REDMAGIC 8S Pro en TEST: Le smartphone le plus puissant au monde et merveille d’ingénierie

L’univers des smartphones gaming est dominé par quelques constructeurs clés, parmi lesquels Asus avec sa gamme ROG, Black Shark de Xiaomi et REDMAGIC de nubia. La fiche technique du REDMAGIC 8 Pro était déjà très impressionnante en ce début d’année, et nubia a récemment dévoilé son successeur, le REDMAGIC 8S Pro. Ce dernier modèle, bien qu’il partage de nombreuses caractéristiques internes avec le 8 Pro, offre une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, dont un système de refroidissement repensé, un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de jeu inédites.

Le 8 Pro était également le smartphone de jeu le plus rapide au moment de son lancement, mais a depuis perdu cette position. Le 8S Pro, avec sa version spéciale overclockée et sa dissipation thermique revue, vise à reprendre ce titre et c’est ce que nous allons vérifier dans ce test. C’est parti !

REDMAGIC 8S Pro: Un packaging superbe

Le tout nouveau REDMAGIC 8S Pro se présente dans un packaging qui sort clairement de l’ordinaire par rapport à tous les smartphones que nous avons pu tester jusqu’ici. La boîte arbore une élégante couleur argentée qui change de ton selon la lumière qui l’effleure. Les subtiles touches gaming ici et là restent discrètes. Dès le premier regard, on perçoit qu’il s’agit d’un téléphone conçu pour le jeu, mais pas seulement…

Une fois le couvercle de la boîte soulevé, la surprise continue. Nous sommes accueillis par un design bien plus sombre et orné de magnifiques illustrations, rappelant les traits des Mangakas. Les visuels, dépeignant un thème spatial sur les quatre côtés de la boîte, nous enchantent agréablement. C’est un véritable plaisir de voir une marque se démarquer ainsi et accorder autant de soin à un élément extérieur au produit.

Une fois le téléphone sorti de son écrin, il nous impressionne. Son design transparent et sa finition exemplaire nous montrent immédiatement qu’il s’agit d’une véritable merveille d’ingénierie. Nous reviendrons plus en détail sur le design du 8S Pro dans une section suivante du test.

Le smartphone est accompagné d’un chargeur et d’un câble USB-C vers USB-C de couleur rouge. Si les embouts étaient blancs, nous pourrions presque le confondre avec ceux d’un OnePlus.

Pour protéger ce précieux bijou, une coque transparente est fournie avec le 8S Pro. Nous vous conseillons vivement de l’utiliser pour ne pas l’abîmer.

Enfin, nous trouvons également un peu de documentation concernant la garantie, ainsi que des QR codes permettant d’accéder directement aux différents réseaux sociaux de la marque.

REDMAGIC 8S Pro : Design

Le REDMAGIC 8S Pro conserve le design carré de son prédécesseur, mais bénéficie de changements subtils qui le rendent encore meilleur que le 8 Pro. L’appareil offre une prise en main haut de gamme grâce à ses surfaces avant et arrière en verre, sublimées par un cadre en aluminium poli. L’écran avant est protégé par Gorilla Glass 5, bien que nubia n’ait pas précisé le type de verre utilisé à l’arrière. De plus, un protecteur d’écran en plastique TPU est préinstallé sur l’écran avant.

Le dos en verre transparent permet d’apercevoir certaines pièces du téléphone, telles que le ventilateur de refroidissement, les vis et même la plaque arrière couvrant la carte mère, offrant ainsi un aspect industriel qui rappelle en quelque sorte le Nothing Phone 2. Cependant, comme c’est généralement le cas avec les smartphones à dos en verre, le REDMAGIC 8S Pro est sensible aux traces de doigts, qui sont particulièrement visibles sur le dos transparent.

Le côté gauche du 8S Pro abrite un évent de ventilation ainsi que les boutons pour régler le volume.

Sur le côté droit du 8S Pro, vous trouverez le bouton d’alimentation, un switch rouge pour activer le mode Jeu, un évent de refroidissement, un microphone et des gâchettes tactiles capacitives.

En haut du smartphone, se trouvent une prise casque de 3,5 mm, ce qui est assez rare sur les smartphones de nos jours, ainsi qu’un microphone et le premier haut-parleur.

Au bas de l’appareil, vous retrouverez l’emplacement pour la carte Nano SIM, un microphone, le port USB-C ainsi qu’un second haut-parleur.

Le plateau dédié à la carte Nano SIM ne permet pas d’ajouter une carte SD, mais avec 512 Go de stockage interne, le téléphone offre déjà une capacité plus que suffisante pour la grande majorité des utilisateurs.

