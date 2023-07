Pokemon Sleep vous permet d’attraper des Pokemon pendant que vous dormez (la bêta est disponible)

La plupart des gens connaissent le jeu populaire Pokemon Go et d’autres titres Pokemon. Cependant, The Pokemon Company a récemment annoncé un autre jeu passionnant basé sur Pokemon, appelé Pokemon Sleep. Prévu pour l’été de cette année, ce nouveau jeu a suscité un intérêt considérable. Découvrons ce que ce jeu Pokemon Sleep, unique en son genre, nous réserve.

Pokemon Sleep – Les Pokemon dorment-ils ?

Oui, les Pokemon dorment. Cependant, en tant que dresseur de Pokemon dans ce nouveau jeu, vous dormirez. Et quand je dis dormir, c’est dans la vraie vie et non virtuellement dans le jeu. C’est un peu étrange, non ? Le but de ce jeu est d’attraper plusieurs Pokemon lorsque vous vous endormez. C’est un concept intéressant que beaucoup d’entre nous ont hâte d’expérimenter lorsque le jeu sortira.

Quand sortira Pokemon Sleep ?

Le jeu se réveille aka sort bientôt cet été. La date exacte n’a pas encore été révélée, mais nous sommes sûrs qu’elle est assez proche. Nous pouvons nous attendre à ce que le jeu sorte d’ici la fin du mois de juillet. Et oui, le jeu sera disponible sur Android ainsi que sur iOS.

Comment tester la bêta ouverte de Pokemon Sleep ?

Les utilisateurs iOS devront attendre un peu que la page de l’application du jeu soit mise en ligne pour le pré-enregistrement, les utilisateurs Android peuvent facilement en profiter et se pré-enregistrer pour le nouveau jeu Pokemon Sleep. Voici les étapes à suivre pour se préinscrire au nouveau jeu Pokemon Sleep.

L’Open Beta Test de Pokemon Sleep est actuellement disponible en Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Nouvelle-Zélande, Venezuela, Panama et Pérou.

Les utilisateurs Android d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du Canada, du Chili, de Colombie, d’Équateur, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, du Venezuela, du Panama et du Pérou peuvent désormais rejoindre le test bêta ouvert de Pokemon Sleep. #PokemonSleep beta test ouvert ! Rejoignez le beta test pour Android ici : https://t.co/LDacd7fhHY (ne vous endormez pas, la version bêta n’est que… pic.twitter.com/IX6foDVY9T – Pokémon Sleep @ open beta test (@PokemonSleep) 10 juillet 2023

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre téléphone ou tablette Android.

Appuyez sur la barre de recherche et tapez Pokemon Sommeil.

Une fois que vous l’avez trouvé dans les résultats, tapez dessus. Vous devriez maintenant voir la page du jeu s’afficher sur votre écran.

Tapez sur le bouton Installer ou sur le bouton Pré-enregistrer. Un message s’affiche pour vous demander si vous souhaitez installer automatiquement le jeu à sa sortie. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver l’installation automatique.

Vous êtes maintenant préinscrit au jeu Pokemon Sleep sur votre appareil Android via le Google Play Store.

Pokemon Sleep – Comment jouer ?

Comme son nom l’indique, Pokemon Sleep est un jeu mobile qui vous permet d’attraper des Pokemon pendant que vous dormez. Il est important d’avoir une bonne nuit de sommeil et ce jeu est un excellent moyen d’encourager les bonnes habitudes de sommeil. Tout ce que vous avez à faire est de garder votre téléphone avec le jeu installé près de votre lit, soit dans un tiroir ou sur votre table de nuit.

Désormais, en fonction de la façon dont vous dormez et de votre rythme de sommeil, l’application Pokemon Sleep vous récompensera avec un certain type de Pokemon. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous pouvez voir les différents Pokemon que vous avez collectés pendant la nuit. Pendant la journée, vous pourrez élever et nourrir Snorlax. Les Pokemon qui gagnent la nuit peuvent devenir amis avec Snorlax et vous pouvez également les nourrir avec des baies provenant des récompenses gagnées la nuit.

Voilà qui conclut tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu Pokemon Sleep. Bien que ce jeu soit intéressant, ce n’est pas la première fois qu’il y a un jeu Pokemon étrange comme Pokemon Smile. Quoi qu’il en soit, c’est un jeu génial que j’attends avec impatience et il sera amusant de voir s’il y a des modes multijoueurs où l’on s’affronte avec d’autres amis. Que pensez-vous de ce nouveau jeu ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux.



