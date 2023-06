BLUETTI AC200MAX en TEST: La batterie 2kW LiFePO4 performante, moins chère que la concurrence

Au cours des dernières années, trouver une batterie haute capacité de qualité est devenu plus facile. Cependant, dénicher une centrale électrique capable d’alimenter des appareils énergivores tels qu’un grand réfrigérateur, un climatiseur, un radiateur ou d’autres équipements essentiels en cas de coupure de courant reste un défi. Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsqu’il s’agit de choisir une batterie puissante adaptée aux appareils que vous souhaitez brancher. La nouvelle BLUETTI AC200MAX est l’un de ces produits conçus pour ce type de scénarios.

En raison de son poids, l’AC200MAX n’est sans doute pas une batterie que vous emporterez partout, mais elle est idéale pour les voyages, le camping ou les situations d’urgence à domicile. Dotée d’une capacité de 2 048 Wh, cette batterie offre une grande puissance qui peut encore s’étendre grâce à des modules d’extensions. Elle dispose également de quatorze ports différents ainsi que de deux blocs de charge sans fil. Mais comment se comporte-t-elle en situation réelle ? Après avoir soumis la BLUETTI AC200MAX à plusieurs tests pratiques, nous sommes désormais prêts à répondre à cette question.

BLUETTI AC200MAX: Caractéristiques

Spécifications BLUETTI AC200MAX Dimensions ‎42 x 28 x 38,7 cm Poids Environ 28,1 kg Batterie LFP 2048Wh, 36V

3500+ cycles à 80%+ capacité Affichage Écran tactile ACL de 4 pouces Sortie CA 4

ondes sinusoïdales pures, 2 200 W au total (surtension 4 800 W), 120 V~ (60 Hz)

1

NEMA TT-30A Sortie DC5521 2

12V/10A Sortie du chargeur de voiture 1

12 V/10 A

1

12 V/30 A Super CC Sortie USB-A 2

5V 3A Sortie de charge rapide USB-A 2

5V 3A, 18 watts Max par port Sortie USB-C 1

PD 100 watts Max Chargement sans fil 15W Qi Entrée CA 120V 500W maximum Entrée de charge solaire 10-145V 15A maximum, 900W maximum Entrée de charge voiture Prend en charge 11,5-14,5 V ; 23-29V, 7.9-8.4A Entrée de charge de la station EV ✔️ (adaptateur vendu séparément) Entrée de charge maximale 1400W Protections Protection contre les surtensions BMS

Protection contre les courts-circuits Connectivité Bluetooth Prix 2199€, 1659 € avec le coupon de réduction actuel

L’AC200MAX est conçu comme une source d’alimentation tout-en-un pour une utilisation à domicile et à l’extérieur. Elle peut alimenter la plupart des appareils électroménagers, ce qui en fait une solution idéale pour les camping-cars ou les studios mobiles. La batterie fournit un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 200 W CA (surtension de 4 800 W) et une capacité de batterie de 2 048 Wh, permettant par exemple 20 heures d’utilisation continue d’un MacBook Pro.

BLUETTI, pionnier dans l’adoption de la technologie LiFePo4, intègre cette technologie dans les cellules utilisées par l’AC200MAX. Cette batterie offre une durée de vie moyenne de neuf ans grâce à ses 3500 cycles de charge, ce qui en fait un investissement intéressant sur le moyen-long terme pour protéger les habitations contre les pannes d’électricité lors d’événements climatiques extrêmes. La chimie de cellule de batterie de l’AC200MAX repose sur le phosphate de fer au lithium, une technologie plus avancée que le lithium-ion ou le plomb-acide couramment utilisés. Cette technologie permet d’obtenir des batteries plus denses en énergie, plus sûres et ayant un cycle de vie plus long. Selon BLUETTI, la centrale électrique peut atteindre plus de 3500 cycles de charge à 80 % et plus de 6000 cycles à 50 %.