La transparence du téléphone permet de voir le ventilateur en action lorsque l’appareil est fortement sollicité. Celui-ci est parfaitement intégré et ajoute une touche de profondeur au design du téléphone.

La majeure partie de l’espace avant est principalement occupée par l’écran, grâce à des cadres très minces et uniformes qui lui confèrent un look moderne et élégant.

La coque fournie avec le téléphone permet de conserver le look transparent de l’appareil, mais elle offre une protection légère et est sujette aux rayures. Nous vous conseillons d’opter pour une coque plus enveloppante si vous souhaitez protéger au mieux votre 8S Pro.

Malgré l’intégration d’une batterie conséquente de 6 000 mAh, le téléphone reste mince et léger en main, pesant 226 grammes par rapport à ses dimensions. Cette prouesse des ingénieurs de chez nubia est impressionnante. Même avec ses bords tranchants et carrés, une utilisation prolongée ne cause pas d’inconfort.

REDMAGIC 8S Pro : Caractéristiques

Disponibilité et prix

Le nubia REDMAGIC 8S Pro sera disponible en précommande à partir du 27 juillet 2023, avec les premières expéditions prévues pour le mois suivant. Le prix de départ du REDMAGIC 8S Pro est de 649 €, et il sera disponible en trois couleurs différentes. La variante Midnight, arborant une finition élégante et sombre, est équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. La variante Platinum, proposant une finition argentée, augmente le stockage et la RAM à 512 Go et 16 Go respectivement. Enfin, la variante Aurora, celle présentée dans ce test, offre une finition transparente unique avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM.

Couleur, RAM et stockage Prix ​​(EUR) Midnight, 12 Go + 256 Go 649 € Platinum, 16 Go + 512 Go 779 € Aurora, 16 Go + 512 Go 799 €

Caractéristiques :

Marque : nubia

nubia SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (overclocké) + puce de jeu Red Core 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (overclocké) + puce de jeu Red Core 2 Écran : 6,8 pouces, FHD+, AMOLED, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, fréquence d’échantillonnage tactile de 960 Hz, luminosité maximale de 1 300 nits

6,8 pouces, FHD+, AMOLED, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, fréquence d’échantillonnage tactile de 960 Hz, luminosité maximale de 1 300 nits RAM : 16 Go de RAM LPDDR5X

16 Go de RAM LPDDR5X Stockage : 256 Go, 512 Go (UFS 4.0)

256 Go, 512 Go (UFS 4.0) Batterie : 6 000 mAh

6 000 mAh Ports : USB-C, prise casque 3,5 mm

USB-C, prise casque 3,5 mm Système d’exploitation : REDMAGIC 8.0 basé sur Android 13

REDMAGIC 8.0 basé sur Android 13 Objectif frontal : 16MP (sous-affichage)

16MP (sous-affichage) Objectifs arrières : Primaire : 50MP, f/1.9, 25mm, large ; Ultra-large : 8MP, f/2.2 ; Macro : 2MP, f/2.4

Primaire : 50MP, f/1.9, 25mm, large ; Ultra-large : 8MP, f/2.2 ; Macro : 2MP, f/2.4 Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, LTE, NFC

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, LTE, NFC Dimensions : 163,98 x 76,35 x 9,47 mm

163,98 x 76,35 x 9,47 mm Couleurs : Minuit, Platine, Aurore (Dos transparent)

Minuit, Platine, Aurore (Dos transparent) Poids : 228 g

228 g Charge : 65 W

65 W Classement IP : pas de classement IP

pas de classement IP Sécurité : Scanner d’empreintes digitales intégré, déverrouillage par visage

Scanner d’empreintes digitales intégré, déverrouillage par visage Matériaux : Gorilla Glass 5, arrière et avant en verre, cadre en aluminium,

Notre modèle de test du nubia REDMAGIC 8S Pro était le modèle Aurora, doté de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 512 Go de stockage intégré UFS 4.0. Toutes les variantes du REDMAGIC 8S Pro sont alimentées par une version overclockée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, offrant des vitesses de processeur allant jusqu’à 3,36 GHz (par rapport aux 3,2 GHz de la version standard) et des performances GPU atteignant 719 MHz.

Selon la marque, cette version 8 Gen 2 fonctionne 2,5 % plus rapidement sur le CPU et 5,7 % plus rapidement sur le GPU. Elle est également associée à la puce Red Core 2 de la marque, responsable de la gestion des fonctionnalités de jeu supplémentaires telles que l’égaliseur audio, le contrôle du ventilateur, le retour haptique et les effets d’éclairage RVB. L’idée est de permettre au SoC de se concentrer sur les performances pures, tandis que le Red Core 2 s’occupe des tâches auxiliaires.

