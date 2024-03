Pas pour les âmes sensibles : Bien que l’utilisation de métal liquide sur les processeurs au lieu de pâte thermique puisse réduire considérablement les températures, une erreur lors de son application peut entraîner des dommages catastrophiques. Heureusement, une exposition de réparation a démontré que les dommages causés par le métal liquide ne sont pas nécessairement irréversibles. Cependant, sa réparation nécessite une procédure complexe de nettoyage en profondeur.

Northwest Repair a récemment montré comment nettoyer le métal liquide renversé d’un module GPU défaillant, un incident qui tuerait généralement la puce. Ce processus dépasse probablement les capacités de la plupart des utilisateurs et nécessite un démontage approfondi.

L’atelier de réparation a travaillé sur une RTX 3090 Founders Edition qui a mal fonctionné après que son propriétaire a tenté d’ajouter du métal liquide à la carte, qui s’est accidentellement répandu sous le Core. Heureusement, aucun composant de la carte n’a été irrémédiablement endommagé, mais un film a dû être nettoyé sous le GPU et deux de ses modules de mémoire.

Le nettoyage nécessitait de chauffer la carte graphique à plus de 200 degrés Celsius pour détacher le Core et les modules de mémoire concernés. Ensuite, à l’aide d’une brosse à dents et d’un coton-tige enduit de dissolvant d’adhésif et de flux, la planche située en dessous a été nettoyée. Northwest Repair recommande d’effectuer le nettoyage pendant que la planche est encore chaude.

Ressouder le GPU et la mémoire impliquait d’appliquer un mélange de soudure sans plomb et au plomb, d’ajouter plus de flux, de reballer les puces, de réchauffer la carte pour les fixer et d’ajuster la position des modules de mémoire. L’un des modules de mémoire a nécessité une réinitialisation deux fois, mais la carte graphique réassemblée a passé les tests 3DMark et Unigine, indiquant une réparation réussie.

Le propriétaire a probablement tenté d’appliquer du métal liquide pour réduire la température de fonctionnement du GPU ou pour le réparer. Alors que la pâte thermique est couramment utilisée lors de l’installation de processeurs et parfois de la modification de cartes graphiques, le métal liquide offre un refroidissement plus efficace mais plus risqué.

Alors que la pâte thermique est conçue pour conduire la chaleur, le métal liquide conduit également l’électricité, améliorant ainsi l’efficacité du refroidissement. Le benchmark de Netcost-security.fr comparant le métal liquide avec de la pâte sur un Core i9-9900K a révélé que le premier peut abaisser les températures de plusieurs degrés.

Cependant, la conductivité électrique du métal liquide est une arme à double tranchant. Une pâte thermique mal appliquée peut réduire l’efficacité du refroidissement, mais le métal liquide renversé peut court-circuiter un composant ou même un PC entier.

Une partie importante du grand châssis de la PlayStation 5 est dédiée à son système de refroidissement, qui utilise du métal liquide. L’année dernière, un technicien de réparation a suggéré que le positionnement vertical de la console – comme le montrent souvent les images promotionnelles – présentait un risque de renverser le métal liquide et d’endommager la carte mère. Plus tard, la réclamation a été rejetée, mais cela n’a pas empêché de nombreux propriétaires de ne pas prendre de risque.

La plupart des personnes qui utilisent des refroidisseurs de processeur de rechange ou qui modifient des GPU ont probablement intérêt à utiliser de la pâte thermique. Le refroidissement par métal liquide est mieux réservé à ceux qui ont les mains stables et l’argent ou l’expertise nécessaire pour une remise à neuf approfondie.

