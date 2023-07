Aqara Smart Video Doorbell G4 en TEST: La sonnette vidéo sur batterie compatible HomeKit pas chère

Dans le monde des sonnettes intelligentes, la sonnette vidéo Aqara G4 se démarque par son caractère innovant et son accessibilité. Cette sonnette sans fil, alimentée par batterie, offre une gamme de fonctionnalités qui la rendent attrayante pour les propriétaires souhaitant surveiller leur porte d’entrée tout en bénéficiant des automatisations HomeKit. Unique en son genre, elle est en effet le seul modèle sur batterie à supporter HomeKit Secure Video, ce qui la distingue dans un marché de plus en plus concurrentiel. Aqara se positionne ainsi comme un concurrent sérieux face à des marques établies telles que Belkin Wemo, Logitech Circle View, Netatmo et Arlo. Découvrons ensemble ce produit lors de ce test afin de vérifier si Aqara pourrait bien bouleverser le paysage des sonnettes intelligentes.

Les avantages d’une sonnette connectée à batterie

Les sonnettes connectées à batterie offrent un éventail d’avantages considérables par rapport à leurs homologues filaires. Tout d’abord, leur installation est un jeu d’enfant et ne nécessite aucune intervention professionnelle. En effet, presque tout un chacun peut aisément procéder à l’installation de cette sonnette, évitant ainsi les frais engendrés par l’embauche d’un électricien. Cette caractéristique est particulièrement appréciée des locataires, soucieux de ne pas effectuer d’installation permanente. En utilisant simplement un adhésif 3M, il est possible de fixer la sonnette sans laisser de trace, ce qui facilite son retrait ultérieur.

Deuxièmement, les sonnettes à batterie peuvent être installées dans des endroits où le câblage pour sonnette fait défaut ou lorsque le câblage existant ne fournit pas une puissance électrique suffisante, souvent en raison de la vétusté du logement (manque de tension). Cette caractéristique en fait une option idéale pour les maisons dépourvues de câblage dédié aux sonnettes, éliminant ainsi la nécessité de recourir à un électricien pour installer un câblage supplémentaire ou moderniser le convertisseur de tension.

Si vous êtes du genre à aimer mettre à jour vos appareils fréquemment, les modèles alimentés par batterie sont certainement plus faciles à mettre à niveau à l’avenir également.

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Déballage et accessoires

La sonnette G4 est livrée dans le tout dernier style d’emballage d’Aqara et sa conception ne déparerait pas sur l’étagère d’un magasin Apple.

Une fois sortie du packaging, on ne peut s’empêcher de remarquer que le design de la G4 s’inspire du style épuré caractéristique des appareils Apple. À l’exception du carillon, bien entendu. Cependant, nous approfondirons ce point dans la section suivante de notre test.

En plus de la G4, l’emballage contient un support incliné permettant d’orienter la sonnette de 20°, pour un obtenir une meilleure vue de la scène à surveiller.

Nous trouvons le carillon/haut-parleur, qui sert de relais pour intégrer la sonnette dans HomeKit ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C pour l’alimenter. Notons qu’aucun adaptateur secteur n’est présent dans l’emballage.

Vous trouverez également un petit tournevis cruciforme qui facilite l’accès au compartiment des piles. Deux petites vis sont fournies pour fixer la sonnette sur le support, ainsi que deux vis et chevilles pour permettre la fixation de la sonnette ou de la cale sur un mur. Point appréciable, les six piles AA requises pour faire fonctionner la sonnette hors réseau électrique sont fournies.

Enfin, nous disposons d’un manuel en français. Bien qu’il ne détaille pas le processus d’installation de la sonnette, la marque a pris les devants en fournissant une vidéo très utile à cet égard. Nous avons ajouté cette dernière dans la section « Installation » plus loin dans notre test.

