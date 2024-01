Beelink SEi12 en TEST: Le Mini PC bien conçu, équipé d’un Core i7-12650H et 32Go DDR4

Les mini PC sont devenus un choix très intéressant pour les passionnés et les professionnels. Ces petits bijoux de technologie alliant intelligemment le meilleur des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, les positionnant comme des outils essentiels pour l’avenir du travail de bureau. Leur taille compacte, leur portabilité, leur faible consommation énergétique et leurs performances robustes répondent aux exigences quotidiennes à la maison et au bureau, tout en occupant un espace minimal.

Nous allons dans cet article tester le SEi12, un mini PC créé par Beelink, un acteur de premier plan dans le domaine. Brièvement, celui-ci est équipé de la 12ème génération de processeur Intel, le Core i7-12650H possédant 10 cœurs/16 threads ainsi que de 32Go de RAM DDR4, de quoi assurer de nombreuses tâches lourdes bureautique sans sourciller. Ce mini PC est également fourni avec Windows 11 préinstaller, une fois reçu, il est possible de l’utiliser directement. Maintenant, place au test !

Beelink SEi12: Déballage

Quand nous recevons ce mini PC, nous avons l’impression d’avoir commandé uniquement un processeur Intel. La boite est en effet très compacte et, hormis l’inscription « MINI PC », rien ne permet vraiment de différencier ces deux packagings en façade. Cela nous donne déjà une petite idée de la forte compacité du produit.

Le mini PC SEi12 est disponible en plusieurs configurations. Cette dernière est indiquée au dos de la boite. Notre version comporte, comme nous l’avons vu en introduction, un Core i7-12650H avec 32Go de RAM, mais il est également possible d’opter pour une déclinaison moins chère. Une version équipée d’un Core i5-12450H, de 16Go de RAM et de 500Go ou 1To de stockage (au choix) est en effet également disponible pour 110€ de moins.

Une fois la boite ouverte, une information présente sur la protection en plastique du mini PC, nous indique que si vous n’arrivez pas à vous connecter à votre compte personnel, il faut désactiver le Wi-Fi et port LAN, pour « skiper » cette option. Un bug que nous n’avons pas rencontré, sans doute issu de l’initialisation d’un Windows qui se veut toujours plus connecté.

L’intérieur de la boite est disposé en deux parties, le mini PC au-dessus, les accessoires en dessous.

Une fois le mini PC hors de la boite et sans son film de protection, celui-ci nous attire directement par son design moderne et minimaliste. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la section dédiée de ce test.

Côté accessoires, nous retrouvons d’abord deux câbles HDMI dont l’un est très court. Pourquoi vous demandez-vous ? Il est possible d’installer directement le mini PC derrière un écran muni de trous de montage VESA. Ce SEi12 sera donc invisible sur votre installation dans ce scénario et, du fait de sa longueur très courte, le câble HDMI ne pendra pas sur l’installation.

Le support VESA est donc logiquement fourni, avec une plaque de fixation et des vis appropriées.

Afin de profiter d’une taille ultra réduite, l’alimentation d’un mini PC est, dans la très grande majorité des cas, externe et sous la forme d’un adaptateur secteur. Celui-ci est de marque AZW, 19 V/6,32 A permettant de soutenir une charge de 120,08 Watts.

Un petit manuel d’utilisation est également fourni, disponible en anglais, allemand, espagnol, italien, français, russe et japonais.

Ce mode d’emploi nous indique comment installer et remplacer les barrettes de RAM et le SSD. Nous avons également des informations sur les étapes de connexions, les entrées/sorties, l’installation du support VESA, ainsi que des précautions d’emploi.

