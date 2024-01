Lune, la vidéo du lancement du premier atterrisseur privé Peregrine : alunissage prévu pour le 23 février

Le véhicule spatial de la société Astrobotic a décollé aujourd’hui 8 janvier 2024 depuis Cape Canaveral, en Floride: conçu pour un atterrissage en douceur, il se dirige vers une région lunaire connue sous le nom de Bay of Stickness. À bord, en plus d’une charge scientifique substantielle, se trouvent également diverses curiosités.

Le lancement de Peregrine Mission One d’Astrobotic, la première mission américaine à tenter un atterrissage lunaire depuis la fin du programme Apollo en 1972 / Crédit: Astrobotic

La course vers la Lune recommence avec Peregrine, le module d’atterrissage d’Astrobotic, qui aujourd’hui, le lundi 8 janvier 2024, a décollé depuis Cape Canaveral, en Floride, dans le but de devenir la première mission américaine à réaliser un atterrissage en douceur sur la surface lunaire depuis plus de 50 ans depuis la fin du programme Apollo, et la première mission de l’histoire réalisée par une entreprise privée. Son lancement, à 2h18 heure locale (8h18 en Italie), a également été le premier vol pour la toute nouvelle fusée Vulcan d’United Launch Alliance, la coentreprise entre Lockheed Martin et Boeing.

Si tout se passe comme prévu, après le décollage et l’orbite terrestre, le véhicule se dirigera vers la Lune et entrera en orbite lunaire avant de tenter l’alunissage juste après l’aube locale du 23 février dans une région connue sous le nom de Bay of Stickness (Baie de la Viscosité), une plaine de lave située dans la partie nord-ouest du « côté proche » de la Lune (la face tournée vers la Terre), ainsi appelée en référence au type de matériau volcanique qui aurait pu former les collines voisines de Gruithuisen.

Cette tentative, commandée par la NASA dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), ne sera cependant pas la seule entreprise privée à le faire : Intuitive Machines, une société basée à Houston dirigée par des vétérans de la NASA, prévoit également de faire atterrir un vaisseau spatial sur la surface lunaire à cette même période : le lancement devrait avoir lieu mi-février sur une fusée SpaceX Falcon 9 pour viser un alunissage le 22 février, éclipsant d’un jour le record d’Astrobotic grâce à une trajectoire plus directe.

Les deux missions jumelles représentent une course extraordinaire, une compétition entre des sociétés, pas entre des pays, qui contribuera à ouvrir la voie aux futures missions Artemis avec équipage, en particulier à Artemis 3, qui ramènera les astronautes à laisser leurs empreintes sur la surface lunaire en 2025.

La première mission de Peregrine sur la Lune

Le module d’atterrissage lunaire Peregrine, qui tire son nom de l’oiseau le plus rapide de la Terre, le faucon pèlerin, transporte vingt instruments scientifiques, dont cinq sont de la NASA, y compris un petit rover de l’Université de Carnegie Mellon destiné à devenir le premier robot américain à explorer la Lune.

Cependant, à bord du véhicule se trouvent également plusieurs curiosités, telles que des échantillons d’ADN et des restes incinérés – dont certains appartiennent à Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek – dans des capsules commémoratives produites par les sociétés Elysium Space et Celestis, qui ont expliqué dans un communiqué qu’ils « resteront sur la Lune en hommage éternel aux âmes intrépides qui n’ont jamais cessé de toucher les étoiles ». Une copie de Wikipédia, un bitcoin chargé à l’intérieur d’une pièce de monnaie physique et une « moonbox » de DHL contenant des souvenirs allant de romans et de photographies à une petite pièce du mont Everest arriveront également sur la Lune.

Comme indiqué, le voyage de Peregrine vers la Lune est dirigé vers la Bay of Stickness, une antique plaine de lave également appelée Sinus Viscositatis, où les instruments scientifiques mesureront la glace d’eau superficielle et souterraine, ainsi que les niveaux de radiation, le champ magnétique et la couche extrêmement ténue de gaz (exosphère lunaire). L’objectif de ces mesures sera de minimiser les risques des futures missions, ainsi que d’évaluer la possibilité d’exploiter les ressources naturelles de la Lune lors du retour des êtres humains sur sa surface.

« C’est certainement un risque élevé, mais nous le savions lorsque nous nous sommes lancés dans ce projet », a déclaré Simeon Barber, chercheur principal à l’Open University et co-chercheur principal du Royaume-Unis pour le spectromètre de masse à piège ionique de Peregrine, ou PITMS, qui analysera la composition de l’exosphère lunaire et en surveillera les changements pendant la période d’environ dix jours terrestres pendant lesquels le module d’atterrissage opérera.

Toute la mission, y compris l’alunissage, est considérée comme une « tâche difficile » selon Cheris Culbert, responsable du programme CLPS par lequel la NASA subventionne les entreprises privées pour fournir des équipements scientifiques sur la Lune. « L’alunissage est extrêmement difficile », a précisé Culbert. « Nous reconnaissons que le succès n’est pas garanti ».