Comparaison nombre de cycles de charge VS % capacité initiale de type de cellule | Crédit : onecharge.biz

L’AC200MAX ressemble extérieurement à l’AC200P, mais présente des améliorations notables, notamment une puissance de sortie accrue, la compatibilité Bluetooth et la possibilité d’augmenter la capacité de la batterie en ajoutant des batteries supplémentaires. En ajoutant deux batteries d’extension B200 2048Wh, la capacité maximale peut passer de 2048Wh à 6144Wh. Ces systèmes de batterie utilisent la même technologie que la centrale, mais sans l’onduleur CA, et peuvent fonctionner comme une unité autonome sans base.

L’AC200MAX offre sept options de charge, avec un adaptateur secteur de 500 W, solaire, voiture, générateur, batterie au plomb, double AC et AC + solaire. L’entrée solaire maximale de 900 watts (MPPT avec une plage de tension d’entrée de 10 à 145VDC) permet d’utiliser des panneaux solaires tiers pour créer un véritable système hors réseau. La vitesse de charge peut être augmentée à 1300 watts Max avec les adaptateurs solaires et AC combinés.

Sur le marché des batteries portables, l’AC200MAX fait face à une concurrence déjà bien installée, notamment la série EcoFlow Delta Pro et le système Goal Zero 6300Wh. Bien que ces systèmes offrent des capacités similaires, l’AC200MAX se distingue par sa technologie de batterie plus coûteuse et sa durée de vie plus longue de 3500 cycles, comparée aux 500 cycles du système Goal Zero.

Goal Zero, un autre fabricant de batterie portables, a en effet récemment introduit le concept du système de secours à domicile. Leur système 6300Wh coûte 4649 $ (4251€), ce qui est inférieur à celui d’un ensemble AC200MAX et de deux batteries B200. La solution BLUETTI est par contre plus compacte et présente moins de points de défaillance avec trois unités au lieu de cinq pour le système Goal Zero.

Parmi la concurrence, on retrouve également la série EcoFlow Delta Pro. Leur batterie 3600W est similaire à l’AC200MAX, mais à un prix plus élevé en raison de la puissance supplémentaire et de la capacité de la batterie. Bien que le coût par watt-heure soit similaire, l’avantage principal de l’AC200MAX réside dans sa technologie de batterie plus coûteuse, en comparaison avec le type LFP utilisé dans la Delta Pro.

Nous verrons en détail chaque port et sorties dans la partie « Design » du test, afin de les identifier physiquement sur l’AC200MAX.

BLUETTI AC200MAX: Déballage

La nouvelle batterie est emballée dans un carton sobre, sans fioritures, comme c’est le cas pour la plupart des produits similaires sur le marché. Étant donné que la plupart des ventes de ce type de produit se font en ligne, sa présentation a généralement déjà été effectuée en amont.

L’emballage est bien conçu avec des mousses épaisses et divisé en deux parties distinctes. La partie supérieure contient les accessoires et la documentation, tandis que la batterie est placée en dessous. Cette configuration permet un rangement pratique et facilite une utilisation ultérieure sans difficulté.

Une fois sortie de son emballage, la batterie attire immédiatement l’attention avec son poids conséquent, mais sa compacité est remarquable compte tenu de sa masse. Nous examinerons de près son design dans la section suivante pour en révéler tous les détails.

Le premier élément que nous découvrons est un adaptateur secteur externe équipé d’un petit ventilateur qui permet d’extraire l’air chaud accumulé à l’intérieur.

En examinant les spécifications techniques indiquées à l’arrière du bloc d’alimentation, nous découvrons qu’il est capable de fournir une sortie de 500 watts.

Quatre câbles au total sont présents dans le packaging. En premier nous retrouvons un câble de charge solaire et un câble de charge multifonction.

Par la suite, nous trouvons un câble de charge allume-cigare pour voiture, suivi d’un câble d’alimentation secteur.

Enfin, nous retrouvons un peu de lecture sous la forme suivante :

Un manuel utilisateur

Une carte de garantie

Une carte de contrôle QC

Le manuel n’est pas disponible en français, cependant, il est agrémenté de plusieurs illustrations et est rédigé dans un anglais technique relativement compréhensible.

