FOSSiBOT F2400 en TEST : La batterie de qualité pas chère avec son panneau solaire SP200

Sur le marché toujours plus saturé des stations d’énergie portatives, le nouveau venu, FOSSiBOT, fait une promesse audacieuse. Avec le modèle F2400, il offre une station d’alimentation solide de 2400 watts, combinée à une capacité de batterie impressionnante de 2048 watt-heures, le tout à un prix remarquablement compétitif. La batterie est en effet proposée à un prix de 909 € actuellement ce qui bat tous les records. En se concentrant sur des solutions d’alimentation énergétiquement auto-suffisantes, FOSSiBOT ouvre la voie aux campeurs, aux préparateurs et à ceux qui cherchent simplement à alimenter leur jardin ou leur balcon sans avoir besoin de câblage intrusif.

Ce test détaillé se propose de passer la batterie FOSSiBOT F2400, ainsi que son panneau solaire associé, le SP200, au crible. Il vise à explorer les performances et la capacité de cette prometteuse unité de stockage d’énergie mobile, déterminant si le rapport qualité-prix du F2400 est aussi impressionnant qu’il y paraît, ou si certains compromis ont été faits au nom de l’économie. Avec l’utilisation de la technologie des batteries LiFePO4, cette analyse se penchera également sur son impact sur la durabilité et le coût global.

FOSSiBOT F2400: Caractéristiques

Caractéristique Information Capacité 2,048Wh Type LiFePO4 (Phosphate de Fer Lithium) Cycle de vie Plus de 3,500 cycles jusqu’à 80% de la capacité originale Durée de vie en étagère Recharge à plus de 50% tous les 3 mois Système de gestion Contrôleur de charge MPPT, BMS, etc. Sorties AC 6 x AC 2,400W Type d’onduleur Onde sinusoïdale pure Puissance en crête 4600W Ports USB-C 3x PD20W, 1 x PD100W Max. Ports USB-A 2 x QC3.0 18W Sorties DC 12V* 1 x 12V/25A (Prise RV), 1 x 12V/10A (Prise voiture), 2 x 12V/3A DC5521 (Prise 5.5mm) Entrée de charge AC 1100W max. Entrée solaire 500W Max. Entrée véhicule 12/24V depuis la prise allume-cigare Entrée maximale 1600W, avec entrée AC et solaire simultanément Temps de recharge AC (1100W) Environ 2 heures Temps de recharge solaire (500W) Environ 4 heures (avec ensoleillement optimal, orientation idéale) Temps de recharge véhicule 12V/24V (100W/200W) 17 heures @12V /8.5 heures @24V Temps de recharge AC + panneaux solaires (500W) Environ 1.5 heures (avec ensoleillement optimal, orientation idéale) Recharge & décharge simultanées Oui Poids 22 Kg Dimensions (LxlxH) 386mm x 284mm x 321mm Température de charge 0-40℃ Température de décharge -15-40℃ Température de stockage -15-40℃ Certifications Norme UL, CEC, DOE, FCC, CA 65 Garantie 48 mois Prix 999 € batterie seule 1278 € avec panneau solaire 200W Prix en promotion de la batterie 909 € batterie seule avec le code NNNFRFF Prix en promotion batterie + panneau 1179 € avec panneau solaire 200W avec code NNNFR2400SP Prix en promotion batterie + 2 panneaux 1399 € avec 2 panneaux solaires 200W avec code NNNFRSOLDEFOSSI

La FOSSiBOT F2400 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence. Doté d’une puissance de sortie maximale de 2400 W, elle permet d’alimenter divers appareils électriques, des outils de bricolage aux appareils énergivores, en passant par les chargeurs de vélos électriques.

Avec une capacité de charge de 1100 W, la F2400 peut être rechargée en deux heures, un véritable atout en cas de besoin rapide d’énergie, par exemple pour un voyage en camping-car improvisé.