Beelink SEi12: Spécification

SoC : Processeur hybride Intel Core i7-12650H 10 cœurs/16 threads Alder Lake jusqu’à 4,70 GHz avec 24 Mo de cache,

Processeur hybride Intel Core i7-12650H 10 cœurs/16 threads Alder Lake jusqu’à 4,70 GHz avec 24 Mo de cache, Graphique : Intel UHD UE jusqu’à 1,4 GHz, 64 unités d’exécution; PBP : 45W

Intel UHD UE jusqu’à 1,4 GHz, 64 unités d’exécution; PBP : 45W Mémoire système : 16 Go ou 32 Go DDR4-3200 double canal via des ram SODIMM extensible jusqu’à 64 Go

16 Go ou 32 Go DDR4-3200 double canal via des ram SODIMM extensible jusqu’à 64 Go Stockage : SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 de 500 Go ou 1 To, extensible jusqu’à 2 To Emplacement SATA pour disque 2,5 pouces jusqu’à 7 mm d’épaisseur, jusqu’à 2 To

Sortie vidéo : 1x port HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 Prise en charge des configurations à double affichage jusqu’à 4Kp60

Audio : Prise audio 3,5 mm, sortie audio numérique via HDMI et DisplayPort

Prise audio 3,5 mm, sortie audio numérique via HDMI et DisplayPort Réseau : Prise Gigabit Ethernet RJ45 WiFi 6E et Bluetooth 5.2 via le module sans fil Intel AX200

USB : 2 ports USB 3.2 Gen 2 1x port USB Type-C 2x ports USB 2.0

Système : Windows 11 préinstallé

Windows 11 préinstallé Divers : Bouton d’alimentation et LED, trou d’épingle CMOS transparent, double ventilateur (CPU et système) pour le refroidissement

Bouton d’alimentation et LED, trou d’épingle CMOS transparent, double ventilateur (CPU et système) pour le refroidissement Alimentation : 19 V/6,32 A (120 W) via prise DC

19 V/6,32 A (120 W) via prise DC Dimensions : 126 x 113 x 42 mm

126 x 113 x 42 mm Poids : 469 grammes

Beelink SEi12: Design

D’emblée ce mini PC Beelink SEi12 nous a plus avec son design minimaliste et les différents coloris utilisés qui lui confèrent un style moderne et s’adaptent facilement avec la plupart des environnements de travail.

Ses dimensions de seulement 126 x 113 x 42 mm en font un appareil très petit. Sa coque extérieure est faite en plastique ABS, tandis que sa surface supérieure arbore un revêtement en tissu élégant. Cette combinaison de matériaux lui confère non seulement un aspect raffiné, mais offre également une sensation agréable au toucher. Notons que sa taille réduite en fait une solution idéale pour économiser de l’espace dans tout aménagement de bureau. Une fois discrètement installé derrière un écran, il transforme aisément un espace de travail en une configuration tout-en-un.

Sur la face avant, nous retrouvons un bouton « CLR CMOS » qui permet de réinitialiser le BIOS en cas de mauvais réglages de l’utilisateur. Nous trouvons également deux ports USB 3.0, un port USB Type-C (qui ne donne malheureusement que accès aux données sans DisplayPort ni Power Delivery), une prise casque mini jack 3,5 mm (avec entrée microphone), ainsi que le bouton d’alimentation renfermant une LED de fonctionnement.

À l’arrière, nous remarquons trois ouvertures destinées au dissipateur thermique du processeur, avec plusieurs connexions disposées en dessous. Parmi celles-ci, nous retrouvons un connecteur Ethernet Gigabit (1000 Mbp/s) et deux ports USB 2.0. Les sorties vidéo se composent quant à elles d’une sortie HDMI 2.0, et, excellente nouvelle, d’un connecteur DisplayPort 1.4. Possédant un écran HDMI et un second équipé du DisplayPort, je n’ai donc pas besoin d’utiliser d’adaptateur, contrairement à la plupart des mini PC concurrents qui utilisent généralement deux ports HDMI. En dernier, sur la droite, nous observons un connecteur d’alimentation jack 19V 5.26A.

Sur les côtés du mini PC, nous remarquons qu’il est constitué de deux sections distinctes. La partie inférieure permet au ventilateur intégré (en plus de celui intégré au dissipateur du processeur) d’aspirer l’air extérieur, qui est ensuite dirigé vers la carte mère. L’air chaud est ensuite expulsé par la partie supérieure de chaque grille.

Le SEi12 intègre un système de refroidissement avec un design à double caloduc et un ventilateur de taille modeste préinstallé. Cette configuration devrait permettre de soutenir le processeur à sa fréquence maximum de courts instants, ce qui est parfait pour la bureautique. En revanche, et comme nous le verrons dans nos tests pratiques, sur des charges de travail de soutenues de plusieurs minutes, le processeur devra abaisser sa fréquence pour maintenir sa température maximale de fonctionnement.