BLUETTI AC200MAX: Design

L’AC200MAX se distingue par son extérieur qui est très qualitatif. Fabriqué à partir d’un plastique gris foncé solide et texturé, il offre une esthétique haut de gamme. Le boîtier en plastique est résistant et la construction inspire confiance, sans le moindre grincement ou cliquetis provenant des composants internes.

L’AC200MAX mesure 42 cm x 28 cm x 38,7 cm et pèse 28,1 kg. Bien que l’appareil ne soit pas léger, il est relativement compact et facile à transporter grâce aux deux poignées intégrées sur le dessus.

Sur l’arrière de l’appareil, aucun port n’est présent, vous trouverez en revanche une fiche informative réunissant les principales caractéristiques de l’AC200MAX.

En dessous de l’appareil, 4 pieds en caoutchouc agrippent la batterie au sol pour éviter tout glissement.

Le côté gauche de l’appareil abrite les entrées pour les extensions de batterie, les différents modes de chargement et un ventilateur qui assure l’apport d’air frais dans le système. Sur le côté droit, seul un ventilateur d’extraction est présent.

L’AC200MAX est l’une des rares centrales électriques à disposer d’un écran tactile couleur, offrant des informations claires et détaillées sur les activités de charge et de décharge de la batterie. Il est également possible d’activer/désactiver les sorties à partir de celui-ci. Cet écran est néanmoins plus difficile à lire en plein soleil.

Sur cette face avant, on y trouve quatre prises secteur, 2 ports USB-A classics, 2 ports USB-A QC3.0 de 18 watts maximum, un port USB Type-C de 100 watts maximum et quatre ports 12V DC (1 allume-cigare, 1 RV, 2 DC5521).

Tous les ports et prises sont protégés par des couvercles en caoutchouc pour éviter l’humidité et la saleté. Bien que ces capuchons ne rendent pas l’appareil entièrement résistant aux intempéries, elles offrent une protection supplémentaire en cas de besoin.

Comme nous l’évoquions précédemment, les prises de charge se trouvent sur le côté gauche de l’AC200MAX.

Ce panneau est composé précisément des prises suivantes :

Ports d’extension de batterie : Il y a 2 ports d’extension de batterie qui peuvent être utilisés pour connecter jusqu’à deux batteries BLUETTI externes, telles que la B230 ou la B300. Entrée solaire 900 W : L’AC200MAX dispose d’un port d’entrée solaire qui est livré avec son propre connecteur pour une utilisation avec les panneaux XT-90 ou MC4. Prise d’entrée secteur : Ce port est l’endroit où la sortie du bloc d’alimentation secteur 500 watts est connectée, pour une charge complète en environ 5,5 à 6 heures lorsqu’elle est utilisée seule.

La surface supérieure de cette batterie est équipée de deux chargeurs sans fil pour smartphones, offrant 15 W chacun. Ces chargeurs sont particulièrement pratiques pour le camping, lorsque l’on ne souhaite pas s’encombrer de câbles.

BLUETTI AC200MAX: Interface interne

La BLUETTI AC200MAX peut être contrôlée de deux manières : soit à travers l’écran tactile de l’appareil, soit via l’application mobile. Pour utiliser l’une ou l’autre méthode, la batterie doit être allumée en utilisant le bouton clicky satisfaisant situé à côté de l’écran. Une fois allumée, vous pouvez naviguer dans le menu de l’appareil pour modifier différents paramètres et activer les ports de sortie CC et CA.

L’interface offre une navigation extrêmement facile, avec des commandes simples pour allumer et éteindre les sorties CA et CC selon vos besoins.

Quelques options sont disponibles, telles que la possibilité de modifier la source d’entrée DC, d’activer le mode ECO ou de désactiver les bips du menu lors de la navigation.

Cette interface offre un accès aux informations sur la batterie ainsi qu’à un journal d’événements permettant de consulter si des alarmes ont été déclenchées.