La flexibilité de la F2400 est remarquable, elle peut être chargée via le réseau électrique domestique, une prise 12V dans une voiture ou un panneau solaire. Un panneau solaire de type valise pliable nommé SP200 peut également être commandé avec la batterie.

De plus, la F2400 peut être chargée simultanément à partir d’une prise secteur et d’un panneau solaire, avec une puissance d’entrée maximale de 1600 W. La puissance de charge via le photovoltaïque peut atteindre 500 W et la puissance de charge est réglable entre 300 W et 1100 W, un atout supplémentaire pour optimiser l’utilisation des excédents de production solaire. L’écran affiche le temps de charge en fonction de la puissance de charge.

La fonction UPS de la F2400 permet de l’utiliser comme source d’alimentation de secours, par exemple pour un congélateur. En cas de coupure de courant, la station prend le relais sans solliciter la batterie. Si la station est surchargée, elle s’éteint automatiquement pour prévenir tout risque. Elle peut ainsi fournir jusqu’à 2400 watts et des pics de 4600 watts sont possibles.

La F2400 est alimentée par une batterie LiFePO4, célèbre pour sa longévité, capable de supporter plus de 3500 cycles de charge. En cas d’utilisation quotidienne, par exemple avec une installation solaire domestique, sa durée de vie peut atteindre une décennie.

Comparaison nombre de cycles de charge VS % capacité initiale de type de cellule | Crédit : onecharge.biz

Les batteries LiFePO4 sont plus sûres grâce à leur stabilité chimique, réduisant le risque d’incendie ou d’explosion. Elles sont également performantes à basses températures et fournissent une puissance constante, idéales pour alimenter des appareils gourmands en énergie. Écologiques, elles ne contiennent pas de métaux lourds toxiques, ce qui facilite leur recyclage.

Malgré leur densité d’énergie plus faible et leur poids plus élevé, les batteries LiFePO4 représentent un avenir plus durable. Nous saluons les fabricants tels que FOSSiBOT qui adoptent cette technologie, preuve de leur engagement pour des produits durables.

FOSSiBOT F2400 & SP200: Déballage

La FOSSIBOT F2400 arrive dans un carton de couleur noire avec une photo de la batterie en gris/vert affichée sur un côté et sur le côté opposé en noir. Cette batterie est en effet disponible en 2 couleurs. Sur les côtés vous trouverez divers informations, comme ses caractéristiques principales et ses différents moyens de la recharger.

La batterie est bien protégée, prise en sandwich entre deux mousses épaisses.

Avec elle, nous ne trouvons pas de petit carton comme nous en avons l’habitude. Comme nous le verrons en détails dans la partie design du test, les câbles sont cachés à l’intérieur de la F2400.

Sont inclus un câble d’alimentation, un câble de voiture et un câble solaire.

Enfin, vous trouverez le manuel d’utilisation. Celui-ci est disponible en français et apporte plusieurs informations intéressantes sur le fonctionnement de la batterie.

Le panneau solaire FOSSiBOT SP200, fourni avec la batterie, est livré dans un carton tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Cependant, il bénéficie également d’une protection adéquate pour résister aux éventuels chocs lors du transport.

Avec ce panneau solaire, vous trouverez un câble solaire. Ce dernier ne nous a pas été utile pour faire fonctionner le SP200 avec la batterie.

F2400 : Design et entrées/sorties

La Fossibot F2400 n’est certainement pas une station d’alimentation portative que vous pouvez transporter sur de longues distances. Non seulement son encombrement substantiel de 386 × 284 × 321 mm, mais également son poids conséquent de 22 kg, en attestent. Cette unité est donc principalement conçue pour une utilisation dans un van, lors de camping ou comme réserve d’énergie pour une maison. Si une solution compacte aisément transportable est ce que vous recherchez, vous devriez plutôt envisager des stations d’alimentation plus petites comme la Bluetti EB3A ou AC60. Ses rivaux directs seraient plutôt la Bluetti AC200 Max, l’AC200P et l’EcoFlow DELTA 2 Max, que nous avons toutes les trois testées.