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Design et caractéristiques

Cette sonnette dispose de nombreuses fonctionnalités dont la plupart sont normalement réservées à des produits plus chers, comme la reconnaissance faciale. Voici les principales spécificités que possède cet Aqara G4 :

Objectif grand angle 162º

Résolution 1080p

Carillon-répéteur de 95 dB

Emplacement pour stockage (cartes SD jusqu’à 512 Go)

Stockage cloud gratuit de 7 jours (cloud Aqara)

Reconnaissance faciale locale/sur l’appareil et dans les logs

Fonctionnalités de détection de visage, de présence prolongée et d’alarme anti-effraction

Compatibilité avec HomeKit, Google, Alexa, IFTTT

Alimentation filaire ou par piles

Côté design, à l’avant de la sonnette, vous trouverez une paire de cercles assortis. Le cercle supérieur abrite l’objectif de la caméra (et bien d’autres éléments), tandis que le cercle inférieur est le bouton de la sonnette.

À l’avant de la G4, vous trouverez la caméra, le microphone, le capteur de lumière ambiante, le capteur PIR et les LED infrarouges pour la vision nocturne. Bien que ces composants ne soient pas visibles sous le plastique qui entoure l’objectif, ils sont présents pour améliorer les performances de la sonnette.

Le bouton situé dans la moitié inférieure est encerclé par un anneau lumineux capable de changer de couleurs. Par exemple, vert, bleu, et rouge pour indiquer différents états de l’appareil tels que la reconnaissance faciale, la détection de mouvement et le streaming/enregistrement vidéo. Toutefois, cet anneau n’est pas entièrement visible à moins de l’observer de côté. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous pouvez tout de même percevoir un léger halo de couleurs qui crée un effet agréable. Sachez que cette fonction peut être désactivée dans les paramètres si vous le souhaitez.

Le côté droit de la G4 est doté d’un bouchon en caoutchouc qui protège une vis servant à retirer la plaque arrière de la sonnette. Pour éviter toute inquiétude de la perdre, cette vis est maintenue en place par un ressort, ce qui élimine tout risque de chute et de perte définitive.

Le côté opposé comporte un haut-parleur qui fait le travail pour lequel il est conçu, mais comme pour la plupart des sonnettes, on ne peut pas vraiment parler de « clarté ».

À l’arrière, nous trouvons, comme sur le support incliné, un adhésif double face pour ceux qui n’ont pas la possibilité de visser la G4 ou le support incliné à un mur.

L’intérieur de la G4 est occupé en grande partie par le compartiment à piles, avec des emplacements pour six piles AA.

Même sans la partie IA, c’est effectivement la première sonnette à fonctionner avec des piles. Bien qu’il existe des sonnettes vidéo de marques comme Google (Nest) et Eufy, aucune d’entre elles n’est officiellement compatible avec HomeKit, ce qui place l’Aqara G4 en tête de liste sur ce point.

Juste au-dessus de ce compartiment se trouvent deux bornes destinées aux fils électriques de la sonnette, si vous en disposez, permettant ainsi d’alimenter la sonnette en permanence. Si vous envisagez d’utiliser la sonnette comme un détecteur de mouvement et de la laisser en mode surveillance pendant la majeure partie du temps, les piles ne seront malheureusement pas suffisantes. Dans ce cas, je recommande d’opter pour cette alimentation filaire.

Au sommet du compartiment des piles et des bornes de fils électriques, vous trouverez un bouton de réinitialisation, dont la fonction est assez explicite. À côté de celui-ci, se trouve un petit bouton qui est enfoncé lorsque la plaque arrière est en place. En retirant la plaque arrière, le bouton ressort, déclenchant ainsi l’alarme anti-effraction, si elle est activée.

En dessous de la sonnette se trouve le QR Code HomeKit à flasher pour appairer la G4.

Petit point concernant la compatibilité avec la maison connectée, il est important de noter que c’est en réalité le carillon/répéteur qui se connecte à votre réseau HomeKit et WiFi, et non la sonnette elle-même. Le carillon se connecte à la bande 2,4 GHz de votre réseau domestique, tandis que la G4 se connecte au carillon en utilisant une bande WiFi propriétaire, similaire à la méthode utilisée par de nombreuses caméras Eufy qui nécessitent la station de base de la société. En substance, c’est donc le carillon qui joue le rôle d’un répéteur WiFi, ce qui est particulièrement intéressant car les sonnettes sont généralement situées à une distance considérable de votre routeur, sans oublier que le signal doit traverser une porte.

