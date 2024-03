TEST Batterie BLUETTI AC200L: Nouvelle version plus rapide, plus silencieuse et plus compacte de l’AC200MAX

Dans le monde en constante évolution des stations d’énergie portables, BLUETTI a une fois de plus établi une nouvelle norme avec sa toute nouvelle batterie, la version améliorée AC200L. S’appuyant sur le succès de son prédécesseur, l’AC200MAX (que nous avons précédemment testé), cette station d’énergie offre une impressionnante puissance de charge et de sortie à 2400W, surpassant son prédécesseur de 200W. Les améliorations ne se limitent pas seulement à l’augmentation de la puissance de sortie, mais englobent également la capacité totale d’extension, autorisant désormais une capacité allant jusqu’à 8192 Wh. Cette nouvelle version vise également à remédier à deux lacunes du modèle précédent que nous avions souligné : un écran difficilement lisible en plein soleil et un fonctionnement bruyant. Ces aspects, entre autres, seront examinés de près au cours de ce test.

BLUETTI AC200L : Caractéristiques

INFOS SUR LA BATTERIE Capacité : 2 048 Wh (51,2 V, 40 Ah) Type : LiFePO4 (phosphate de fer lithié) Cycles de vie : Plus de 3 000 cycles à 80 % de la capacité d’origine Durée de conservation : Recharge à 80 % tous les 3 à 6 mois Système de gestion : Contrôleur MPPT, BMS, etc.

SORTIE Prises AC : 4 x 240 V/10,5 A 2 400 W au total Type d’onduleur : Onde sinusoïdale pure Mode Power lifting (puissance maximum en crête) : 3 600 W Puissance de surtension : 7 200 W Port USB-C : 2 x 100 W Max. Port USB-A : 2 x 18 W USB-A Prises DC : 1 x 48 VDC / 8 A (prise RV), 1 x 12 V/10 A (prise voiture) *Tous régulés.

ENTRÉE Entrée AC : 2 400 W Max. Entrée solaire : 1 200 W max., VOC 12-145 VDC, 15 A Entrée de la voiture : 12/24V à partir du port allume-cigar Entrée maximale : 2 400 W, avec entrée AC + solaire

TEMPS DE RECHARGE AC (2 400 W): 1,5 heure Solaire (1 200 W): 2 heures (avec un ensoleillement optimal, une orientation idéale et une température basse) Prise de courant 12 V/24 V (100 W/200 W): ≈10 ou 20 heures AC + Solaire (2 400 W): ≈2 heures (avec un ensoleillement optimal, une orientation idéale et une température basse)

GÉNÉRALITÉS Évolutivité : Extensible jusqu’à 2 x B210, 2 x B230 ou 2 x B300 Chargement en continu : Oui Poids : 28,3 kg Dimensions (LxLxP) : 42 x 28 x 36.65cm Température de fonctionnement : -20-40℃ Température de stockage : -10-45℃ Certifications : UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC Garantie : 5 ans

L’AC200L prend en charge six méthodes de charge, AC (2 400 W), solaire (1 200 W), voiture (allume cigare), générateur, batterie au plomb et AC + solaire. L’une des caractéristiques phare de l’AC200L est sa capacité de recharge rapide de 45 minutes d’après le constructeur. Avec une entrée de charge AC maximale de 2400W, elle se charge normalement de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. En alternative, cette batterie peut être complètement chargée en 1,7 à 2,2 heures avec une entrée solaire allant jusqu’à 1200W, une des plus rapides du marché. Pour garantir une performance optimale de l’AC200L, le choix des panneaux solaires est crucial. Avec une plage de tension de circuit ouvert de 12 à 145 volts et une puissance d’entrée maximale de 1 200 Watts, l’AC200L est compatible avec une variété de panneaux solaires. Il est fortement recommandé d’opter pour des panneaux solaires équipés de connecteurs MC4 pour assurer une connexion stable et sécurisée. Parmi les options recommandées, les 6 panneaux BLUETTI PV120 offrent une recharge estimée à environ 3,5 heures, tandis que les ensembles de 4 panneaux BLUETTI PV200 et 2 panneaux BLUETTI PV350 présentent des temps de recharge d’environ 3 heures et 3,5 heures, respectivement. Ces recommandations servent uniquement de référence pour aider les utilisateurs à choisir des panneaux solaires adaptés à leurs besoins spécifiques avec l’AC200L. En puissance de sortie, l’AC200L est capable d’alimenter des appareils jusqu’à 2400W et 3600W en puissance de crête si vous activez le mode « Power Lifting » pour faire face aux pics de consommation. Comme la plupart des modèles présents sur le marché, ce modèle permet l’utilisation de la batterie pendant les phases de charge et de décharge, assurant une bonne polyvalence d’utilisation sans compromettre ses performances.

