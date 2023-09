Honor tease Honor Magic V2 et dévoile le sac Honor V à l’IFA 2023.

Honor a fait une entrée glorieuse à l’IFA 2023 avec une série de révélations. Lors d’une session de présentation intitulée « Déployer demain », le PDG de Honor, George Zhao, a exposé l’engagement de la marque à faire des smartphones pliables un produit grand public. Lors de l’événement, l’entreprise a présenté le Honor V Purse et a teasé le Honor Magic V2.

Le Honor V Purse

Alors que les smartphones pliables gagnent en popularité sur le marché, nous pouvons convenir qu’ils restent encore des produits de niche. Honor veut changer cela avec son récent investissement dans le segment des smartphones pliables. Lors de l’IFA, l’entreprise a présenté le concept innovant du Honor V Purse. Le V Purse est un nouveau concept qui réinvente un smartphone pliable en un sac à main portable et tendance. Imaginez simplement un sac à main offrant des possibilités infinies en tant que dispositif intelligent.

« Les smartphones pliables de HONOR ont parcouru un long chemin, chaque itération présentant des avancées remarquables en termes de design, de fonctionnalités et de durabilité », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR. « Non seulement cela, mais avec notre concept de téléphone-sac à main concrétisé grâce au Honor V Purse, nous explorons des solutions durables qui utilisent la technologie pliable émergente pour renforcer la créativité et façonner le style de vie de demain. »

Le Honor V Purse propose le concept de « téléphone-sac à main » et marque le début d’un nouveau type de produit dans le segment des smartphones pliables. C’est la première fois que nous voyons cette catégorie de smartphones rejoindre un segment « à la mode ».

Le Honor V Purse mesure moins de 9 mm lorsqu’il est plié, ce qui est plus fin que certains smartphones phares réguliers sur le marché. Il transforme le smartphone pliable en une déclaration de mode ultime grâce à des fonctionnalités d’affichage AOD qui imitent un design de sac à main. Il présente également des éléments de design intéressants tels que des chaînes, des plumes et des pompons qui s’étendent et se balancent avec le smartphone en mouvement.

Honor s’associe à des créateurs de goût talentueux pour améliorer la qualité et le design du Honor V Purse. L’entreprise prévoit également d’ouvrir son API aux développeurs talentueux afin de créer des écrans AOD intéressants qui rendent ce concept plus réaliste et intéressant.

Honor Magic V2

Lors de l’événement, Honor a également présenté son nouveau smartphone pliable phare, le Honor Magic V2. Ce nouveau modèle vise à apporter des améliorations significatives en termes de design, de batterie, d’écran et d’expérience utilisateur.

Honor est fier du Honor Magic V2 et le présente comme le smartphone pliable à l’intérieur le plus fin à ce jour. Le téléphone pèse 231 grammes et mesure seulement 9,9 mm d’épaisseur.

Batterie en silicium-carbone et charnière en titane

Honor continue avec sa technologie innovante de batterie en silicium-carbone. Cette technologie permet à l’entreprise de proposer une batterie de 5 000 mAh qui a une épaisseur moyenne de seulement 2,72 mm. Il a toujours été difficile pour les fabricants de smartphones d’intégrer de grandes batteries sur des appareils de ce type. Honor innove dans ce domaine grâce à la technologie de batterie en silicium-carbone.

Le Magic V2 est également doté d’une nouvelle génération de charnière en titane avec de l’acier exclusif Honor. Cela confère une durabilité supplémentaire au mécanisme de charnière.

La charnière du Honor Magic V2 est certifiée pour sa durabilité par SGS. La charnière peut supporter plus de 400 000 pliures, garantissant une durée de vie d’environ dix ans pour 100 pliures par jour.

Configuration de l’appareil photo

Le Honor Magic V2 sera équipé d’une configuration à triple appareil photo à l’arrière. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.9, d’un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP avec une ouverture f/2.0 et d’un téléobjectif de 20 MP (f/2.4). Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil dispose d’une configuration à double appareil photo avec deux caméras de 16 MP (f/2.2).

Le Magic V2 prend également en charge une technologie PWM de 3 840 Hz, leader de l’industrie, qui réduit la fatigue oculaire, garantissant une expérience de visionnage confortable.

Une nouvelle option de couleur Honor 90

Les bonnes surprises de Honor à l’IFA se sont terminées par la présentation d’une nouvelle option de couleur pour le Honor 90. En réalité, l’entreprise est montée sur scène pour annoncer que le Honor 90 avait remporté le prix EISA du meilleur smartphone à acheter pour 2023-2024. Pour célébrer cette victoire, Honor annonce la couleur Peacock Blue pour le Honor 90.

Conclusion – Honor et sa percée sur le marché mondial

Le grand spectacle de Honor à l’IFA 2023 confirme l’engagement de l’entreprise à proposer des produits innovants sur les marchés mondiaux. Le Honor Magic V a conquis le marché mondial avec sa charnière innovante, et le Honor Magic V2 devrait poursuivre cette tendance.

Le Honor V Purse est également un concept intéressant qui vise à étendre les possibilités du segment des smartphones pliables.

La marque fait certainement de son mieux pour conquérir le public mondial, et son spectacle à l’IFA 2023 n’est que le début.