Le haut-parleur de la G4 est capable d’atteindre un volume sonore allant jusqu’à 95 dB. Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que régler le niveau à seulement 30 % était généralement suffisant, selon nos préférences. Cette caractéristique est d’autant plus intéressante car la G4 peut utiliser les HomePods/Minis comme carillons. Ainsi, même si vous vous trouvez à l’autre extrémité de la maison, tant qu’un HomePod est à proximité, vous n’aurez aucun problème à entendre la sonnette lorsqu’elle est actionnée. De plus, la G4 est également compatible avec les haut-parleurs d’Amazon et de Google, offrant ainsi un choix varié pour ceux qui possèdent une maison connectée avec un écosystème mixte.

Le carillon est préchargé avec trois sons « ding-dong » standards, qui suivent tous le même motif sonore mais à des tonalités différentes. Toutefois, vous avez également la possibilité de télécharger et d’utiliser des clips audios personnalisés, si vous le préférez, une fonctionnalité que nous apprécions particulièrement.

L’arrière du carillon est similaire à celui de la G4, comportant une large bande adhésive double face pour fixer le carillon au mur. Il est recommandé de le positionner sur une étagère temporairement jusqu’à ce que vous ayez déterminé l’emplacement idéal, avant de le fixer définitivement au mur, car l’adhésif est robuste. Il est important de noter que le carillon ne doit pas être situé à une distance supérieure à 5 mètres de la sonnette, et idéalement plus proche.

Le dessus du carillon comporte un bouton qui sert principalement à désactiver le son de la sonnette une fois qu’elle a été déclenchée, donc à moins d’être juste à côté du carillon, nous ne sommes pas sûr qu’il soit très utile. Vous pouvez également réinitialiser la connexion réseau ou réinitialiser le carillon à l’état d’usine en utilisant le même bouton.

Enfin, la partie inférieure du carillon comporte un emplacement pour carte SD, un port USB-C pour alimenter le carillon, ainsi qu’un code QR pour HomeKit.

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Installation

L’Aqara G4 est une sonnette sans fil qui offre une installation facile, en faisant ainsi un modèle idéal pour les propriétaires qui souhaitent une sonnette connectée sans les tracas du câblage. Le processus d’installation est simple, et les utilisateurs peuvent configurer l’appareil en seulement quelques minutes.

Pour installer l’Aqara G4, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Installer la station de base/carillon près de la sonnette à l’intérieur de la maison avec une alimentation permanente via USB-C. Insérer les piles AA dans la sonnette (elles dureront environ quatre mois). Ajouter la sonnette à l’application Aqara pour faciliter la mise à jour du firmware (micrologiciel). Ajouter le code HomeKit au carillon en le scannant avec l’application Maison. La sonnette apparaîtra comme une sonnette avec la vidéo sécurisée HomeKit.

Dans l’ensemble, le processus d’installation de l’Aqara G4 est simple et pratiquement n’importe qui peut configurer l’appareil sans avoir besoin d’un installateur professionnel. À noter que, comme nous l’avons précédemment cité, il est possible de la raccorder à votre câblage de sonnette existant si vous en avez un. Si vous choisissez cette option, il est recommandé de faire appel à un professionnel ou de couper le disjoncteur alimentant votre sonnette.

Afin de rendre l’installation encore plus simple, Aqara a mis à disposition une vidéo très pratique qui vous guide pas à pas pour l’installation et l’initialisation de la sonnette en quelques minutes seulement :

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Homekit

Nous allions vous expliquer en détail le processus d’ajout de la G4 à l’application Aqara et à HomeKit, mais en réalité, c’est assez similaire à celui de tout autre appareil Aqara. Étant donné que la G4 est un appareil WiFi et non un appareil Zigbee, vous n’avez pas besoin de la connecter à un concentrateur (Hub). C’est donc essentiellement la même procédure que pour l’ajout d’un Hub ou d’une caméra Aqara. L’installation est très simple, d’autant plus que la sonnette et le carillon sont déjà appairés en usine. Vous n’avez donc qu’à ajouter le carillon, puisque la sonnette est déjà connectée.

