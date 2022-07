Subway Surfers Tag, HEROish et Kingdom Rush TD + obtiennent les dates de sortie d’Apple Arcade en juillet

Apple a révélé quand les nouveaux titres arriveront sur sa plate-forme de jeu ce mois-ci. Deux exclusivités pour Apple Arcade seront Subway Surfers Tag et HEROish tandis que le populaire tower defense Kingdom Rush Vengeance TD+ arrivera bientôt aussi.

Étiquette de surfeurs de métro

La semaine prochaine, le 15 juillet, le nouveau Subway Surfers Tag exclusif sera le premier des trois à être lancé.

Voici comment le développeur Sybo Games décrit le nouveau titre d’action solo :

« Rejoignez l’équipage à travers plusieurs emplacements urbains interactifs hors limites. Patinez sur les trains à la retraite dans la gare de triage, jouez dans le parc après la tombée de la nuit, récupérez des bonus sur les quais de chargement ou explorez le mystérieux sous-sol. Mais attention ! Le garde n’est pas prêt de supporter ces manigances et est sur vos talons – et cette fois, il a amené des renforts !

HÉROS

Le prochain lancement exclusif d’Apple Arcade ce mois-ci sera le jeu de combat multijoueur HEROish le 22 juillet.

« Incarnez l’un des six héros épiques, invoquez des troupes, lancez des sorts et détruisez les tours ennemies pour remporter la victoire dans ce passionnant jeu de défense de château en tête-à-tête. Les joueurs peuvent profiter d’aventures en solo avec trois campagnes remplies d’histoires campantes, de partitions musicales époustouflantes et d’environnements fabriqués à la main. Ou ils peuvent plonger dans des batailles rapides avec leurs amis et leur famille dans des matchs compétitifs 1v1 ou 2v2. Les joueurs peuvent créer des decks personnalisés et mettre à niveau des cartes pour créer des combinaisons monstrueuses de troupes et de sorts alors qu’ils visent à vaincre leurs adversaires, à détruire la gemme d’âme qui leur donne du pouvoir et à se hisser au sommet des classements.

Kingdom Rush Vengeance TD+

Enfin, le 29 juillet arrivera à la fin du mois le populaire tower defense Kingdom Rush Vengeance TD+.

« Préparez-vous à passer à l’action et montrez au Royaume qui est le vrai patron dans le meilleur jeu de tower defense !

Affrontez des empires d’ennemis puissants. Affrontez des boss suprêmes, déverrouillez et passez à de nouvelles tours. Entraînez des héros légendaires et obtenez toutes les réalisations en utilisant votre stratégie dans cet incroyable jeu TD.

Kingdom Rush Vengeance vous offrira des heures et des heures de jeu dans le meilleur jeu de tower defense disponible ! »

En savoir plus sur Apple Arcade

Pour regarder de plus près tout ce qui est disponible sur Apple Arcade – plus de 200 titres et plus – consultez notre guide :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :