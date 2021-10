Symboles sur le lave-vaisselle : signification, programmes, avertissements

Il clignote sur le lave-vaisselle. Vous devez remplir quelque chose – juste quoi ?

Les symboles sur un lave-vaisselle ne sont pas toujours explicites. Les fabricants utilisent majoritairement les mêmes pictogrammes ou au moins des pictogrammes similaires. De manière stylisée, ils doivent montrer ce qui se passe dans la machine.

Mais avec ces deux symboles, tout le monde ne sait pas immédiatement quelle poudre ou quel liquide ajouter où :

une double flèche en forme de S

un halo en forme de soleil

Nous vous dirons ce que signifient les symboles – et quand vous devez vraiment ajouter du sel et du liquide de rinçage.

Double flèche pour le sel

La double flèche en forme de S est le symbole du sel. Dans le passé, les fabricants utilisaient également une tasse avec un S ou plusieurs hexagones.

Si la double flèche s’allume ou un voyant de contrôle à côté d’elle sur des machines plus anciennes ou plus simples, vous devez alors remplir le lave-vaisselle en sel. On l’appelle aussi sel spécial ou sel de régénération.

Le sel (chlorure de sodium) rend l’eau plus douce et empêche l’accumulation de calcaire, qui peut casser la machine. Le calcaire peut également se déposer sur la vaisselle lorsqu’elle sèche, qui devient alors terne.

Vous pouvez vous procurer le sel en pharmacie ou au supermarché sous forme de granulés. À l’intérieur du lave-vaisselle, il y a un couvercle sur le fond que vous pouvez dévisser. Vous trouverez également le symbole avec la double flèche en forme de S dessus. L’espace ci-dessous est déjà rempli d’eau, mais il y a encore beaucoup de sel dedans. Il suffit d’incliner.

Anneau radiant pour produit de rinçage

Le halo est le symbole du produit de rinçage. Les rayons individuels ne sont pas dessinés en continu, mais chacun se compose de plusieurs gouttelettes d’eau. Les fabricants utilisaient également une seule goutte.

Le produit de rinçage réduit le temps de séchage. La vaisselle ne sort pas complètement humide de la machine, ce qui évite les dépôts de calcaire sur la porcelaine et les verres.

Si vous souhaitez que votre vaisselle soit complètement sèche dès la fin du programme, vous devriez jeter un œil à notre article sur les lave-vaisselle à zéolite.

Dosage du sel et du produit de rinçage

Les deux symboles vous indiquent quand vous devez remplir de sel et de produit de rinçage. Mais l’eau diffère d’un endroit à l’autre, donc le dosage doit également varier.

Vous pouvez donc programmer la dureté de l’eau dans de nombreux lave-vaisselle. Il est préférable de demander à votre fournisseur d’eau local le degré de dureté. Consultez les instructions pour voir si vous pouvez également doser le produit de rinçage en utilisant le réglage.

Lorsqu’un de ces deux symboles s’allume sur le lave-vaisselle, beaucoup ne savent pas quoi faire

Alternativement, vous pouvez ignorer les affichages sur votre machine et prendre en charge le dosage vous-même. L’agent de nettoyage est disponible sous forme de multi-onglets avec plusieurs couches. Certains d’entre eux sont constitués de sel et de produit de rinçage.

Vous dosez donc deux fois si vous utilisez des multi-tabs et en même temps ajoutez du sel et du liquide de rinçage directement dans la machine. Les quantités excédentaires sont ensuite rejetées dans l’environnement via les eaux usées.

Si vous avez des conditions extrêmes à la maison, c’est-à-dire une eau très dure ou douce, vous ne devez pas laisser le dosage aux multitabs, mais travailler entièrement avec de la poudre et essayer de trouver le bon dosage.

Symboles pour les programmes de lavage

Les programmes de lavage augmentent généralement en fonction de la température et du degré de salissure. Bien sûr, pour desserrer les incrustations tenaces, vous avez besoin d’un peu plus de force. Vous pouvez également le trouver sur les symboles. Celles-ci passent de la vaisselle fine à la batterie de cuisine sale. Souvent, la température est à côté.

La plupart des lave-vaisselle utilisent ces symboles pour leurs programmes. Cependant, les appareils plus anciens et certains fabricants diffèrent de cela.

Les fabricants utilisent des symboles similaires pour exprimer l’augmentation. Cependant, ils peuvent différer selon les cas. Des marques telles que Bosch, Siemens, Neff et Constructa qui appartiennent à la même société (groupe BSH) utilisent généralement les mêmes symboles.