Sur le dessous de l’appareil se trouvent de longs pieds antidérapants en silicone assurant la stabilité de l’appareil et empêchant les mouvements indésirables. De plus, la partie inférieure du SEi12 comporte des trous de suspension pratiques, simplifiant ainsi son installation sur un support mural pour offrir des options de placement polyvalentes. Que vous préfériez le placer sur un bureau ou le fixer solidement au mur, le SEi12 offre la flexibilité nécessaire à vos besoins.

Le message inscrit sous l’appareil indiquant de tapoter la touche « Delete » (« Suppr » chez nous) ou d’appuyer sur « F7 » pour choisir le périphérique de démarrage est bienvenue. Il élimine une certaine incertitude (et évite une éventuelle frustration).

Après avoir fait le tour extérieur de ce mini PC, nous pouvons constater que, malgré sa taille très compacte, le nombre de ports disponible est suffisant pour répondre à la majorité des scénarios d’utilisation. En revanche, il n’y a pas d’emplacement pour carte SD ou de verrou Kensington, ce qui pourrait être utile pour certaines activités ou environnements de travail.

Beelink SEi12: Démontage

Accéder à l’intérieur du SEi12 est un jeu d’enfant et se fait en 2 minutes. Après avoir retourné l’appareil, il suffit de dévisser les 4 petites vis présentes dans chaque coin.

Une fois les vis retirées, une languette en silicone, très pratique, est utilisée pour retirer le couvercle. Elle nécessite un effort assez important pour être tirée, mais elle reste robuste.

Une fois le capot enlevé, nous découvrons le slot et l’emplacement permettant d’ajouter un SSD de 2,5 pouces avec une une interface SATA. Cette fonctionnalité permet d’étendre le stockage en plus de SSD NVMe déjà présent dans le mini PC.

On s’aperçoit également que la marque a ajouté un ventilateur supplémentaire en plus de celui réservé au dissipateur du CPU. Cet effort supplémentaire en termes de dissipation thermique permet logiquement une longévité accrue des SSD et RAM et, dans un second temps, un meilleur flux d’air général, garantissant des meilleures performances et une fiabilité supérieure.

Afin d’accéder aux barrettes de RAM et au SSD NVMe qui sont placés en dessous, il faut dévisser cette partie. Deux autres vis situées dans les coins droit doivent préalablement être desserrées afin de retirer délicatement la connexion SATA.

Avant de passer à la suite et afin de mieux comprendre, la disposition de chaque élément de cet appareil composé en différentes couches, nous vous proposons une vue éclatée du système :

Une fois la partie réservée au SSD SATA équipé d’un ventilateur enlevé, nous observons qu’elle sert aussi de dissipateur thermique (le pad rose sur la photo ci-dessous), pour le SSD MVMe.

Agréable surprise, la marque n’opte pas pour des marques « noname » pour la sélection des composants RAM et SSD, évitant ainsi de compromettre la qualité, même si elle n’est pas immédiatement visible.

Nous retrouvons deux barrettes Crucial SO-DIMM 16 Go DDR4-3200 MHz en dual-channel (la meilleure option pour les performances). Cette marque fait partie du top mondial de la mémoire depuis plusieurs années, avec une fiabilité qui n’a plus besoin d’être reconnue.

Dans notre exemplaire, 32 Go de mémoire sont préinstallés, il est cependant possible d’étendre cette capacité jusqu’à 64 Go de RAM DDR4.

Autre bonne surprise, le SSD de 500 Go NVMe préinstallé est un Crucial P3 Plus PCIe Gen 4 x4. Celui-ci permet des débits théoriques rapides, allant jusqu’à 4 700 MB/s en lecture et 1 900 MB/s en écriture, ce que nous vérifierons lors de nos tests pratiques.

Cette capacité de stockage peut être augmentée jusqu’à 2 To en le remplaçant par un autre SSD NVMe M.2 2280.

