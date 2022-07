Apple Store en panne avant les précommandes de MacBook Air M2

L’Apple Store est en panne avant le nouveau MacBook Air 2022 avec puce M2 en précommande dans quelques heures. Le MacBook Pro 13 pouces avec M2 a été mis en vente le mois dernier.

Le nouvel Air est doté du dernier noyau Apple Silicon dans un tout nouveau design, évitant le châssis à bords effilés classique du MacBook Air. Le nouvel Air adopte des éléments de conception du MacBook Pro 2021, avec un style de boîtier extérieur plat, des cadres d’écran plus fins et une découpe d’encoche d’affichage abritant la caméra frontale…

Bien sûr, le châssis de l’Air est beaucoup plus fin que celui du MacBook Pro, mesurant seulement 11,3 mm. Apple propose également plusieurs nouvelles options de couleurs avec un choix de quatre finitions : argent, starlight, gris sidéral et minuit.

En plus du nouveau design saisissant, le MacBook Air arbore un écran plus grand de 13,6 pouces, une webcam 1080p améliorée et un système de haut-parleurs amélioré.

Nous savons déjà à quoi s’attendre de la puce M2 en termes de performances, grâce aux critiques et aux clients ayant déjà une expérience pratique avec le MacBook Pro M2 13″. Par rapport à la puce M1, les performances du processeur sont environ 15 % plus rapides pour un seul tâches principales et le GPU est jusqu’à 50 % plus rapide.

Cela indique que l’Air et le Pro sont techniquement les Mac les plus rapides disponibles lorsque l’on regarde les références monocœur. Bien sûr, pour les performances multicœurs, les puces M1 Max/Ultra présentes dans les machines professionnelles d’Apple gagneront toujours facilement car elles ont beaucoup plus de cœurs.

Enfin, la puce M2 indique que les clients de MacBook Air peuvent désormais configurer leurs machines avec jusqu’à 24 Go de RAM, une augmentation par rapport au maximum de 16 Go disponible avec la puce M1.

Vous pourrez précommander le nouveau MacBook Air à partir de 5 heures du matin, heure du Pacifique, dans environ 1,5 heure à partir de maintenant. Le nouvel Air commence à 1199 $. Le M1 MacBook Air continuera d’être vendu au prix de 999 $.