Côté capacité, l’AC200L dispose de 2048Wh alimentée par des cellules LiFePO4 (phosphate de fer lithié). Cette technologie présente plusieurs avantages. Commençons par la durée de vie qui est plus importante grâce à sa capacité utile qui reste à 80%, au moins, de sa capacité d’origine après plus de 3000 cycles de charge, atteignant en moyenne 8 ans de fonctionnement. En comparaison, la durée de vie de cette batterie peut être jusqu’à six fois plus longue que celle d’une batterie Li-ion standard.

Cette caractéristique en fait un investissement particulièrement intéressant sur le moyen et long terme, permettant une solution plus fiable pour la protection des habitations contre les pannes d’électricité, en particulier lors d’événements climatiques extrêmes.

Les batteries LiFePO4 sont également plus stables chimiquement et ne risquent pas d’exploser ou de prendre feu en cas de surchauffe ou de surcharge. Elles sont donc plus sûres pour une utilisation dans des applications sensibles, comme dans un espace confiné pour le stockage d’énergie domestique par exemple.

Une autre caractéristique qui distingue l’AC200L est sa possibilité d’extension, prenant en charge divers packs de batteries pour une capacité maximale de 8192Wh. Les possesseurs de cette batterie peuvent choisir entre 2 B300 (3072Wh chacun), 2 B210 (2150Wh chacun) ou 1 B230 (2048Wh chacun) pour adapter la centrale électrique à leurs besoins spécifiques.

Sur cette nouvelle version la marque met par ailleurs l’acens sur le bruit plus contenu de fonctionnement de la batterie, qu’il indique inférieur à 50 dB. Sur la précédente AC200MAX, le son émis par cette dernière était en effet important et difficilement utilisable dans une pièce de vie fermée. À ce sujet, l’AC200L dispose de 3 modes différents de vitesse de charge. Le premier « Standard », permet de charger la batterie à 1200W, le mode « Turbo » à 2400W et enfin le mode « Silent », abaissant la puissance de charge à 800W pour un fonctionnement encore plus silencieux. Nous ne manquerons pas de vérifier le niveau sonore émis par chacun de ces modes lors de nos tests pratiques.

Concernant la fonction UPS permettant d’utiliser la batterie comme un onduleur, celle-ci est toujours présente et prend le relais suite à une coupure de courant en 20 ms, ce qui normalement permet de faire fonctionner un ordinateur de bureau sans interruption.

Lorsqu’il s’agit de charger ou décharger l’AC200L dans des conditions de température inférieures à zéro, il est important de prendre en compte les plages de température spécifiées. Vous pouvez charger l’AC200L pour alimenter vos appareils par temps froid, mais il est recommandé d’éviter de le recharger en dessous du point de congélation. Les plages de température applicables à l’AC200L sont les suivantes : pour la charge, elle varie de 0 à 40℃, tandis que pour la décharge, elle s’étend de -20 à 40℃. Ces directives assurent un fonctionnement optimal de l’AC200L tout en préservant ses performances.

BLUETTI AC200L : Déballage et accessoires

Cette nouvelle batterie BLUETTI arrive comme d’habitude très bien conditionnée dans un emballage très sobre. Ce dernier est composé d’un double carton et de deux épaisses mousses permettant d’assurer l’intégrité du produit face aux aléas du transport.

Au premier étage du packaging, nous retrouvons une pochette renfermant les câbles de connexion et des documents. En dessous se trouve la batterie et son sachet anti humidité.

Une fois sortie de carton, la batterie captive instantanément par son poids substantiel, tout en démontrant une bonne compacité compte tenu de sa masse.

BLUETTI est, une fois de plus, pas avare en câble. 4 sont fournis. Nous retrouvons, de gauche à droite, un câble de charge allume-cigare pour voiture, un câble de charge solaire MC4, un câble de charge multifonction et bien sûr le câble d’alimentation secteur. Ce dernier est dans un format propriétaire désormais, mais nous reviendrons sur ce sujet dans la suite du test.

Niveau lecture, un manuel d’utilisation et une carte de garantie sont présents. Bien que le manuel ne soit pas disponible en français (anglais et allemand uniquement), il est enrichi de plusieurs illustrations et rédigé dans un anglais technique relativement accessible.