Si nous retirons le SSD, nous accédons à un module WiFi 6 Intel AX200NGW et Bluetooth 5.2 M.2 2230 ainsi qu’une batterie RTC.

Une fois le tour du propriétaire interne terminé, nous sommes très agréablement surpris sur plusieurs points :

L’accès très facile aux composants internes (hors CPU)

Un ventilateur supplémentaire permet de refroidir les RAM + SSD et améliore le flux d’air général

Un emplacement SATA permet de rajouter un SSD pour étendre le stockage

L’utilisation de composants internes de qualité

L’utilisation de deux barrettes de RAM en dual channel

Beelink SEi12: Bios

Par expérience nous savons que les Bios présents dans les PC prémontés de marque sont souvent limités… Ici c’est complètement l’inverse ! Beelink nous confère un Bios munit d’une foule d’options et de réglage disponibles, au point de s’y perdre, même pour un érudit. Il est toujours agréable d’acheter du matériel et de pouvoir s’en servir à 100% de ses capacités.

Afin de vous montrer l’ampleur et la profondeur de ce bios, nous avons posté quelques photos ci-dessous (pour les connaisseurs) de certains écrans disponibles pour vous faire une bonne idée des possibilité étendues disponibles :

Il est possible de base de choisir entre 3 modes de performance, « Max Battery », « Max Non-Turbo Performance » et « Turbo Performance ». C’est simple, si vous souhaitez privilégier le silence et la faible consommation électrique il faut choisir « Max Battery » et ainsi de suite.

Si vous vous demandiez, oui, il est tout à fait possible de pousser le processeur à une fréquence plus élevée (overclocking), et d’activer ou désactiver la fonction Turbo, parmi de nombreuses autres options. Cependant, vous serez rapidement confronté à des limitations, le processeur étant déjà contraint par le système de refroidissement embarqué.

Beelink SEi12: Tests de performances

Benchmarks CPU

Le processeur Intel Core i7-12650H du mini PC est un CPU à plusieurs cœurs, combinant des cœurs à efficacité et à performance. Lancé au premier trimestre de 2022, il commence à dater. Toutefois, les processeurs n’évoluent que peu ces dernières années, au point de remettre en question la loi de Moore. Ce modèle convient donc parfaitement aux tâches de bureau, à la navigation sur le web et à des travaux plus exigeants tels que le montage vidéo, tout en prenant en charge la lecture de vidéos en 4K. Par ailleurs, ses spécifications incluent des instructions de virtualisation et ce modèle se distingue par une fréquence d’horloge de fonctionnement élevée (4,70 Ghz en Turbo) permettant des performances monoprocesseur significatives.

Afin de voir où se situent les performances de ce processeur dans ce mini PC, nous commençons nos tests de performance par Geekbench 6.2.2 qui va établir un score en monocoeur et multicœur.

Le score obtenu en monocoeur avec ce Core i7-12650H est de 2405, ce qui est un très bon score ! À titre de comparaison, il bat un 9900K de bureau (encore ultra performant aujourd’hui) de 700 points soit 30% de performance en plus. Il bat également un Core i9-13900H de 100 points dans le même facteur de forme. Face au processeur mobile AMD Ryzen 7 5800H (1798 points), les performances sont 25% supérieures. Comparé au Intel Core i7-13620H qui obtient 2492 points les performances sont très proches (différence de -3,49%). Enfin face à un AMD Ryzen 9 7940HS qui obtient 2609 points, les performances sont inférieures de seulement 7,8%.

Concernant les performances multicœur, ce Core i7-12650H se hisse quasiment au même niveau que le 9900K et l’AMD Ryzen 7 5800H. En revanche les Core i9-13900H, Core i7-13620H et AMD Ryzen 9 7940HS prennent le large avec des scores respectifs de 11132, 12204 et 13043 points, soit des résultats 23%, 30% et 34,3% plus élevés. Cela reste tout de même de très belles performances pour un processeur fonctionnant dans un boîtier aussi compact.

En regardant ces scores monocoeur et multicœur, on s’aperçoit également que les performances sont les mêmes qu’un processeur Apple M1, qui est lui aussi très performant et réactif à l’utilisation aujourd’hui.