Malgré son poids conséquent, la F2400 peut tout de même être transportée assez aisément sur de courtes distances. Ceci est rendu possible grâce à son design pratique, qui semble être une priorité pour le fabricant. La station d’alimentation est équipée de poignées de transport sur le côté supérieur gauche et droit.

FOSSiBOT a conçu cette batterie de telle sorte que vous ayez toujours à portée de main tout ce dont vous avez besoin. En effet, FOSSiBOT a choisi de ne pas utiliser d’adaptateur secteur externe, mais plutôt de l’intégrer directement à l’intérieur de l’unité de stockage d’énergie mobile.

La station d’alimentation FOSSiBOT est également dotée d’un petit compartiment de rangement avec un couvercle sur le dessus. C’est là que tous les câbles nécessaires pour la charge, ainsi que les câbles adaptateurs pour le panneau solaire, peuvent être rangés. Une super caractéristique qui permet de prendre la batterie et de ne penser à rien d’autre. Le seul bémol réside dans la conception assez rudimentaire du couvercle qui rappelle le compartiment de piles d’une télécommande.

La station d’alimentation FOSSiBOT est de très bonne facture. Le choix des matériaux est optimisé, du moins d’un point de vue haptique. Son utilisation est globalement auto-explicative. Un autre point fort est la protection robuste offerte par le boîtier à ses entrées et sorties. Toutes sont protégées contre les éclaboussures d’eau et la saleté grâce à des couvercles en caoutchouc. FOSSiBOT a même pris soin de protéger les fentes de ventilation. C’est un détail rare, même pour les stations d’alimentation haut de gamme, et c’est ce qui fait de la F2400 le compagnon idéal pour une utilisation en extérieur.

La station d’alimentation peut être allumée et éteinte via un interrupteur principal situé en haut à droite de la face avant. Outre cela, vous pouvez également activer individuellement les différents types de connexion via des boutons, une caractéristique que nous retrouvons également sur d’autres dispositifs de stockage d’énergie. FOSSiBOT a réparti les ports sur l’ensemble de l’appareil. Commençons par l’avant où se trouvent la majorité des ports.

Sur le côté droit, vous trouverez les ports USB. En plus des 4 ports USB-C (3x PD20W, 1 x PD100W Max.), il y a également 2 ports USB-A (QC3.0 18W) disponibles. Du côté gauche, vous trouverez les ports DC. Cela inclut non seulement la prise allume-cigare, mais aussi 2 prises rondes (12 volts) ainsi qu’une prise XT60.

Sur le côté droit de la batterie se trouvent trois sorties 220 V avec la puissance de sortie totale maximale de 2400 W mentionnée précédemment. Vous pouvez donc utiliser des appareils d’une puissance totale allant jusqu’à 2400 W.

Sur le côté gauche de l’appareil, les connexions pour le câble d’alimentation et le câble solaire sont également protégées par un volet. C’est ici que la station d’alimentation peut être rechargée.

En raison de sa haute puissance, la FOSSiBOT est également équipée de plusieurs ventilateurs pour le refroidissement. Lorsque la station d’alimentation est utilisée en extérieur ou doit fournir une grande quantité d’énergie, les ventilateurs peuvent s’activer. À cet égard, FOSSiBOT vous avertit dans le manuel que vous devez toujours ouvrir les couvercles des ventilateurs sur le côté lors de l’allumage et de l’extinction. Sinon, vous pourriez rencontrer des problèmes de température. Lorsque la station n’est pas en service, vous pouvez refermer les couvercles pour empêcher l’entrée de débris.

Un véritable point fort et tout à fait atypique est le bouton de réglage situé entre l’écran et l’interrupteur principal. Ici, vous pouvez régler la puissance de charge avec laquelle la station d’alimentation recharge sa batterie intégrée. Si vous disposez de suffisamment de temps, c’est une option bénéfique. Après tout, une faible puissance de charge prolonge la durée de vie de la batterie. Vous pouvez choisir entre 300, 500, 700, 900 et 1100 watts.