BLUETTI AC200MAX: Application mobile

L’application BLUETTI mobile est toujours un modèle d’efficacité. Nous apprécions également le fait qu’il n’y ai pas besoin de créer un compte pour utiliser la batterie directement. À notre connaissance, seul ce constructeur propose cette option bienvenue, qui se fait plutôt rare à notre époque où la récolte des données est devenue si lucrative.

L’application permet une activation à distance des sorties et la mise à jour du micrologiciel (firmware) de la batterie. Dans des conditions optimales, une portée de dix mètres peut être atteinte, mais elle est réduite à cinq mètres lors de la mise à jour du firmware. Toutefois, il convient de noter que l’application offre moins de fonctionnalités par rapport à celles disponibles sur la base.

Grâce à une interface simple et ergonomique, vous pouvez facilement activer et désactiver les sorties d’alimentation CC ou CA via l’application. Cependant, étant donné qu’elle utilise le Bluetooth pour la connectivité, vous ne pourrez pas contrôler la centrale électrique à distance comme vous le feriez si le Wi-Fi était disponible.

Tous les paramètres peuvent être configurés à partir de l’application, et vous avez également la possibilité de consulter des informations détaillées sur l’état du système de gestion de la batterie (BMS) ainsi que sur les batteries d’extension connectées à l’unité.

Enfin, l’application vous permet d’éteindre complètement l’AC200MAX, ce qui est une fonctionnalité intéressante et rarement disponible sur d’autres centrales électriques. Cependant, il est important de noter que vous ne pourrez pas le rallumer via l’application ; pour cela, vous devrez appuyer sur le bouton d’alimentation situé sur le panneau avant principal de la station.

BLUETTI AC200MAX: Tests pratiques

En utilisant l’adaptateur secteur fourni de 500 watts, l’AC200MAX a été entièrement chargé en environ 6 heures à partir d’un niveau de batterie très bas, ce qui peut sembler un peu lent compte tenu de la capacité de la batterie. Il est important de noter qu’il n’est pas recommandé de décharger complètement la station afin de préserver la santé de la batterie. Bien sûr, vous avez la possibilité de coupler avec l’énergie solaire pour accélérer la vitesse de charge, ou même d’acheter un deuxième adaptateur secteur de 500 watts de BLUETTI, mais cela entraîne des dépenses supplémentaires et nécessite plus d’espace.

Le test pratique consistait à évaluer le comportement de la batterie avec des appareils électroniques de bureau et d’extérieur. J’ai utilisé le kit suivant : 1 MacBook Pro (100 watts), 1 moniteur de 32 pouces (60 watts), une batterie d’appareil pour le jardinage (150 watts), un smartphone, une enceinte Bluetooth, une montre connectée et d’autres appareils (150 watts). Le total s’élevait à environ 480 watts par heure. L’AC200MAX complètement chargé offre environ 4,5 heures d’utilisation si tous les appareils fonctionnent à pleine capacité dans des conditions idéales.

Comme mentionné précédemment, l’onduleur de l’AC200MAX est évalué à 2200 watts pour un fonctionnement stable et jusqu’à 4800 watts en puissance de pointe pendant de courtes périodes. C’est impressionnant, et nous considérons cet onduleur comme le meilleur que nous ayons testé sur n’importe quelle centrale électrique.

Nous avons également utilisé l’AC200MAX pour faire fonctionner des outils électriques tels qu’une scie sabre, un coupe-bordure et des perceuses sans rencontrer le moindre problème de fonctionnement.

Tout au long de la journée, les prises secteurs principales ont fonctionné comme si elles étaient connectées au réseau électrique. Le seul problème rencontré était la délicatesse des couvercles en caoutchouc des prises, ce qui rendait difficile le branchement de certains adaptateurs en raison de la conception des volets. Finalement, il était beaucoup plus facile d’utiliser une rallonge, et l’AC200MAX avait amplement de puissance pour cela.

Les ports USB sont bien positionnés et faciles d’accès, et en utilisant un câble d’alimentation USB-C de rechange pour MacBook Pro, j’ai pu brancher mon appareil photo reflex directement sur l’AC200MAX pour utiliser la fonctionnalité d’alimentation PD.