Aucun adaptateur secteur n’est présent dans l’emballage contrairement à l’AC200MAX, ce qui indique que l’alimentation est désormais intégrée directement dans la batterie. Nous y voyons déjà trois points positifs, une source de nuisance sonore en moins (l’adaptateur secteur était ventilé), une puissance de charge plus rapide et une mobilité facilitée lors du transport et de l’utilisation.

BLUETTI AC200L : Design

L’AC200L se démarque par sa finition extérieure de grande qualité. Conçu à partir d’un plastique solide et texturé de teinte gris foncé, la batterie présente une esthétique haut de gamme. Le boîtier en plastique démontre une résistance importante, et la construction inspire confiance, sans le moindre grincement ou cliquetis provenant des composants internes.

Nous pourrions penser que l’AC200L soit plus volumineuse que l’AC200MAX à cause de l’alimentation désormais directement intégré dans la batterie. Il n’en ai rien, l’AC200L avec une hauteur 2 cm inférieur à l’AC200MAX (42 x 28 x 36.65 cm contre 42 x 28 x 38,7 cm), se targue d’un volume inférieur de 9,19%. Il s’agit là d’une avancée significative de la part de la marque, démontrant une efficacité notable dans la conception pour parvenir à une solution plus compacte tout en ayant des performances encore meilleures.

Avec un poids de 28,3 kg, l’AC200L affiche une légère différence de 200 grammes en plus par rapport à l’AC200MAX. Cette variation de poids, bien que modeste, est accompagnée d’une observation intéressante lorsque l’on considère le poids par rapport au volume. En effet, la différence en pourcentage entre l’AC200L et l’AC200MAX en termes de poids par volume s’établit à environ -9.09 %.

Du côté gauche de l’appareil, on trouve les ports d’extension de batterie, les divers modes de chargement, ainsi que la ventilation qui assure l’apport d’air frais dans le système. Du côté droit, nous retrouvons l’extraction de l’air chaud uniquement.

Comparée à sa prédécesseure, l’AC200MAX, on observe que la nouvelle AC200L bénéficie d’un espace d’aération deux fois plus vaste de part et d’autre de l’appareil. Cette expansion de la surface de ventilation traduit l’aspiration de la marque, énoncée en début d’article, de réduire significativement les émissions sonores de l’appareil.

À l’arrière de la batterie, aucun port n’est présent. Cependant, vous découvrirez une fiche informative consolidant les principales caractéristiques de l’AC200MAX.

Sous l’appareil, quatre pieds en caoutchouc assurent une adhérence au sol, prévenant ainsi tout risque de glissement.

La question de pouvoir positionner l’AC200L de côté pour économiser de l’espace est rapidement dissipée par une réponse négative. Cette pratique est fortement déconseillée, car elle pourrait entraîner des dommages à la structure interne de l’appareil. Il est impératif de maintenir l’AC200L en position verticale aussi bien lors du stockage que pendant tout déplacement.

Chacun des ports et prises est équipé de couvercles en caoutchouc afin de prévenir l’infiltration d’humidité et de saleté. Bien que ces capuchons ne confèrent pas à l’appareil une résistance complète aux intempéries (pas de certification IP), ils fournissent une couche de protection supplémentaire dans certains scénarios d’utilisation.

Sur le côté gauche de la face avant, se trouve un port 12V/10A (1 allume-cigare) et un port 48V/8A. Vient ensuite deux ports USB Type-C de 100 Watts maximum et 2 ports USB-A classiques.

3 boutons « DC », « USB » et « AC » permettent d’activer et désactiver manuellement chacun des trois groupes de ports.

Sur le côté droit de cette même face avant, nous retrouvons quatre prises secteur 230V classiques à ondes sinusoïdales pures.

Au bas du côté gauche, se trouve une entrée DC 12-145V, un port pour brancher des batteries d’extension, un port AC (alimentation secteur), une prise de mise à la terre et enfin un coupe circuit.

Sur le dessus de la batterie, les deux charges sans fil 15W de l’AC200MAX ont disparu, ce qui peut expliquer, en partie, le gain de taille en hauteur de l’appareil. Les deux poignées, solides, sont en revanche toujours présentes et indispensables pour transporter l’appareil.

L’écran interactif de l’AC200MAX, quasiment illisible en plein soleil, est remplacé par un écran plus simple sur ce nouveau modèle. Cependant, cet écran basique offre désormais une lisibilité parfaite même en plein jour.

