La startup d’IA xAI d’Elon Musk collabore avec Tesla et Twitter : Ce que vous devez savoir

Que vous l’adoriez ou le détestiez, l’intelligence artificielle est là pour rester et révolutionner diverses tâches. L’intelligence artificielle aide désormais de nombreux professionnels à gérer leurs activités quotidiennes plus rapidement que d’habitude. De la retouche photo, à la retouche vidéo, aux documents Word, au support médical et au monde de la technologie dans son ensemble.

En raison de son niveau d’influence élevé, presque tous les géants de la technologie ont manifesté leur intérêt pour construire leur propre logiciel d’IA. Des leaders de l’industrie tels que Microsoft et Google ont déjà initié d’importants progrès. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a montré il y a quelques années son intérêt pour l’industrie de l’IA. Cependant, il était inévitable que Musk se lance dans ce secteur en expansion rapide. À en juger par toutes les indications, le moment semble être le bon. Elon Musk a déjà lancé sa propre entreprise d’IA appelée xAI.

Le 16 juillet 2023, le PDG de SpaceX a officiellement lancé xAI avec pour intention de comprendre la véritable nature de l’univers. Sur le site officiel de l’entreprise, il commence l’introduction avec une citation :

Le but de xAI est de comprendre la véritable nature de l’univers. Nous partagerons plus d’informations au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

xAI collaborera avec Tesla et Twitter

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que sa nouvelle entreprise, xAI, a l’intention de collaborer avec le constructeur automobile. Ils travailleront à la fois sur le « front de la silicium » et sur le « front des logiciels d’IA ».

Lors d’une récente session audio sur Twitter Spaces, Elon Musk a mentionné que sa startup, xAI, prévoit d’utiliser les données de Twitter pour former des systèmes d’intelligence artificielle hautement curieux et des produits. Cependant, il n’a pas précisé si X Corp demandera des frais pour accéder aux API de Twitter.

Musk a également affirmé, sans vérification, que les développeurs d’IA du monde entier ont utilisé les données de Twitter à des fins de formation. Il a également déclaré que cela avait été fait « illégalement » par d’autres entreprises. Néanmoins, il n’a pas précisé quelles lois elles auraient pu enfreindre.

Il a expliqué que l’ensemble de données de Twitter est utile pour former des modèles textuels et graphiques, mais que les systèmes d’IA ont besoin de plus que de simples données générées par des humains. Musk espère que xAI pourra suivre une approche similaire à celle de DeepMind, une entreprise appartenant à Alphabet connue pour utiliser l’apprentissage par renforcement.

xAI sera controversée dans ses réponses – Elon Musk

Il est important de noter que Musk a mentionné que le modèle de langage de xAI ne sera pas « politiquement correct ». Il a exprimé que l’IA pourrait fournir des réponses controversées, même si elles sont objectivement vraies. Cette déclaration reflète sa position contre les valeurs progressistes.

Pour atteindre ses objectifs, xAI vise à développer une technologie qui comprend le monde physique au-delà d’Internet. Musk estime que les données de conduite de Tesla seront précieuses pour accomplir cet aspect de leur travail.