Le seul véritable problème est le bruit des ventilateurs. Lors d’une séance de travail dans un bureau fermé, j’ai dû éteindre l’AC200MAX car les ventilateurs de refroidissement devenaient audibles sous charge. Cependant, en utilisant la rallonge lors du dernier test, j’ai pu déplacer l’AC200MAX hors de portée d’écoute au besoin.

Le bruit provient principalement de l’adaptateur secteur. Le ventilateur qui le refroidit n’est pas régulé, donc il fonctionne en permanence à 100%. Nous avons mesuré un niveau sonore de 54,1 décibels à 50 cm, 49,3 décibels à 1 mètre et 46,2 décibels à 1 mètre 50. Ce sont des mesures légèrement plus élevées que d’habitude.

Comme nous l’avons vu dans la section « Caractéristiques », la BLUETTI AC200MAX peut absorber jusqu’à 900 watts d’énergie solaire. Avec un panneau solaire de 350 watts, nous avons produit environ 50 watts d’énergie sans effort à l’ombre, et jusqu’à 300 watts sous un soleil éclatant en début d’été. Au total, il a fallu entre 10 et 14 heures pour charger la batterie à 100 %.

À la fin de la première partie du test, les multiples options de recharge (secteur, solaire) confèrent à cette batterie un énorme avantage. J’ai constaté, à ce propos, qu’en branchant l’AC200MAX sur la prise allume-cigare de la voiture pendant mes déplacements, il consommait environ 100 à 150 watts de puissance.

Un aspect qui pourrait être amélioré est l’affichage. Bien que j’apprécie le fait qu’il utilise la technologie résistive plutôt que la technologie capacitive pour l’écran tactile, ce qui le rend plus pratique à utiliser, il perd en lisibilité lorsque vous êtes dans l’incapacité de lire l’écran. Dans des conditions de luminosité modérée à faible, l’écran est facile à lire. Cependant, dès que vous vous trouvez dans des environnements plus lumineux, comme à l’extérieur, vous devez utiliser votre main comme visière pour voir ce qui est affiché ou effectuer des modifications sur l’appareil. Nous aurions également souhaité que l’écran affiche le temps de charge restant de la batterie en fonction de la vitesse de charge actuelle.

BLUETTI AC200MAX: Notre avis

La BLUETTI AC200 MAX est une véritable amélioration de la batterie AC200P. Avec ses nouvelles fonctionnalités telles que la connectivité Bluetooth, la prise NEMA TT-30 et la possibilité d’étendre sa capacité avec des batteries supplémentaires, elle offre une polyvalence accrue et répond à une multitude de besoins énergétiques. Que ce soit comme source d’alimentation de secours pour une petite maison en cas de panne de courant ou pour des expériences hors réseau lors du camping,

Cette batterie se distingue par son onduleur de qualité supérieure. Avec une puissance continue de 2,2 kW et une puissance de surtension allant jusqu’à 4,8 kW, elle offre de solides performances. De plus, ses options de connectivité et de recharge, avec 4 prises AC standard, des connecteurs pour l’énergie solaire et le courant continu, ainsi que des chargeurs sans fil intégrés, en font un choix pratique et polyvalent pour une utilisation en déplacement. L’écran tactile et l’application smartphone ajoutent une convivialité supplémentaire, permettant de contrôler à distance les prises et même d’éteindre la centrale électrique à distance.

Bien qu’elle puisse bénéficier d’améliorations telles qu’un écran plus lisible au soleil et un adaptateur secteur plus compact et moins bruyant voir, au mieux, directement intégré, elle reste une batterie incontournable pour ceux qui recherchent une solution énergétique fiable et puissante.

Son poids élevé et la densité d’énergie réduite dus à l’utilisation de batteries LiFePo4, sont largement compensés par sa durée de vie, sa compacité et ses performances globales.

➡️ Voir l’offre BLUETTI AC200MAX

Pour

Construction solide et finition

Protection contre les éclaboussures et saletés

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

2200 watts de puissance pleinement utilisable

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre

Peut faire office d’onduleur

Bon rapport qualité/prix par rapport à la concurrence

Contre