La plaque avec les rayons du dessus représente le prélavage. Il peut s’agir d’un programme séparé, d’un pré-programme pouvant être activé ou simplement de l’affichage de la séquence des étapes individuelles. Parfois, vous ne pouvez trouver que les rayons sans plaque.

L’assiette avec verre et tasse est destinée à la vaisselle peu sale. Il s’agit souvent d’un programme rapide à 45 degrés. S’il existe leur propre programme rapide, les fabricants le symbolisent généralement par une horloge (voir ci-dessous).

Deux assiettes avec un bol représentent généralement le programme normal à 65 degrés. Parfois, cela s’appelle également « Auto 45 ° -65 ° » lorsque la machine détermine des paramètres tels que la température elle-même. En conjonction avec le bouton Eco, les fabricants utilisent également ce programme comme base pour la consommation indiquée sur l’étiquette énergétique. À 60 degrés et plus, tous les germes tels que les bactéries et les champignons sont tués.

L’assiette avec casserole représente les ustensiles de cuisine très sales, la tâche la plus difficile. On l’appelle donc aussi programme intensif. Ici, le lave-vaisselle élimine les résidus d’aliments séchés des casseroles et poêles à 70 degrés.

Si vous découvrez une brosse sur votre lave-vaisselle, cela signale que le processus de lavage est en cours. Vous ne devriez plus ouvrir la machine – bien que cela soit toujours possible avec les machines modernes avec la fonction de recharge. C’est pourquoi la brosse n’est plus disponible sur de nombreux appareils.

Programmes de lavage spéciaux

Certains programmes de lavage étaient auparavant un supplément et ne peuvent être trouvés que sur des machines de haute qualité de fabricants renommés. Entre-temps, cependant, ils sont également devenus la norme.

Eco ou Eco 50° signifie programmes éco qui économisent l’eau et l’énergie. Certaines machines ont un ou plusieurs programmes éco, d’autres ont un bouton éco pour faire passer chacun des programmes standard en mode d’économie d’énergie.

L’horloge représente un programme rapide. Parfois, il y a aussi deux signes plus grands comme l’avance rapide sur un système de musique. Le programme rapide peut déjà être le programme à 45 degrés mentionné ci-dessus ou un programme flash autonome qui s’exécute particulièrement rapidement. Il peut également s’agir d’un bouton qui accélère chaque programme avec une consommation d’énergie plus élevée.

Les verres représentent un programme de verre spécial. Encore une fois, cela peut être le programme de 45 degrés mentionné ci-dessus. Cependant, un programme de verre indépendant optimise généralement le processus de séchage afin qu’aucune (ou seulement quelques) taches d’eau ne reste sur les verres.

Le biberon représente un programme avec une hygiène accrue. Pour ce faire, le lave-vaisselle maintient l’eau à une température supérieure à 60 degrés pendant une période plus longue afin que tous les germes soient effectivement tués.

Trois vagues montant de bas en haut avec un signe plus indiquent un séchage particulièrement efficace. Le symbole peut marquer la dernière étape du programme, mais il peut également être une fonction supplémentaire lors de la sélection d’un programme.

La lune ou un doigt devant la bouche représente des programmes de chuchotement silencieux. Ceux-ci sont utiles si vous recevez des invités dans une cuisine ouverte, mais que vous avez déjà besoin des plats du premier plat pour le dessert. Vous pouvez également exécuter le programme la nuit sans réveiller les dormeurs dans les pièces voisines.

La flèche pointant vers une ligne verticale indique que la fin du programme est atteinte lorsque votre appareil affiche les différentes étapes du programme. Cependant, certaines machines utilisent ce symbole pour signaler une erreur.

Le robinet ne représente pas un programme, mais un avertissement. Si ce symbole s’allume, il vous signale qu’il y a un problème avec l’afflux. Le lave-vaisselle est peut-être mal branché. Sinon, cela indique que le tuyau d’admission est plié ou quelque peu bouché à l’intérieur.

Le carré avec une étoile scintillante représente l’entretien de la machine. Certains appareils ont un programme d’autonettoyage conçu pour éliminer les dépôts des conduites, des tuyaux et des joints à l’intérieur. Le symbole indique que vous devez démarrer ce programme. Sinon, vous devez utiliser un nettoyant spécial lave-vaisselle.

Conclusion : n’ignorez pas les avertissements

Vous trouverez deux types de symboles sur le lave-vaisselle : les différents programmes et les pictogrammes de remplissage de sel et de produit de rinçage.

Vous ne devriez pas ignorer ce dernier, car les deux ajouts garantissent que votre lave-vaisselle dure plus longtemps et que la vaisselle est vraiment propre.

