core haut de gamme d’Intel.

Par Rock, Paper, Shotgun le 25 janvier 2022



Le Core i5-12400F n’est pas aussi puissant que le Core i5-12600K, mais il domine le Core i5-11400F sur les tâches de bureau et devance le Ryzen 5 5600X pour faire bonne mesure. C’est actuellement le meilleur processeur de bureau de milieu de gamme d’AMD, et ce le sera jusqu’au lancement de la série Ryzen 7000 plus tard cette année, donc pour que le Core i5-11400F moins cher arrive et pip, c’est tout un exploit.