Désormais pour accéder à certaines fonctions, il faudra obligatoirement passer par l’application (très pratique au demeurant), au lieu d’interagir avec l’écran. Ce changement plaira à certains, permettant d’utiliser plus facilement la batterie dans un environnement lumineux… et moins à d’autres dû au recours plus fréquents de l’application pour certains cas de figure.

BLUETTI AC200L : Application mobile

L’application mobile BLUETTI demeure un modèle d’efficacité. Nous saluons également le fait qu’il ne soit pas nécessaire de créer un compte pour utiliser directement la batterie. À notre connaissance, cette option, de plus en plus rare dans une ère où la collecte de données est devenue lucrative, est permise exclusivement par ce constructeur, ce qui est très appréciable.

Une fois le Bluetooth activé sur votre téléphone, la batterie est directement visible dans l’application et accessible sans latence. L’application prend, à ce propos, aussi en charge le Wi-Fi.

Dotée d’une interface simple et ergonomique, vous pouvez aisément activer et désactiver les sorties d’alimentation DC/USB et CA. De plus, vous avez la possibilité de consulter les différentes tensions transitant à travers quatre groupes distincts de ports. L’accès au monitoring des batteries d’extensions se fait également aux bas de cet écran principal.

Les paramètres sont également très clairs et bien organisés. À travers ces réglages, vous pouvez choisir parmi les trois modes de charge proposés et activer le mode « Power Lifting » pour faire face aux surtensions.

D’autres options utiles sont également disponibles, telles que la mise à jour du micrologiciel (firmware) de l’appareil, l’activation du mode « ECO » sur les ports AC et DC, la mise en veille automatique, ainsi qu’un réglage plus avancé permettant de modifier le courant de charge maximum du réseau.

Même si une toute petite minorité de textes ne sont pas encore traduits, l’application est très agréable à utiliser au quotidien. L’accès aux paramètres souhaités est rapide et intuitif, sans se perdre dans les méandres de plusieurs sous menus et c’est tout ce qu’on lui demande !

BLUETTI AC200L : Tests pratiques

Vitesse de charge

Le fait que BLUETTI supprime l’adaptateur secteur sur cette nouvelle AC200L par rapport à l’AC200MAX lui confère, en plus d’une mobilité plus facile, de nombreux avantages techniques.

La charge, autrefois limitée à 500 W, permettait de charger les 2048 Wh de capacité en 6 heures. Cette vitesse de charge, bien que déjà intéressante, se fait littéralement pulvérisée par les 2400 W permis par cette nouvelle AC200L, qui n’est plus limitée par les capacités d’un adaptateur externe.

En mode « Turbo », la charge est, d’après notre Wattmètre, montée au maximum à 2455 Watts, ce qui nous a permis de charger la batterie de 30 à 80% en 28 min sur notre essai. Notre second test a consisté à faire une recharge de 0 à 100%, qui a pris 54 minutes. Charger complètement la batterie en moins d’une heure et partir en déplacement pour l’utiliser à la journée ou la recharger complètement lors de la pause de midi sont donc des scénarios pleinement possibles.

Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre batterie, vous pouvez choisir les modes Standard (1200W), ce qui prendra deux fois plus de temps pour charger la batterie, ou Silencieux (800W), qui permettra de charger l’AC200L de 0 à 100% en un peu plus de 2 heures 30.

Lors de nos tests, nous avons observé des différences entre les valeurs affichées sur l’écran de la batterie et celles mesurées par notre wattmètre :

Mode Silencieux : Wattmètre à la prise – 830W -> Relevé sur l’écran de la batterie – 970W

-> Relevé sur l’écran de la batterie – Mode Standard : Wattmètre à la prise – 1244W -> Relevé sur l’écran de la batterie – 1366W

-> Relevé sur l’écran de la batterie – Mode Turbo : Wattmètre à la prise – 2200W -> Relevé sur l’écran de la batterie – 2300W

Les données fournies par le wattmètre correspondent à la vitesse de charge correcte spécifiée pour chaque mode de l’appareil. Ainsi, les valeurs affichées sur l’écran interne de l’AC200L semblent être surestimées d’environ 130W. Ce léger défaut, bien qu’anecdotique et n’affectant pas le fonctionnement de l’appareil, peut probablement être corrigé par une mise à jour du firmware, selon notre analyse.