Cette amélioration des performances ne se limite pas seulement au processeur, la solution de gestion thermique a également été améliorée. Une nouvelle plaque de refroidissement à chambre à vapeur de plus grande taille ainsi qu’une couche de graphène sont intégrées pour évacuer efficacement la chaleur de l’écran et réduire la température de la batterie pendant la charge, permettant ainsi une amélioration des performances de 33 % par rapport au modèle précédent. Le comportement du ventilateur a également été ajusté, sa vitesse (pouvant atteindre 20 000 rpm) varie désormais en fonction de la charge de performance, contrairement à une simple activation ou désactivation comme auparavant.

Ce ventilateur dispose d’un éclairage RGB et d’un son d’activation qui peuvent être désactivés dans le menu du téléphone.

Le nubia REDMAGIC 8S Pro est équipé d’un grand écran AMOLED de 6,8 pouces, l’un de ses meilleurs atouts. Tout d’abord, l’objectif avant situé sous l’écran élimine toute encoche, et l’écart de couleur à son emplacement est presque imperceptible.

Cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, offre une résolution dense de 400 PPI et atteint une luminosité maximale de 1300 nits. Il prend également en charge un taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz pour des temps de réponse ultra-rapides. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S23 Ultra n’a qu’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Malgré son excellence, l’écran ne possède pas de certification HDR officielle, ce qui reste son seul inconvénient. Cependant, il demeure un réel plaisir à utiliser, parfait pour regarder des films, une utilisation quotidienne et bien sûr, pour jouer à des jeux. Actuellement, c’est le meilleur écran du marché pour ce type d’utilisation.

Le REDMAGIC 8S Pro offre un déverrouillage rapide grâce à la reconnaissance faciale, mais il dispose également d’un lecteur d’empreintes sous l’écran. Le déverrouillage par empreinte est très rapide, surpassant même celui du OnePlus 10 Pro que j’ai eu entre les mains récemment et qui proposait la même fonctionnalité.

En termes de son, ce REDMAGIC 8S Pro est doté de haut-parleurs stéréo développés en coopération avec DTS:X Ultra. Ces haut-parleurs sont excellents, offrant une expérience sonore immersive avec une excellente clarté, une scène sonore large et des basses bien équilibrées. De plus, la prise casque est puissante, vous permettant d’utiliser facilement des écouteurs de qualité ou un casque de jeu.

Comme de nombreux smartphones alimentés par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tels que la série Samsung Galaxy S23 Ultra et le OnePlus 11, le REDMAGIC 8S Pro bénéficie d’une grande autonomie de batterie. L’appareil est équipé d’une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W via USB-C. Cette combinaison promet une expérience de charge et d’autonomie exceptionnelle sur le papier.

REDMAGIC 8S Pro : Système et apports logiciels

Le REDMAGIC 8S Pro fonctionne sous REDMAGIC OS 8.0, basé sur Android 13. Le skin reste fidèle aux versions précédentes de REDMAGIC, offrant ainsi une expérience proche d’Android stock avec un minimum de bloatware. La plupart des applications préinstallées sont liées aux fonctionnalités de jeu, et notre modèle n’avait qu’une seule application supplémentaire, Booking.com. Les widgets d’écran d’accueil d’origine ont été supprimés sur ce modèle, ce qui confère à l’interface du téléphone un aspect épuré dès la sortie de la boîte, mais vous pouvez en ajouter selon vos préférences.

Le système d’exploitation conserve le thème Material You d’Android 13, permettant ainsi au système d’adopter les couleurs du fond d’écran pour une expérience plus personnalisée. Par ailleurs, il offre également son propre ensemble de fonctionnalités de personnalisation. Le téléphone peut être entièrement personnalisé, depuis l’apparence du mode d’affichage permanent jusqu’à la vitesse d’animation, les couleurs et même les formes des éléments de l’interface utilisateur. De nouvelles fonctionnalités de personnalisation sont également disponibles, notamment de nouveaux effets d’animation d’empreintes digitales, des couleurs de thème et des fonds d’écran.

En ce qui concerne les fonctionnalités de jeu, le REDMAGIC 8S Pro, tout comme son prédécesseur, est rempli de fonctionnalités spécifiques aux jeux. L’«espace de jeu», accessible en basculant l’interrupteur physique sur le côté droit, sert de tableau de bord pour les jeux et gère toutes les fonctionnalités associées. Dans cet espace, vous pouvez personnaliser divers aspects du smartphone.

