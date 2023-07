Test Dangbei Mars Pro 4K: Le vidéoprojecteur laser ultra-umineux et silencieux

Au fil des années, l’accessibilité à des écrans de grande taille pour le visionnage de films, le streaming et les jeux vidéo s’est considérablement accrue. Un écran de 42 pouces n’est plus un luxe réservé à une élite fortunée, mais une norme courante avec des tailles dépassant souvent les 55 pouces. Parallèlement à l’évolution des téléviseurs, qui sont devenus plus minces, plus abordables, plus intelligents et globalement plus performants, les projecteurs ont également suivi une trajectoire similaire. Il est désormais courant de trouver des projecteurs capables de projeter une image de 100 pouces ou plus sans pour autant vider son portefeuille.

Cependant, lorsqu’il s’agit de projecteurs 4K, nous sommes en présence d’un secteur encore en développement. Certes, ces appareils existent et offrent une variété d’options, mais l’acquisition d’un projecteur 4K doté de nombreuses fonctionnalités peut s’avérer coûteuse. C’est ici que le Dangbei Mars Pro entre en scène. Ce projecteur laser 4K UHD, doté de fonctionnalités intelligentes, se distingue par son prix attractif. Il est remarquablement lumineux, silencieux, possède un mode jeu, offre une bonne variété de ports et peut projeter une image de 300 pouces avec une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Mais est-ce le projecteur qui répondra à vos besoins ? Poursuivez la lecture de ce test pour découvrir notre analyse détaillée qui vous aidera à prendre la bonne décision.

Qui est Dangbei ?

Dangbei est une marque relativement nouvelle et peu connue en Occident, ce qui peut susciter des interrogations quant à sa légitimité. Fondée en 2013, l’entreprise s’est initialement concentrée sur la création d’une plate-forme de réseau de télévision. Cependant, à partir de 2018, Dangbei a élargi ses activités pour développer des systèmes d’exploitation grand écran, travaillant notamment avec des clients tels que Sony et LG. Aujourd’hui, Dangbei détient une part de marché de 80 % dans le secteur des applications grand écran en Chine, se positionnant parmi les trois principales marques de projecteurs du pays.

Dangbei Mars Pro 4K: Déballage et Design

Le projecteur Mars Pro 4K est livré dans un carton nettement plus grand que celui du Dangbei Neo que nous avions précédemment testé. Et pour cause, nous sommes en présence d’un projecteur plus imposant et puissant, offrant des performances supérieures sur de nombreux aspects.

Une fois sorti de son emballage, nous découvrons une boîte au design élégant et raffiné. Dangbei cherche ainsi à affirmer d’emblée l’image d’un produit haut de gamme.

La boîte, très originale, s’ouvre en deux parties tout en conservant les trois parties de la croix sur la partie inférieure. Cette touche apportée dès le déballage du produit est très appréciée, elle inspire une certaine magie et un sentiment de rêve avant même de passer à la projection.

Une fois sorti de la boîte, le Dangbei Mars Pro 4K arbore un design sobre et professionnel. Nous reviendrons en détail sur son esthétique dans la partie suivante de notre test.

Le projecteur est livré avec un adaptateur secteur qui, étant dépourvu de ventilateur, fonctionne de manière parfaitement silencieuse tout en délivrant une puissance de sortie de 180 watts. La qualité de finition de cet adaptateur secteur ainsi que son poids inspirent confiance. De plus, la longueur du câble fourni est appréciable et permet de s’affranchir d’une rallonge dans de nombreux scénarios d’installation.

En revanche, contrairement à la construction haut de gamme du projecteur, la télécommande est entièrement en plastique. Elle est légère, ce qui peut être un avantage compte tenu de la fréquence à laquelle on peut la faire tomber, mais cela contraste nettement avec la qualité supérieure du Mars Pro, qui affiche des matériaux et une esthétique premium. La télécommande nécessite deux piles AAA, qui ne sont pas incluses.