Bruit de fonctionnement

En ce qui concerne le niveau de bruit, il était difficile de rester dans la même pièce pour télétravailler avec l’AC200MAX. Le fabricant a donc pris en compte cet aspect lors de la conception de l’AC200L. Comme mentionné précédemment, la surface d’aération a été augmentée de chaque côté de l’appareil et l’adaptateur secteur, qui était auparavant refroidi activement, a été retiré. Voici nos relevés au sonomètre :

Relevé au sonomètre en mode Silencieux : 30,9dB

Relevé au sonomètre en mode Standard : 37,5dB

Relevé au sonomètre en mode Turbo : 46,0dB

En résumé, le mode silencieux est à peine audible, le mode standard est légèrement perceptible, tandis que le mode Turbo reste tout à fait supportable. Nous sommes loin des 54 dB relevés sur l’AC200MAX, mais également en dessous des 50 dB annoncés par la marque, ce qui est une excellente surprise !

Utilisation

Lorsque nous avons branché l’AC200L sur secteur, nous avons été surpris de constater que le câble secteur n’est pas standard sur ce nouveau modèle. Il est désormais équipé d’un mécanisme de verrouillage par vissage, ce qui peut s’avérer pratique dans certaines situations. Cependant, il faudra veiller à ne pas le perdre.

Pour l’évaluation pratique, nous avons le comportement de la batterie avec une gamme d’appareils électroniques de bureau et d’extérieur. Notre kit comprend : un MacBook Pro (100 watts), un moniteur de 32 pouces (60 watts), une batterie d’appareil pour le jardinage (150 watts), un smartphone, une enceinte Bluetooth, une montre connectée, ainsi que d’autres appareils (150 watts). L’ensemble totalisait environ 480 watts par heure. Dans des conditions idéales, l’AC200L entièrement chargée a permis, comme l’AC200MAX, environ 4,5 heures d’utilisation si tous les appareils fonctionnent à pleine capacité. D’après un autre de nos tests, avec un chauffage de 1500W, vous pouvez compter sur 1 heure et 20 minutes d’autonomie.

Nous avons également testé l’AC200L avec succès pour alimenter des outils électriques tels qu’une scie sabre, un coupe-bordure et des perceuses, sans rencontrer le moindre problème de fonctionnement.

Si vous souhaitez connaître le temps d’utilisation maximum possible d’un appareil par rapport à sa consommation, il faut utiliser l’équation de l’autonomie. Définie comme Autonomie = Capacité de la batterie × DoD × η ÷ Puissance nominale de l’appareil, est un facteur essentiel à considérer pour estimer le temps d’utilisation de l’AC200L avec des appareils spécifiques. Dans le cas de l’AC200L, à la fois la profondeur de décharge (DoD) et l’efficacité locale de l’onduleur (η) sont fixées à 90 %. Prenons l’exemple d’un four à micro-ondes de 1 000 W. En utilisant la formule, la durée de fonctionnement serait calculée comme suit : 2 048 Wh × 90 % × 90 % ÷ 1 000 W, équivalant à environ 1,65 heures. Il est important de noter que cette formule n’est PAS applicable aux charges inductives avec des compresseurs, telles qu’un réfrigérateur ou un climatiseur, comme indiqué dans la remarque. Ce calcul offre aux utilisateurs une estimation réaliste du temps d’utilisation de l’AC200L avec divers appareils tout en soulignant les limitations spécifiques liées aux charges inductives.

BLUETTI AC200L : Notre avis

Avec cette nouvelle batterie AC200L, BLUETTI est venu corriger plusieurs défauts de l’AC200MAX. Le bruit de fonctionnement est désormais contenu et un mode silencieux est même présent. L’écran quasiment illisible au soleil sur le précédent modèle est ici parfaitement lisible dans un environnement lumineux.

Nous pouvons noter le fait que l’écran ne soit plus interactif et la disparition de la charge sans fil sur ce nouveau modèle, néanmoins ce sont les seuls bémols que nous pouvons noter sur l’AC200L par rapport à l’ancien modèle.

Cette nouvelle version est plus compacte et se targue d’une vitesse de charge qui passe de 500 W à 2400 W, il est donc possible de recharger la batterie de 0 à 100% en moins d’une heure. La construction et la finition sont toujours de haute volée et l’application est toujours aussi agréable à utiliser.

Pour

Construction solide et finition

Protection contre les éclaboussures et saletés

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

2400 Watts de puissance pleinement utilisable

Charges secteur et solaire ultra rapides

Écran lisible en plein soleil

Sorties stables, onde sinusoïdale propre

Peut faire office d’onduleur

Pas d’adaptateur secteur

Bruit de fonctionnement contenu (+ mode silencieux disponible)

Application mobile ergonomique, sans compte utilisateur

Bon rapport qualité/prix par rapport à la concurrence

Contre