L’écran frontal affiche, comme c’est le cas avec ses concurrents, les sorties actuellement en cours d’utilisation, le niveau de la batterie. Le calcul du temps affiché restant pour les processus de charge est aussi particulièrement pratique. Ainsi, vous pouvez non seulement voir combien de temps durera la F2400 si la même puissance est constamment délivrée, mais aussi le temps nécessaire pour que la batterie soit complètement chargée. Petit bémol cet écran est particulièrement difficile à lire en plein soleil.

Comme la plupart des autres stations d’alimentation, la F2400 est dotée d’une bande lumineuse. Cependant, contrairement à certains concurrents, celle-ci est intelligemment intégrée à l’avant sous l’écran. Ainsi, en cas de coupure de courant pendant la nuit ou dans une tente sombre en camping, vous pouvez facilement voir où brancher chaque prise.

FOSSiBOT SP200 : Design et caractéristiques

Le panneau solaire SP200 de 200W de la marque qui accompagne la batterie est lui-même également bien construit et donne une impression solide et robuste. Nous avons le fait qu’il peut être monté de manière flexible.

Grâce à un système de sangles réfléchi avec des boutons-pression à l’arrière, l’inclinaison du module peut être légèrement ajustée.

Sur une surface plane, le module est également assez stable.

Dans la poche zippé à l’avant, vous trouverez le câble permettant de relier le panneau solaire directement à la batterie. La poche est assez large pour y loger d’autres câbles si besoin.

FOSSiBOT F2400: Tests pratiques

En théorie, la FOSSiBOT F2400 semble être une station d’alimentation attrayante à un prix abordable. Mais comment se comporte-t-elle en pratique ? Au cours du test, nous avons connecté divers appareils qui ont tous été alimentés de manière fiable en électricité. Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur portable, d’une perceuse ou d’une bouilloire électrique, la F2400 n’a rencontré aucun problème. Ceci est sans doute attribuable à la haute performance de ce stockage d’énergie mobile.

Grâce à sa fonction UPS, elle se révèle utile non seulement lors des déplacements, mais aussi à domicile. Nous avons pu apprécier la valeur de la batterie dans le confort d’une maison en testant l’alimentation sans coupure sur une télévision. Pour ce faire, nous avons branché la F2400 sur une prise électrique domestique et la télévision à son tour sur la prise 220V de la station d’alimentation. Pendant l’utilisation, la FOSSiBOT transfère simplement le courant de la prise domestique à la télévision. L’avantage majeur de cette configuration est que la batterie n’est pas utilisée et est donc préservée. Nous avons ensuite actionné le disjoncteur pour couper l’alimentation du salon.

La télévision a continué de fonctionner sans aucun problème, la station d’alimentation intervenant comme fournisseur d’énergie. Ainsi, la F2400 s’avère également être une source d’alimentation de secours fiable, capable de durer plusieurs heures grâce à une capacité de batterie conséquente.

C’est également utile si vous souhaitez utiliser la batterie, par exemple, comme source d’alimentation dans un camping-car. Lorsque le courant à la borne de recharge est épuisé, toute l’électronique embarquée ne tombe pas en panne temporairement.

Nous aimerions souligner le faible bruit des ventilateurs : si vous avez correctement ouvert les clapets et que vous ne chargez pas en même temps que vous prélevez de l’énergie, vous ne percevrez les ventilateurs que si vous placez littéralement votre oreille contre la station. Si vous chargez à pleine capacité ou si vous prélevez de l’énergie pendant la charge, les ventilateurs seront audibles mais pas particulièrement gênants. Dans l’ensemble, le niveau sonore en fonctionnement est très bas.

