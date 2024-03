Apple mettra officiellement en œuvre le chargement latéral en Europe ce printemps

TL;DR : Un autre jour, un autre changement dans les règles de conformité DMA d’Apple. Aujourd’hui, la société a ajouté deux nouvelles méthodes de distribution pour les développeurs européens, et une autre sera disponible plus tard ce printemps. Désormais, les créateurs d’applications peuvent créer un marché fermé exclusif à leurs logiciels, un marché ouvert auquel tout le monde peut rejoindre, ou encore les distribuer via un site Web via un chargement latéral. Quelle que soit la méthode utilisée, les développeurs doivent toujours se conformer aux politiques d’Apple.

Mardi, Apple a annoncé quelques modifications supplémentaires à ses politiques du Digital Markets Act (DMA). Les changements offrent aux développeurs davantage d’options de distribution d’applications, notamment la vente et la fourniture du logiciel à partir de leur site Web indépendant. Il a également assoupli la manière dont les développeurs sont autorisés à proposer des promotions dans l’application.

Le lancement d’iOS 17.4 la semaine dernière a permis aux développeurs de créer des marchés alternatifs. Ces sites marchands pourraient héberger un mélange d’applications du propriétaire du site marchand et d’autres personnes. En vertu du nouvel addendum DMA d’Apple, une entreprise peut réserver sa boutique d’applications pour son seul usage. En d’autres termes, les marchés non Apple ne sont pas tenus de vendre des produits de développeurs concurrents. Par exemple, Epic pourrait lancer un site marchand vendant uniquement des jeux Epic, ce qu’il pourrait bien faire après qu’Apple soit revenu sur l’interdiction de sa succursale suédoise.

Cupertino propose également ce qu’elle appelle un « lien vers l’achat ». Ce service permet aux développeurs de concevoir des promotions intégrées à l’application qui renvoient vers leurs sites Web externes. Apple propose des modèles optimisés pour iOS, mais ils sont entièrement facultatifs. Les développeurs sont libres de créer des promotions non optimisées s’ils le souhaitent.

Les indépendants qui préfèrent ne pas avoir affaire à une boutique d’applications peuvent désormais distribuer des logiciels directement depuis leur site Web (sideloading). Cette politique n’entrera en vigueur que plus tard ce printemps. Cupertino aimerait éviter une version en ligne du Far West, les développeurs devront donc faire face à un processus de vérification avant d’être autorisés à distribuer indépendamment à partir du Web brut.

Le plan d’Apple pour les App Stores de l’UE : https://t.co/E5geKVepkK pic.twitter.com/WGVAnf9P6t – �’��’�áµÂ Jony Ive (@JonyIveParody) 12 mars 2024

Premièrement, les créateurs d’applications souhaitant proposer des applications téléchargées doivent être membres en règle du programme pour développeurs Apple depuis au moins deux années consécutives. Ils doivent également disposer d’au moins une application avec un million d’installations iOS uniques l’année précédente.

Les développeurs doivent également suivre les politiques actuelles et futures de l’App Store, par exemple en fournissant aux clients des descriptions claires de la collecte de données (cartes nutritionnelles de l’application). Enfin, le développeur doit enregistrer le site Web de chargement latéral auprès d’App Store Connect.

« Grâce à App Store Connect, les développeurs peuvent facilement télécharger des actifs binaires signés et les héberger sur leur site Web pour distribution. Pour installer des applications à partir du site Web d’un développeur, les utilisateurs devront d’abord approuver le développeur pour installer des applications dans Paramètres sur leur iPhone. Lors de l’installation d’un « , une feuille système affichera les informations que les développeurs ont soumises à Apple pour examen, comme le nom de l’application, le nom du développeur, la description de l’application, les captures d’écran et l’âge du système. «

Bien qu’il s’agisse des principales exigences pour le chargement latéral, d’autres sont répertoriées sur la page d’assistance Se préparer à la distribution Web d’Apple. Une fois autorisé, Apple fournit aux développeurs de chargement latéral toutes les API nécessaires pour activer la fonctionnalité iOS transparente.



