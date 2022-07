Edge annonce des nouvelles importantes dans les Collections

Microsoft vient d’annoncer les prochaines mises à jour de la fonctionnalité Collections de son navigateur Edge. Ceux-ci nous permettent aux utilisateurs de conserver le contenu sur Internet et d’organiser le contenu qui nous intéresse le plus, même avec des annotations. Les collections sont l’une des rares caractéristiques distinctives d’Edge et constituent une évolution des favoris classiques.

« Il existe de nombreuses raisons d’aimer les collections dans Microsoft Edge et nous l’entendons tout le temps à travers les commentaires. C’est un outil très pratique qui vous aide à collecter et à organiser le contenu que vous trouvez sur le Web. Garder toutes vos idées organisées dans des dossiers»a déclaré Liat Ben-Zur, vice-président de Microsoft.

Les collections Edge ne cessent de s’améliorer

Les utilisateurs Edge peuvent désormais ajouter des images et des vidéos du Web à leurs collections, et cela fonctionne en survolant le contenu ou en cliquant avec le bouton droit sur des images ou des vidéos sur une page Web. Pour les images, Microsoft Bing Visual Search peut également aider les utilisateurs à trouver des éléments similaires. En survolant une image et en cliquant sur l’icône Recherche visuelle dans le coin supérieur droit.

Microsoft ajoute également un nouveau flux d’inspiration à la fenêtre Collections d’Edge, qui affichera le contenu lié aux éléments que les utilisateurs ajoutent à une collection. « Prochainement, vous pourrez également partager vos collections avec d’autres afin de pouvoir collaborer et réfléchir ensemble, qu’il s’agisse de planifier vos prochaines vacances ou de réaménager votre bureau à domicile »Ben-Zur a déclaré aujourd’hui.

En plus de ces mises à jour des collections Edge, Microsoft a également commencé à déployer la possibilité de suivre les créateurs de contenu directement dans Microsoft Edge. La fonctionnalité est actuellement limitée à quelques sites Web, tels que YouTube, TikTok et Bilibili, mais d’autres sites seront ajoutés à l’avenir.

Lorsque vous êtes connecté avec votre compte Microsoft dans Edge, un bouton de suivi apparaît dans la barre Edge lorsque vous visitez des sites Web pris en charge. Vous pouvez retrouver toutes les personnes que vous avez suivies dans le menu Collections. où l’onglet Suivre affichera les dernières mises à jour de vos créateurs de contenu préférés.

Si vous avez déjà des collections, ces mises à jour seront déployées dans les mois à venir, alors recherchez un avis de mise à jour dans votre panneau Collections. Une fois que vous aurez cliqué sur la mise à niveau, vous pourrez immédiatement profiter de toutes ces grandes améliorations. »Ben-Zur a expliqué aujourd’hui.