Contrairement à une bonne partie de la concurrence, la FOSSiBOT F2400 ne propose pas de contrôle via une application. Nous n’en n’avons toutefois pas ressenti le besoin lors de notre alimentation, notamment grâce au bouton rotatif qui permet de régler la puissance de charge.

A propos de la fonction UPS : Un lecteurs a signalé qu’il pourrait y avoir un problème spécifique en mode UPS avec la FOSSiBOT F2400. Il s’agit d’un problème technique, car il semble que la connexion de mise à la terre PE ne soit pas transmise par la batterie. Cela signifie que lors de l’utilisation en mode réseau avec un appareil connecté pour une alimentation électrique ininterrompue, dans de rares cas, par exemple avec des appareils défectueux de classe de protection I et avec un boîtier en métal, il pourrait y avoir un risque de choc électrique dans de rares cas, par exemple avec des appareils de classe de protection I défectueux avec un boîtier métallique, car le disjoncteur de la maison ne se déclencherait pas. Comme mentionné, c’est un scénario très rare. Néanmoins, nous tenons à le signaler ici. Certaines autres stations d’alimentation, comme les modèles d’EcoFlow, distribués notamment chez Hornbach, avaient la même erreur. Le fabricant a réagi en publiant un avertissement et une mise à jour logicielle, désactivant ainsi le mode UPS. FOSSiBOT a également à également communiqué sur ce sujet.

FOSSiBOT F2400 & SP200: Tests pratiques

Lors de notre test sous un ensoleillement optimal et orienté vers le soleil, nous avons réussi à obtenir une puissance d’entrée d’environ 170 W à partir du panneau solaire, qui possède une puissance nominale de 200 W.

Cependant, cela dépend fortement de la trajectoire solaire quotidienne et de la hauteur réelle du soleil. Dans l’ensemble, nous sommes très satisfait du panneau car il offre une bonne flexibilité d’utilisation. Que ce soit en déplacement ou chez vous, par exemple sur le toit du garage lors d’une belle journée, il se montre efficace.

Lorsque le soleil brille intensément, si vous utilisez le panneau de 200 watts, il est plus réaliste de laisser le système en place du matin au soir pour passer de 0 à 80 %. Compte tenu de la capacité de 2048 Wh, la charge purement solaire prend effectivement un certain temps.

FOSSiBOT F2400: Notre avis

La FOSSiBOT F2400 se distingue indéniablement par son rapport qualité-prix exceptionnel. Pour un modeste tarif de 999 euros (1278 € avec le panneau solaire), vous bénéficiez d’une capacité impressionnante de 2 048 watt-heures, d’une batterie LiFePO4, d’une puissance de 2 400 watts, et d’une panoplie de ports disponibles, dont un port USB-C de 100 watts.

Durant le test, la FOSSiBOT F2400 a laissé une empreinte positive avec son fonctionnement silencieux, son design pratique (en renfermant tous les câbles à l’intérieur) et en offrant une protection supérieure pour les ports et les ventilateurs par rapport à des alternatives plus onéreuses. Elle fait également preuve d’une grande polyvalence en servant d’unité de stockage d’énergie mobile pour le camping ou le van, et comme source d’alimentation de secours à domicile grâce à la fonction UPS. L’absence d’une application est un détail négligeable, car tous les réglages nécessaires peuvent être effectués directement sur l’appareil.

En somme, la FOSSiBOT F2400 est un choix judicieux pour ceux qui recherchent une station d’alimentation à la fois puissante et économique. Il est rare de trouver sur le marché une offre aussi complète pour un prix inférieur à 1 500 euros (avec panneau solaire).

Si ces produits vous intéressent, ils bénéficient actuellement de très fortes promotions ! La batterie est par exemple à 909€

Pour

Construction solide et bonnes finitions

Protection contre les éclaboussures et saletés

Bouton permettant de régler la puissance de charge

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

2400 watts de puissance pleinement utilisable

Silencieuse

Bon rapport qualité/prix par rapport à la concurrence

Contre