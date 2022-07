Nouveaux détails Apple Maps désormais disponibles dans 16 pays et territoires, dont la France, Monaco et la Nouvelle-Zélande

Le nouveau détail Apple Maps a été déployé dans trois autres pays et territoires, soit 16 au total. Apple a commencé le processus de création de ses propres données cartographiques à partir de zéro en 2018, et la dernière extension couvre la France, Monaco et la Nouvelle-Zélande.

Les nouvelles données cartographiques offrent beaucoup plus de détails dans les représentations 2D et 3D, la plus grande différence étant observée dans les bâtiments d’importance particulière…

Apple a annoncé pour la première fois qu’il recommençait avec ses données de cartographie avec le lancement d’iOS 12 en 2018. La première zone à remapper était San Francisco et la région de la baie, avant de s’étendre au nord de la Californie.

« Depuis que nous avons introduit cela il y a six ans – nous ne reviendrons pas sur tous les problèmes que nous avons rencontrés lorsque nous l’avons introduit – nous avons fait un énorme investissement pour mettre la carte à niveau », déclare Eddy Cue, vice-président directeur d’Apple, qui possède Maps, dans une interview la semaine dernière.

«Lorsque nous avons lancé, il s’agissait en grande partie de directions et de se rendre à un certain endroit. Trouver l’endroit et obtenir les directions vers cet endroit. Nous avons fait un énorme investissement en apportant des millions de modifications, en ajoutant des millions d’emplacements, en mettant à jour la carte et en changeant la carte plus fréquemment. Toutes ces choses au cours des six dernières années » […]

Les avantages du nouveau système de cartographie incluent la possibilité de mettre à jour et de corriger les données en temps réel. Cue indique que la nouvelle infrastructure cartographique permettra à Apple de traiter les travaux routiers et les corrections beaucoup plus rapidement que la version actuelle.

La nouvelle Apple Maps sera également la première version à utiliser les données collectées par toutes ces camionnettes Apple Maps qui parcourent le pays depuis des années. Tech Crunch a fait un tour dans l’une de ces camionnettes et dit que chacune est équipée d’un Mac Pro, d’une gamme de disques SSD et d’un iPad – en plus du GPS, de la gamme LiDAR et des caméras haute résolution que nous voyons.