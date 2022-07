La Pinna nobilis réapparaît dans la mer de Tarente : le mollusque emblématique exterminé par de mystérieuses infections

Des spécimens vivants de Pinna nobilis ont été aperçus dans le Mar Piccolo de Tarente. L’espèce a subi une crise depuis 2016 et est en danger critique d’extinction.

Deux spécimens vivants de Pinna nobilis. Crédit : wikipédia

Des spécimens vivants de Pinna nobilis, le plus grand mollusque bivalve de la mer Méditerranée, ont été repérés dans les fonds marins de la Mar Piccolo de Tarente, une lagune côtière d’une vingtaine de kilomètres carrés au nord de la ville des Pouilles. Pour photographier et filmer les animaux, comme l’a rapporté la section de Bari de la République, il y avait les bénévoles de l’association « Mare per Semper » et les hommes et les femmes de l’Autorité portuaire. C’est une nouvelle extrêmement positive, compte tenu de l’état de conservation très délicat dans lequel se déverse cette merveilleuse espèce. Ce n’est pas un hasard si Pinna nobilis est classée en danger critique d’extinction (code CR) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’organisme le plus autorisé en matière de santé de la biodiversité.

Crédit : wikipédia

Comme le précise un communiqué de l’Institut de recherche sur l’eau (IRSA) du Conseil national de la recherche (CNR), les menaces qui pèsent sur ce mollusque sont nombreuses, malgré les mesures de protection strictes. Parmi eux « la surpêche, la dégradation de l’habitat (en particulier des herbiers de Posidonia oceanica), les dommages causés par les activités récréatives et le changement climatique ». Cependant, depuis 2016, les populations de Pinna nobilis ont connu un effondrement mystérieux et soudain qui a commencé le long des côtes méditerranéennes de l’Espagne avec une mortalité de la population allant de 80 à 100 %. Le phénomène dramatique s’est rapidement propagé au reste de la Mare Nostrum et en 2018, il a également touché la mer devant Tarente, où vivait une population florissante de ces animaux, également connus sous les noms de castagnettes, moules, penne ou sture. Des taux de mortalité proches de 100% ont également été enregistrés ici, a écrit l’IRSA. Les scientifiques ont déterminé que les événements de mortalité massive étaient liés à des infections de certaines bactéries et en particulier d’un protozoaire spécifique à l’espèce appelé Haplosporidium pinnae, une espèce nouvelle pour la science.

Comme l’a expliqué à Repubblica le président de l’association de Tarente Mare per Semper, en 2015, la population florissante de Pinna nobilis del Mar Piccolo (avec des milliers de spécimens enregistrés) a été décrite dans l’étude scientifique « Observations récentes de Pinna Nobilis dans le bassin de Mar Piccolo (Golfe de Tarente, Mer Méditerranée) », publié dans la revue scientifique spécialisée Mediterraneansea. Puis, à partir de 2016, « la population a subi un grave effondrement dû à une infection produite par un protozoaire et d’autres pathologies encore à l’étude », écrit Casale. La nouvelle découverte de plusieurs spécimens vivants dans le bassin des Pouilles, où l’IRSA étudie l’espèce depuis de nombreuses années, est sans aucun doute une belle nouvelle qui augure bien pour la récupération de l’emblématique et gigantesque mollusque.

Pinna nobilis a une apparence incomparable et sa coquille peut atteindre un mètre de long, bien que la taille moyenne soit environ 40% plus petite. Le mollusque peut vivre une vingtaine d’années et est connu depuis l’Antiquité pour la soie marine, des filaments fins et robustes qui permettent à l’animal de s’ancrer au substrat des fonds marins. Dans les temps anciens, cette fibre textile organique robuste était utilisée pour confectionner des vêtements et des ornements raffinés, souvent destinés aux nobles.