Dans l’application Maison, les sonnettes vidéo sont intégrées à la section « Caméras ». Lorsque vous appuyez sur l’en-tête « Caméras », vous obtenez une vue élargie de toutes vos caméras dans une colonne. En sélectionnant la G4, vous pouvez l’ouvrir comme n’importe quelle autre caméra. Vous verrez une chronologie des activités en bas de l’écran (si vous avez activé l’enregistrement via HomeKit Secure Video (HSV)) et un bouton de communication audio juste au-dessus. Oui, la G4 prend en charge l’audio bidirectionnel, contrairement à certaines caméras eufy.

Étant donné que la G4 fonctionne comme une caméra, vous disposez de nombreuses options de notification similaires, telles que la détection des personnes, des animaux, des véhicules et des colis. Vous disposez également d’une option de « notifications de sonnette », ce qui est évidemment impossible avec une caméra classique. De plus, vous avez la possibilité d’inclure les HomePods et les HomePod Minis pour jouer un son de carillon lorsque la sonnette est enfoncée. Vous n’avez pas besoin d’un compte Apple Music pour cette fonctionnalité, bien que vous n’obteniez qu’un seul son si vous n’utilisez pas Apple Music.

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Application et fonctionnalités

Via l’application Aqara l’appairage de la sonnette se fait sans scanner de QR Code, mais la procédure est aussi très rapide. Il suffit de rester appuyé sur le bouton du carillon pendant plus de 10 secondes. Quand l’alerte sonore se fait ressentir, il vous reste ensuite à rentrer les informations de votre réseau Wi-Fi 2,4Ghz. Une fois la G4 ajoutée, l’application vous permet de la renommer à votre convenance et de changer son icône si nécessaire.

Lorsque vous appuyez sur le nom de la caméra sous l’écran, vous accédez à l’écran principal de contrôle de la G4. Cet écran affiche le flux en direct, des commandes pour enregistrer une capture d’écran, des enregistrements instantanés, l’audio bidirectionnel et un bouton de pause. En dessous se trouve une chronologie verticale des événements de détection de mouvement avec des captures d’écran. En cliquant dessus, vous lancez l’enregistrement correspondant, qui dure 12 secondes.

La chronologie de la détection de mouvement mentionnée précédemment peut être étendue pour afficher plus d’enregistrements de visiteurs. Ce qui est pratique dans cette option, c’est que vous pouvez filtrer les notifications non seulement par date, mais aussi par type :

Quelqu’un a sonné à la porte

Détection de visage

Quelqu’un qui s’attarde

Alarme de démontage forcé

Automatisation

Vous pouvez également avoir le flux en direct en tant qu’écran flottant (In Picture) pendant que vous naviguez dans d’autres parties de l’application, si vous le souhaitez. Contrairement à l’application Home, qui est également capable de cette fonctionnalité, si vous quittez l’application Aqara, la fenêtre flottante se ferme avec elle. Dans Apple Home, vous pouvez quitter l’application tout en ayant toujours une fenêtre flottante du flux en direct.

La force du signal entre la G4 et le carillon est indiquée (dans mon cas, « plus fort »), avec des conseils sur la façon d’obtenir une connexion correcte entre les deux. Vous pouvez désactiver le voyant lumineux si vous le souhaitez, ainsi que choisir la langue des messages, etc. Vous pouvez vous assurer de ne pas être dérangé pendant certaines heures grâce à l’option « Ne pas déranger », ce qui peut être utile pour les personnes qui dorment pendant la journée et travaillent la nuit.

L’option « Fréquence du courant » vous permet de choisir entre 50 ou 60 Hz pour éliminer tout scintillement potentiel. L’alarme anti-effraction peut également être activée ici. Cette alarme sera déclenchée que la G4 soit arrachée de force de son boîtier ou retirée légitimement via la vis de sécurité. Pour ceux qui vivent dans des zones où la température peut être très élevée ou très basse, vous pouvez également définir des alertes pour cela.

