H3C dévoile le premier routeur Wi-Fi 7, bien qu’il n’y ait pas encore d’appareils clients compatibles Wi-Fi 7

Tourné vers l’avenir : le H3C Magic BE18000 est le premier routeur à implémenter certaines des nouvelles fonctionnalités de la future norme Wi-Fi 7, notamment la prise en charge des canaux de 320 MHz, 4K-QAM et le fonctionnement multi-liens. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser ces nouvelles technologies avant le lancement des premiers appareils clients Wi-Fi 7 l’année prochaine.

Le fabricant chinois d’équipements réseau H3C vient d’annoncer le Magic BE18000, le « premier routeur Wi-Fi 7 au monde ». Il convient de noter que l’IEEE n’a pas encore finalisé la norme Wi-Fi 7 (802.11be), ce qui indique que ce routeur pourrait ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités des futurs appareils certifiés.

Le BE18000 dispose d’une configuration d’antenne MIMO 4×4 et prend en charge les trois bandes de fréquences Wi-Fi. Il a un débit PHY maximum de 1148 Mbps sur 2,4 GHz, 5765 Mbps sur 5 GHz et un énorme 11530 Mbps sur 6 GHz, grâce au Wi-Fi 7 introduisant la prise en charge des canaux de 320 MHz. Cependant, vous ne serez peut-être pas autorisé à utiliser la bande 6 GHz, car de nombreux pays n’ont toujours pas délicencié ce spectre pour un usage public.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la prise en charge de 4K-QAM, qui augmente les débits de données de 20 % par rapport à 1024-QAM lorsqu’il y a peu d’interférences et que l’appareil client est à proximité. Pendant ce temps, le fonctionnement multi-lien permet à un appareil d’utiliser plusieurs bandes de fréquences simultanément et de choisir la moins encombrée pour réduire la latence. Le BE18000 comprend également deux ports 10GbE et trois ports 1GbE.

La société n’a révélé aucun détail sur la disponibilité ou les prix, mais en tant que produit d’entreprise, ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché. Les premiers appareils clients compatibles Wi-Fi 7 arriveront probablement sur le marché l’année prochaine, ce qui indique que vous ne pourrez utiliser aucune des nouvelles fonctionnalités du BE18000 au moins jusque-là.