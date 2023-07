Le casque Apple Vision Pro utilisera SK Hynix DRAM avec la puce R1

Apple devrait lancer son nouveau casque de réalité mixte (MR), l’Apple Vision Pro, au début de 2024. Le casque devrait changer la donne dans l’industrie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, avec ses fonctionnalités et capacités avancées. Selon l’agence de presse Yonhap, SK Hynix fournira une DRAM personnalisée pour le nouveau casque de réalité mixte (MR) d’Apple, Vision Pro. Le rapport affirme également que cette puce fonctionnera avec la puce « R1 » pour un traitement efficace des informations et une expérience visuelle immersive.

Le casque Apple Vision Pro

Le casque Apple Vision Pro est un casque de réalité mixte qui combine la technologie de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR). Le casque est conçu pour offrir une expérience immersive aux utilisateurs, avec ses principales fonctionnalités et capacités. Le casque est contrôlé par le suivi des yeux, les gestes de la main et les commandes vocales, et il s’appuie sur vos yeux pour l’authentification. La fonction Optic ID scanne vos iris pour déverrouiller le Vision Pro. D’après les retours jusqu’à présent, le prix de ce casque sera d’environ 3 500 $. Cela en fera l’un des casques VR les plus chers du marché.

Caractéristiques du casque Apple

Cet appareil est fourni dans une conception unique à double puce par Apple Silicon. Sous le capot, cet appareil sera fourni avec une puce M2 ainsi qu’une toute nouvelle puce R1. L’appareil contient un écran 1440 × 1600 pixels, un rafraîchissement à 90 Hz et une puce Qualcomm Snapdragon 845. Il est également fourni avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un suivi des yeux / des mains et plusieurs capteurs pour suivre les mouvements de la tête, des yeux et des mains. Le casque a une façade en verre feuilleté et un cadre en alliage d’aluminium qui abrite un ensemble de caméras infrarouges. Il dispose également d’illuminateurs LED, d’un scanner LiDAR, de six microphones, de caméras TrueDepth et de deux autres ensembles de caméras orientées vers le bas et sur les côtés.

L’appareil dispose d’un écran haute résolution de 23 MP sur deux énormes objectifs micro-OLED, permettant une résolution d’affichage totale de 4096 x 5464 pixels. Il exploite également les sorties à plage dynamique élevée (HDR) et à large gamme de couleurs (WCG). L’appareil Vision Pro dispose également d’une autonomie de 2 heures ainsi que d’une caméra immersive pour la capture audio/photos/vidéo spatiale pour le partage peer-to-peer. Cet appareil prendra également en charge une synchronisation iPhone/iPad/Mac, un sceau lumineux, un scanner LiDAR et une caméra TrueDepth. Le casque dispose par ailleurs de modules audio à double driver positionnés à côté de chaque oreille qui fournissent un son spatial personnalisé basé sur la géométrie de la tête et de l’oreille de l’utilisateur. Le casque Apple Vision Pro fonctionne sur un système d’exploitation personnalisé appelé visionOS pour les applications MR.

La puce R1

La puce R1 est une puce personnalisée spécialement conçue pour le casque Apple Vision Pro. La puce est responsable de la synchronisation des capteurs du casque, ce qui permet une expérience fluide. La puce est également responsable du traitement des données de suivi oculaire utilisées pour contrôler le casque. En conjonction avec SK Hynix DRAM, la puce R1 offre une expérience immersive aux utilisateurs. La DRAM est partiellement modifiée et intégrée dans la puce R1, ce qui permet une conception plus efficace. Ensemble, la puce R1 et la DRAM SK Hynix font du casque Apple Vision Pro l’un des casques VR les plus avancés du marché.

La puce R1 du casque Apple Vision Pro fonctionne conjointement avec le suivi oculaire et Optic ID pour offrir une expérience fluide et sécurisée aux utilisateurs. Il est responsable du traitement des données de suivi oculaire, qui sont utilisées pour contrôler le casque. Le système de suivi oculaire hautes performances du casque utilise des caméras haute vitesse et un anneau de LED qui projettent des motifs lumineux invisibles sur les yeux de l’utilisateur pour une saisie réactive et intuitive.

La fonction Optic ID est un nouveau système d’authentification sécurisé qui analyse l’iris d’un utilisateur sous diverses expositions à la lumière LED invisible. Il compare ensuite les données aux données d’identification optique inscrites qui sont protégées par Secure Enclave pour déverrouiller instantanément le casque Apple Vision Pro. La fonction Optic ID est utilisée pour déverrouiller le casque et autoriser les achats sur l’App Store. Il peut également autoriser les achats Apple Pay et remplir automatiquement les mots de passe enregistrés sur les sites Web et les applications. La fonctionnalité Optic ID est conçue pour permettre aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données. Selon les retours, ni Apple ni personne d’autre n’aura accès aux données de suivi oculaire.

DRAM SK Hynix

SK Hynix est une société sud-coréenne de semi-conducteurs spécialisée dans les puces mémoire. La société fournit une DRAM personnalisée pour le casque Apple Vision Pro. Les produits SK Hynix DRAM ont diverses utilisations dans différents domaines. Nous pouvons trouver ces puces dans les appareils mobiles, les serveurs, l’apprentissage automatique, le calcul haute performance, le calcul de mégadonnées et les utilisations de stockage. SK Hynix dispose également de la DRAM mobile la plus rapide au monde « LPDDR5T » qui fonctionne de manière transparente sur les appareils mobiles. Ils peuvent être utilisés dans des appareils tels que les téléphones portables et les tablettes pour améliorer la vitesse de transmission des données et l’efficacité énergétique.

Derniers mots

Le casque Apple Vision Pro devrait changer la donne dans l’industrie VR et AR. Le casque est conçu pour offrir une expérience immersive aux utilisateurs, avec ses fonctionnalités et capacités avancées. La puce R1 et la DRAM SK Hynix sont des éléments clés du casque et fonctionnent ensemble pour offrir une expérience fluide. La puce R1 est responsable de la synchronisation des capteurs du casque, tandis que la DRAM SK Hynix fournit la mémoire nécessaire au traitement des données. Ensemble, ces versions font du casque Apple Vision Pro l’un des casques VR les plus avancés du marché.