Pour les paramètres vidéo, vous disposez de quelques options esthétiques, notamment la possibilité d’inclure un horodatage dans les enregistrements et le flux en direct, ainsi que des options sur la façon dont l’heure et la date sont affichées. La vision nocturne peut être réglée sur automatique, manuel ou désactivé. Vous pouvez également définir des zones de la vue de la caméra à masquer à l’aide de blocs que vous pouvez dessiner sur la grille 16×9 de l’écran. Cela protège la vie privée des autres personnes qui pourraient être visibles par votre caméra, comme les voisins.

La G4 dispose d’une option de correction d’objectif qui tente de corriger l’effet de distorsion que l’on obtient avec les images grand angle.

Comme pour la plupart des produits Aqara basés sur des caméras, la G4 peut enregistrer sur une carte SD située sur le carillon/répéteur. Par défaut, vous pouvez enregistrer lorsqu’un mouvement est détecté ou enregistrer en continu 24/7 si vous préférez, avec la possibilité d’enregistrer par-dessus les anciennes séquences une fois la carte SD pleine. Si vous utilisez la G4 avec une alimentation par batterie, l’enregistrement en continu 24/7 n’est probablement pas possible, car cela réduira considérablement la durée de vie de la batterie. Si vous alimentez la sonnette en permanence comme je le fais, cela ne pose pas vraiment de problème.

Un point que nous apprécions particulièrement avec cette marque est le suivi de leurs produits. Nous utilisons également une Aqara Camera Hub G3 en parallèle, et même après un an, elle continue de recevoir des mises à jour du firmware interne. Des bugs sont corrigés, le fonctionnement de l’appareil est optimisé et parfois de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.

Le carillon/répéteur possède, via l’application, trois sonneries standard « ding dong », avec le n°3 étant le son le plus grave et le n°1 le plus aigu. Bien qu’elles soient toutes assez similaires, le n°3 fonctionne bien pour nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter vos propres sons audios personnalisés au format mp3. Cela peut être utile pour annoncer des personnes spécifiques en fonction de la reconnaissance faciale dans l’application Aqara, une option vraiment sympa.

Pour les alertes, vous disposez d’un large choix d’options pour la détection des visages et des mouvements, avec la possibilité d’activer les notifications push et les enregistrements, ainsi que de régler la fréquence et la sensibilité de détection. La personnalisation offerte par les caméras Aqara est vraiment impressionnante, car ils ont pensé à presque toutes les éventualités possibles.

Pour les automatisations impliquant la G4, vous pouvez l’intégrer dans la section SI (IF) avec les déclencheurs suivants :

Batterie faible

Sonnette de porte

Alarme de démontage de l’appareil

Détection de visage connu

Détection de visage inconnu

Détection de mouvement

Ce choix d’options est vraiment intéressant, et dans la section ALORS (THEN), vous pouvez configurer la G4 pour effectuer différentes actions :

Enregistrement vidéo

Lecture d’un son d’alarme attribué

Lecture d’une sonnerie attribuée

Lecture d’une sonnerie personnalisée du carillon

Lecture d’une sonnerie personnalisée de la sonnette

Arrêt de la sonnerie

Activation de la reconnaissance faciale

Désactivation de la reconnaissance faciale

Vision nocturne toujours activée

Vision nocturne toujours désactivée

Commutation automatique de la vision nocturne

L’utilisation de ces fonctionnalités dépend vraiment de votre imagination, mais elles ajoutent certainement une grande valeur lorsque vous êtes pleinement investi dans l’écosystème Aqara.

En ce qui concerne l’alimentation, le mode Normal offre toutes les fonctionnalités de la G4 lorsqu’elle est alimentée par batterie. Le mode Économie d’énergie permet à la caméra de passer en mode de veille semi-active, ne se réveillant que lorsqu’on appuie sur la sonnette ou quand on accède au live via l’application. Le mode Alimentation externe offre toutes les fonctionnalités du mode Normal et l’option d’enregistrement 24/7 sera disponible.