Le score obtenu sur CINEBENCH R23 multicœur est de 9622 pts, un résultat très honorable compte tenu de la tâche à accomplir. Il se place au-dessus des Apple M1 et M2 qui obtiennent respectivement 7799 et 8538 points soit des performances 19% et 11,25% supérieures.

Pour vérifier si l’Intel UHD Graphics de ce processeurs Intel de 12e génération est bien capable de supporter la lecture vidéo en haute résolution, nous avons lancé une vidéo 4K en 60 images par secondes HDR et activé les « stats pour les nerds » sur Youtube. Ce procédé nous permet de vérifier si des images sont sautées lors de la lecture et induirait un problème de performance. Après avoir quasiment fini la lecture de cette vidéo exigeante, aucune image n’a été sauté, vous pourrez donc consommer des médias haute résolution avec une grande facilité sur ce mini PC.

Benchmarks SSD

Nous avons vu précédemment que le SSD Crucial P3 Plus permet des débits théoriques allant jusqu’à 4 700 MB/s en lecture et 1 900 MB/s en écriture. Des vitesses redoutables aujourd’hui et encore plus dans un facteur de forme aussi compact.

Après avoir benché ce SSD sous CrystalDiskMark 8.0.4, nous avons obtenu 4852 MB/s en lecture et 1928 MB/s en écriture sur les gros fichiers, soit des performances pratiques qui dépassent les théoriques. Une très bonne surprise et la garantie de chargement de fichiers très rapides. Cette vitesse est parfaitement adaptée pour de la retouche vidéo ou d’images lourdes et assure un très bon équilibre pour ce type de tâche avec les 32 Go de RAM associé.

Côté température de fonctionnement du SSD, nous avons rarement dépassé les 52°, une très bonne valeur expliquée par la présence du dissipateur, pad thermique et ventilateur dédié.

Benchmarks jeux 3D

Comme nous sommes des gamers dans l’âme, nous avons vérifié s’il était possible de jouer sur ce mini PC. Nous avons tout d’abord lancé les benchmarks 3DMark Time Spy, Wild Life et Night Raid afin d’obtenir des scores de comparaison.

Sous Time Spy, ce Core i7-12650H obtient un score de 1311, un score moyen mais plutôt correct qui permettra de faire tourner des jeux peu gourmands.

Avec le benchmark Wild Life, le Core i7-12650H délivre un score de 9843, soit une performance 60% supérieures au Core i3-N305 présent dans le mini PC EQ12 Pro.

Pour vous donner une idée supplémentaire de son placement, un Core i9-13900H obtient 15163 points, soit un score plus élevé de 35%.

Sur notre dernier scénario de test 3DMark, le Core i7-12650H obtient 14682 points, soit un score 48% plus élevé que le Core i3-N305 et 33% moins élevé que le Core i9-13900H.

Après ces tests synthétiques, nous avons voulu passer à des jeux pratiques. En premier, nous ne pouvions pas passer à côté de Fortnite, qu’il n’est plus utile de présenter.

Ce titre dispo d’ailleurs d’un mode performance qui nous a permis, malgré quelques saccades, de faire tourner le jeu à 60 images par secondes avec les réglages ci-dessous :

Il nous a également été possible de faire tourner le FPS Overwatch en résolution 1080p avec tous les réglages au minimum à 60 FPS, sans saccade cette fois.

Les MOBA sont également un style de jeu très populaire et nous avons pu faire fonctionner Heroes Of the Storm à 130 images par seconde avec les réglages suivants :

En définitive, il est possible de jouer de façon occasionnelle sur ce mini PC à des jeux très optimisés ou peu gourmand.

Si vous souhaitez faire du retro-gaming avec ce SEi12, vous serez, large, très large. A titre indicatif le Raspberry Pi 5 obtient des scores de 603 en monocoeur et 1608 points en multicoeur sur Geekbench, soit des performances inférieures de 75% et 81,27% respectivement face au Core i7-12650H.

Température de fonctionnement

Afin de conserver une taille de PC très compact, le dissipateur utilisé pour refroidir le processeur est très proche de ce que vous pouvez trouver dans un ordinateur portable. En plein charge le processeur atteindra au maximum 87° avant d’abaisser ses fréquences (throttle) pour redescendre en température aux alentours de 76°.