Vous pouvez ajuster le taux d’échantillonnage tactile, augmenter les performances du chipset, configurer le smartphone pour effacer la RAM et arrêter les activités inutiles lors du lancement des jeux, et bien plus encore. Vous pouvez également gérer la façon dont le smartphone gère les notifications, les appels et autres alertes pendant vos sessions de jeu.

Le REDMAGIC 8S Pro propose également quelques fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre expérience de jeu. Vous pouvez facilement enregistrer vos sessions de jeu, et il existe une bibliothèque de plugins qui ajoutent des fonctionnalités spécifiques aux jeux pour vous aider à jouer plus efficacement. Vous pouvez même configurer des séquences de mouvements à un seul bouton, permettant aux joueurs de définir des séquences de mouvements communes en appuyant simplement sur un bouton, une fonctionnalité utile lors des batailles intenses.

Une autre caractéristique remarquable du REDMAGIC 8S Pro est la fonction de jeu X Gravity. Cela vous permet de jouer à des jeux cloud et même à des jeux multiplateformes directement depuis votre PS5 ou Xbox Series S/X sur votre smartphone. Le téléphone est également livré avec une application appelée REDMAGIC Studio, qui permet aux utilisateurs de connecter leur téléphone à des moniteurs et des téléviseurs sans fil ou via USB-C. Cette fonctionnalité permet de jouer à des jeux sur grand écran et permet également l’utilisation de claviers et de souris.

Si vous trouvez que les profils de performances standard ne suffisent pas, vous pouvez encore augmenter les performances en activant le mode « Rise ». Un avertissement apparaît indiquant que « la consommation d’énergie et la génération de chaleur de l’appareil mobile sont considérablement augmentées » dans ce mode, mais il est agréable à utiliser, même si ce n’est pas quelque chose que vous utiliserez tout le temps.

Les gâchettes tactiles améliorent également l’expérience de jeu sur l’appareil. Elles peuvent être personnalisées selon vos préférences, prenant en charge différentes actions telles qu’un simple appui, un appui long, une double opération, etc. Ces gâchettes tactiles offrent une paire supplémentaire de zones tactiles rapidement accessibles, ce qui peut être particulièrement utile dans les jeux de tir comme PUBG et Fortnite.

L’expérience de jeu sur le REDMAGIC 8S Pro est encore améliorée grâce au moteur haptique du smartphone (vibration atmosphérique 4D). Équipé d’un moteur linéaire à double axe X, il offre l’une des meilleures expériences de retour tactile que j’ai pu vivre sur un smartphone Android. Pendant le jeu, ces haptiques fournissent la juste quantité de rétroaction, rendant l’expérience plus immersive et agréable. Lorsque j’ai essayé PUBG Mobile, le retour haptique en tirant ou en étant touché était très satisfaisant. Il est un peu surprenant que les jeux ne l’activent pas par défaut, car cela ajoute définitivement à l’expérience. Le seul inconvénient est que la vibration semble être liée à la sortie audio du jeu, de sorte que le téléphone vibre avec la musique du menu ainsi que le dialogue du jeu.

REDMAGIC 8S Pro : Performances

Benchmarks

Nous pouvons vous le dire directement, les performances de cet appareil sont vraiment impressionnantes ! Il exécute les tâches avec une fluidité et une réactivité exceptionnelles, sans aucune sensation de lenteur ou de ralentissement, comme on peut s’y attendre d’un processeur phare. La puce Red Core 2 ajoutée par la marque pour gérer les fonctions telles que le traitement audio, le retour haptique et l’éclairage RVB, y contribue sans aucun doute. Bien que nous ayons l’habitude des téléphones Android haut de gamme, ce modèle semble encore plus vif que d’habitude.

Lors de nos premiers benchmarks sur 3DMark, les résultats des scénarios de tests Sling Shot et Wild Life sont tout simplement au maximum ! Le smartphone surpasse ces deux benchmarks avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 147 FPS.

Nous avons alors exécuté la version plus « Extreme » de ces scénarios, avec Wildlife Extreme, et nous avons obtenu un score de 3850 dans les paramètres standard. Avec le mode « Rise » activé, ce score est passé à 3927. Comparativement, le RedMagic 8 Pro a une moyenne de 3690, ce qui représente une réelle amélioration des performances de 6,42% avec cette nouvelle version sur ce benchmark.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, après 20 boucles du Benchmark Wild Life Stress Test, le téléphone est devenu chaud, très chaud, surtout au niveau de son cadre en aluminium, mais les performances n’ont pas été affectées. Cela démontre à quel point le nouveau système de refroidissement parvient à conserver 100% des performances du processeur (pas de throttling) malgré l’augmentation des températures internes.