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Utilisation

Nous avons été impressionnés par la rapidité de la G4. Elle traite les vidéos localement, ce qui permet de recevoir presque instantanément les alertes pour les mouvements et les pressions de sonnette sur nos téléphones, que ce soit via l’application Apple Home ou Aqara. L’application Aqara répond rapidement et nous pouvons consulter immédiatement les vidéos. Lorsque nous recevons une notification, nous pouvons ouvrir une vue en direct, et en cliquant sur la vidéo enregistrée en dessous, nous pouvons voir l’extrait correspondant.

Les images en direct et enregistrées sont claires, et bien que le zoom soit limité et que les visages soient parfois difficiles à distinguer dans certaines situations, la qualité est bonne pour cette gamme de prix. La G4 enregistre plusieurs événements presque simultanément, et nous pouvons également initier manuellement un enregistrement qui dure jusqu’à 12 secondes.

Comme vous pouvez le constater sur la prise de vue ci-dessus, le champ de vision de la G4 est au format 16:9, similaire à celui d’une caméra classique, ce qui signifie que vous ne capturerez pas des éléments tels que des colis laissés sur le seuil de porte, du moins à moins que la G4 ne soit placée suffisamment en retrait ou orientée vers le bas. Cela peut poser un problème pour certaines personnes qui souhaitent un champ de vision plus proche du format carré que l’on trouve sur certaines autres caméras de sonnette vidéo. Cependant, si vous souhaitez une vision plus large de chaque côté, la G4 offre une capacité intéressante pour capturer une vue plus étendue.

La vision nocturne de la G4 est basée sur l’infrarouge, mais elle peut être légèrement surexposée, rendant ainsi les visages difficiles à identifier. Si vous vivez dans un appartement avec des couloirs bien éclairés ou si votre porte n’est pas couverte, cela ne posera pas de problème. Cependant, pour tous les autres cas, le fait de ne pas pouvoir distinguer les visages à moins qu’ils ne s’approchent de la caméra pourrait être un inconvénient majeur.

L’audio bidirectionnel de la sonnette est en duplex intégral. Il présentait quelques artefacts, mais je pouvais facilement discuter avec mes interlocuteurs.

Aqara Smart Video Doorbell G4 : Notre avis

L’Aqara G4 est une sonnette vidéo connectée qui se distingue par son excellente intégration avec HomeKit, son support pour le stockage vidéo local. Elle offre une grande flexibilité aux propriétaires de maisons intelligentes, leur permettant d’intégrer facilement la sonnette avec leurs dispositifs existants et de changer de plate-forme sans souci. En outre, elle est dotée d’une reconnaissance faciale AI locale qui peut déclencher différentes automatisations en fonction de la personne détectée dans l’application Aqara. Elle propose également une très grande réactivité dans toutes la chaîne de son écosystème, de la détection, jusqu’à la notification push et lecture de l’enregistrement. Elle dispose aussi d’un stockage cloud gratuit de sept jours et un stockage local optionnel via une carte microSD.

Cependant, la G4 présente quelques inconvénients. Par exemple, elle dispose d’un large champ de vision, ce qui peut être un avantage, mais son orientation paysage ne lui permet pas de capturer des images au niveau du seuil de la porte. Les colis déposés sur le paillasson peuvent ainsi passer inaperçus.

Malgré ces inconvénients, la sonnette vidéo Aqara G4 est une solution solide pour ceux qui cherchent une sonnette sans fil facile à installer et à utiliser. Elle offre des fonctionnalités uniques sur le marché à un prix raisonnable, et est compatible avec tous les autres accessoires HomeKit.

Si la sonnette Aqara G4 vous intéresse, vous êtes au bon endroit au bon moment. Celle-ci est en effet disponible actuellement avec une remise de 15%. Pour en profiter, cliquez sur le lien ci-dessous :

➡️ Voir l’offre Aqara Smart Video Doorbell G4

Pour

Seule sonnette HomeKit Secure Video alimentée par batterie

Facile à installer et à utiliser

Fonctionne sans abonnement

Sauvegarde MicroSD locale à l’intérieur (où elle ne peut pas être volée)

Option filaire

Vidéo de bonne qualité de jour

Vision nocturne

Contre