Les performances seront quelque peu bridées sur les charges de travail intenses de plusieurs minutes, mais, avec une utilisation de bureautique commune, la différence ne sera pas visible. Ce ventirad suffit à soutenir les pics de charge, permettant même au processeur d’atteindre une fréquence turbo à 4,5 GHz, quand la puissance maximale demandée est brève.

Consommation électrique

Un autre gros avantage des mini PC par rapport à leurs homologues « tour classique », est la faible consommation énergétique. Avec un TDP (enveloppe thermique) comprise entre 45 à 115 Watts ce processeur mobile se situe logiquement dans la fourchette haute de consommation par rapport au Core i5-12235U et Core i5-12450H :

Processeurs Cœurs Fréquences Cache GPU TDP Core i5-12235U 2P/8E – 12T 3.3/4.4 GHz 12 Mo Iris Xe / 1.2 Ghz / 80 UE 15-55W Core i5-12450H 4P/4E – 12T 3.3/4.4 GHz 12 Mo UHD 12e / 1.2 GHz / 48 UE 45-85W Core i7-12650H 6P/4E – 16T 3.5/4.7 GHz 24 Mo UHD 12e / 1.4 GHz / 64 UE 45-115W

À l’aide de notre prise EcoFlow Smart Plug nous avons pu déterminer avec précision la consommation du mini PC au repos, en pic de charge et en charge stabilisé.

Au repos la consommation de ce SEi12 équipé d’un Core i7-12650H est de 20 Watts, 92 quand nous effectuons un pic de charge et 76 Watts quand le processeur abaisse sa fréquence et sa consommation pour maintenant sa température de fonctionnement.

Si vous souhaitez vous servir de ce mini PC comme serveur, nous pouvons tabler sur une consommation moyenne d’environ 35 Watts et une utilisation de 24h, ce qui représente un coût de 79,20 € au prix de kWh actuel (0,226€) sur un an. Si plutôt vous utilisez ce mini PC 8 heures par jour avec les mêmes conditions, le coût à l’année est de 19,80 €, une solution économique pour une telle performance.

Volume sonore de fonctionnement

Si vous êtes dans un environnement calme, le silence de fonctionnement est primordial. Au repos et en utilisation bureautique, le SEi12 est inaudible ce qui nous indique que la marque a finement géré le fonctionnement des deux ventilateurs inclus.

Pendant une charge de travail prolongée, les deux ventilateurs se font entendre. Le bruit reste contenu avec une valeur relevée à 33,3 dB. Ces deux ventilateurs étant de taille modeste, le bruit qui s’en manifeste n’est pour autant pas aigu et reste très supportable.

Beelink SEi12: Notre avis

Après avoir testé ce mini PC de Beelink, nous pouvons constater l’expérience apporté par la marque sur de nombreux aspects. Le design est moderne, l’accès aux composants internes est facile et ceux-ci ont été choisis avec soin (marque Crucial). Un ventilateur supplémentaire dans la partie basse du SEi12 refroidit de son côté parfaitement la RAM et le SSD en plus d’améliorer le flux d’air général.

Le constructeur se démarque sur d’autres points. Un bios ultra complet est par exemple de la partie, permettant, même aux bidouilleurs en herbe chevronnés, de se perdre dans le nombre de réglages proposés. Les ventilateurs sont de leur côté bien gérés, même si nous aurions aimé une solution de refroidissement encore plus efficace.

La configuration choisis par Beelink est équilibrée. Le processeur Core i7-12650H épaulé par 32Go de RAM et un SSD ultra rapide, assurent sans problème les tâches bureautiques du quotidien et est même capable d’éditer de la vidéo avec de lourds fichiers sans problème.

Si vous recherchez un mini PC bien conçu, fiable et puissant pour de la bureautique exigeante, vous pouvez vous tourner sans problème vers ce nouveau mini PC SEi12.

Pour

Performances CPU

SSD rapide et bien refroidi

32Go de DDR5 en dual channel

Wi-Fi 6E

Port Display Port (rare chez la concurrence)

Design

Conception intérieure (facilité d’accès)

Bios ultra complet

Ventilateurs bien gérés

Contre