Cependant, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne la chaleur. En utilisation réelle, ce téléphone est resté tiède même après une bonne heure de jeu sur PUBG Mobile et était toujours agréable à tenir en main.

Concrètement, ce téléphone est capable de faire tourner n’importe quel jeu Android que j’ai testé avec des paramètres au maximum et les options de fréquence d’images les plus élevées sélectionnées.

Voici également les scores des benchmarks Antutu 10.0.1 et Geekbench 6 qui mettent en avant ces performances exceptionnelles :

Autonomie

Au cours de notre cycle de charge initial, le smartphone a duré deux jours complets, et les performances de la batterie ont continué à s’améliorer par la suite. Lors d’une journée typique comprenant l’utilisation du téléphone pour le travail, la prise de photos, des sessions de jeu et le visionnage de vidéos, je me retrouvais généralement avec environ 42 % de batterie restante, ce qui est vraiment remarquable.

Si vous craignez que les 40 % de batterie restants ne suffisent pas pour la journée suivante, une recharge rapide de 15 minutes suffit à porter la batterie à plus de 85 %, fournissant ainsi une charge plus que suffisante. En réalité, la décharge de la batterie en veille sur le REDMAGIC 8S Pro est également incroyablement faible. J’ai constaté que je ne perdais que 3 à 4 % de batterie du jour au lendemain.

Lorsque vous mettez le téléphone en charge, le ventilateur se met automatiquement en marche pour maintenir les températures au frais. Le seul inconvénient que j’ai pu relever est l’absence de charge sans fil. Cependant, compte tenu de la charge filaire extrêmement rapide et de l’autonomie impressionnante de l’appareil, vous n’aurez de toute façon pas besoin de le brancher pendant la journée.

Qualité photos

Le REDMAGIC 8S Pro conserve les mêmes objectifs que son prédécesseur, notamment le capteur principal Samsung GN5 50MP, qui est capable de produire des résultats satisfaisants, surtout en pleine lumière. Cependant, le traitement d’image de REDMAGIC semble être en retrait par rapport à d’autres fabricants plus traditionnels, ce qui se traduit par un effet HDR et un traitement des couleurs qui peuvent laisser à désirer.

La caméra principale, malgré ces limites, devrait suffire pour les utilisateurs occasionnels. Elle gère mieux les situations de faible luminosité que prévu, bien qu’il faille faire attention au flou de mouvement. Un point à noter est la nécessité de désactiver le filigrane, qui est malheureusement activé par défaut. De plus, l’appareil est équipé d’un objectif ultra-large 8MP et d’un objectif macro standard 2MP, dont les performances sont assez similaires à celles du modèle précédent.

En ce qui concerne la caméra selfie sous-écran de 16 MP, bien qu’elle soit une prouesse technologique, elle ne livre pas des résultats à la hauteur des attentes. L’effet de netteté agressif appliqué pour compenser la précision insuffisante produit des selfies peu flatteurs. Les performances de cette caméra se dégradent encore plus dans des conditions de faible luminosité. Cependant, malgré ses limites, la caméra sous-écran offre une expérience plein écran sans découpe de caméra à encoche et à perforation, ce qui est un atout considérable.

REDMAGIC 8S Pro: Notre avis

Le REDMAGIC 8S Pro est un smartphone qui combine des matériaux de construction de haute qualité, une prise en main confortable, et une esthétique raffinée. Nubia a su écouter les retours des utilisateurs et a apporté des améliorations significatives, notamment en termes de fonctionnalités de jeu. Quelques aspérités demeurent, mais elles pourront être résolues dans de futures mises à jour logicielles. Doté du meilleur chipset de sa catégorie, d’un écran immersif, et d’une excellente autonomie, le REDMAGIC 8S Pro offre un package complet difficile à ignorer. Pour ceux qui cherchent un appareil offrant des performances de haut niveau, le REDMAGIC 8S Pro est un excellent choix, se positionnant en tête de notre liste des meilleurs smartphones de jeu disponibles aujourd’hui.

Pour

Puissance folle (Snapdragon 8 Gen 2 overclocké)

16 Go de Ram extensible à 64 Go

Design et finitions exceptionnels

Caméra selfie sous l’écran (pas d’encoche)

Superbe écran

Super autonomie (batterie 6000 mAh)

Gachettes tactiles réactives (520Hz)

Qualité des hauts-parleurs

Charge ultra rapide

Système de refroidissement efficace, pas de throttle

Fonctionnalités de jeu utiles

Prise Jack 😀

Contre