Qui dit noir, dit poussière et traces de doigts, heureusement la marque a pensé à fournir une grande chiffonnette pour nettoyer l’aspect extérieur du projecteur. Vous trouverez également une rondelle autocollante qui peut être fixée autour du filetage réservé à la fixation murale ou sur trépied (solide) du projecteur.

Bien que le projecteur dispose déjà d’un système Android intégré (mais modifié), le fabricant fournit un dongle USB permettant de profiter d’une version plus courante d’Android TV, avec un accès natif au Store de Google.

Le projecteur est fourni avec un manuel disponible en français, clair et explicite.

Dans l’ensemble, nous avons été agréablement surpris par l’esthétique de la boîte du Dangbei Mars Pro 4K. Bien que cet aspect ne soit pas déterminant dans la décision d’achat, l’effort déployé par la marque est inspirant et témoigne de leurs attentes élevées quant au niveau de qualité qu’ils souhaitent offrir aux acheteurs.

Dangbei Mars Pro 4K: Design et caractéristiques techniques

Marque Dangbei Couleur 4K, HDR 10, HLG Puissance 135 watts Indice de luminosité 3 200 lumens ANSI Type de montage Trépied (filetage 1/4 pouce) Haut-parleur intégré Deux haut-parleurs de 10 W, compatibilité Dolby Audio, son DTS-HD Résolution native 4K (3840 x 2160P) Ultra HD Taille maximale de l’écran 300 pouces de large (762 cm) Technologie de projection Technologie laser ALPD avancée Rapport de projection 1,27:1 Connectivité Wi-Fi, Ethernet ou Bluetooth 5.0 (haut-parleur) Ports 2 x HDMI (1 x eARC), audio (3,5 mm), 2 x USB 2.0, entrée CC, audio, LAN, S/PDIF Taille 24,7 x 20,87 x 17,3 cm Poids 4,6 kg OS Android 9 avec l’interface utilisateur Emotn personnalisée de Dangbei RAM 4 Go Stockage 128 Go

Le Dangbei Mars Pro offre une plage de tailles d’écran de projection allant de 30 pouces jusqu’à 300 pouces (76,2 cm à 7,62 m). Il est, à ce propos, recommandé par Dangbei d’utiliser une distance de projection de 3,4 m pour une expérience optimale. Cependant, notons que ces recommandations sont basées sur une projection droite. Lorsque le projecteur est utilisé avec une correction trapézoïdale pour une projection sous un angle, l’image résultante peut être déformée, perdre en clarté et en résolution, et présenter une bordure grise visible, ce qui peut être gênant lors de scènes sombres.

Ce projecteur prend en charge une multitude de technologies et de fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour différents types de contenus, tels que le lissage MEMC ou même la 3D.

Le Mars Pro est équipé d’un processeur MT9669. La navigation est fluide et sans délai notable par rapport à l’action de l’utilisateur. Bien que certains puissent penser que l’espace de stockage de 4 + 128 Go peut sembler insuffisant, nous soulignons que la plupart des projecteurs offrent en réalité moins de 64 Go de stockage, ce qui fait des 128 Go une quantité considérable dans le contexte d’un projecteur intelligent.

Malgré son prix abordable, le Mars Pro impressionne immédiatement par son design et sa qualité de fabrication. Son châssis est principalement en aluminium, avec une portion lisse de verre 5D (noir piano) sur le dessus et à l’avant. Pour protéger ces surfaces, Dangbei les recouvre d’un film plastique, mais il y a des ouvertures permettant au faisceau laser et aux capteurs avant de fonctionner sans entrave.

À moins que votre projecteur ne soit de niveau, ne placez pas accidentellement la télécommande sur le dessus, sinon elle glissera inévitablement de la surface glissante.

Les côtés et l’arrière du projecteur sont dotés de nombreux orifices, à la fois pour la ventilation et la sortie des haut-parleurs. Les ports sont soigneusement alignés à l’arrière pour un accès facile, évitant ainsi toute interruption visuelle inutile sur les autres côtés.

Le Dangbei Mars Pro est équipé de deux ports HDMI, dont l’un prend en charge la norme HDMI 2.1 et l’eARC. Deux ports USB-A permettent de connecter des périphériques externes tels qu’une console de jeu ou une clé de streaming. Vous pouvez également connecter des haut-parleurs ou un système audio via le port audio optique S/PDIF, ou simplement brancher une paire d’écouteurs grâce à la prise audio 3,5 mm. Une autre possibilité est de les connecter via Bluetooth. Le port LAN assure une connexion Internet stable, mais il ne prend en charge qu’une vitesse de 100 Mbps, tandis que le Wi-Fi offre une prise en charge jusqu’à 1 Gbps.

Le projecteur possède un haut-parleur de 10 W et un ventilateur de chaque côté. Notez que les ventilateurs aspirent l’air du côté droit du projecteur et l’expulse du côté gauche. Grâce à son boîtier plus grand, le ventilateur n’a pas besoin de fonctionner à une vitesse élevée, ce qui le rend relativement silencieux. Nous reviendrons plus en détail sur ce point à la fin du test.

En dessous de l’appareil, on trouve un emplacement PTZ et quatre pieds antidérapants. Bien qu’il dispose d’un filetage standard de 1/4 de pouce pour le montage sur trépied, nous ne recommandons pas cette configuration. Avec un poids de 4,6 kg, le Mars Pro est assez lourd et nécessite un trépied robuste. Même avec un trépied solide, de légères vibrations peuvent ne pas être complètement amorties, ce qui déclencherait le mode trapézoïdal automatique, parfois un peu trop sensible.

Au sommet du projecteur un bouton marche/arrêt tactile et un capteur de lumière ambiante sont présents.

La technologie Advanced Laser Phosphor Display (ALPD) peut fournir 3 200 lumens ANSI, ce qui est suffisant pour une projection à la lumière du jour, tant que le soleil ne rayonne pas directement sur votre mur ou votre écran.

Le Mars Pro fonctionne à une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cependant, si vous utilisez une résolution inférieure, telle que 1080p, vous pouvez bénéficier d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Si vous utilisez le projecteur pour jouer à des jeux vidéo, vous apprécierez la fluidité et la réactivité offertes par le rafraîchissement d’image deux fois plus élevé. De plus, avec une latence annoncée de seulement 20 ms, le Mars Pro devrait situer bien au-dessus de la moyenne des projecteurs en termes de performance dans ce domaine.

Dans l’ensemble, le Dangbei Mars Pro se démarque indéniablement par son charme visuel par rapport à des projecteurs plus chers. Les surfaces brillantes et les petits trous de ventilation lui confèrent un style plus raffiné par rapport aux modèles typiques et, évidemment, au châssis en plastique des références plus chères. Le Mars Pro ne se limite pas seulement à son apparence attrayante, il offre également des performances solides. Mais le Mars Pro se limite-t-il à son apparence attrayante ? C’est ce que nous allons vérifier dans la suite du test.

Dangbei Mars Pro 4K: Tests pratiques

Dangbei Mars Pro 4K: Système d’exploitation et fonctionnalités

Le Mars Pro offre un rapport de projection de 1,27:1, ce qui en fait un projecteur à longue portée plutôt qu’un projecteur à courte ou ultra-courte focale. Le manuel du projecteur fournit des indications sur la largeur de l’image en fonction de la distance à laquelle vous placez le projecteur par rapport à l’écran.

Ce projecteur dispose également de nombreuses fonctionnalités auxiliaires exclusives aux projecteurs, telles que la mise au point automatique et la correction automatique du trapèze. De plus, il propose des fonctionnalités que d’autres projecteurs n’ont pas, comme la détection intelligente des obstacles, qui permet à l’écran d’éviter intelligemment les objets présents sur le mur. Il propose également une fonctionnalité d’alignement intelligent de l’écran qui permet de projeter automatiquement l’image sur les écrans.

En ce qui concerne la mise au point automatique, bien qu’elle soit très pratique, nous avons constaté que le réglage manuel offrait de meilleurs résultats. C’est un point qui, nous le pensons, pourrait être amélioré par une mise à jour logicielle.

Dès son allumage pour la première fois, le Dangbei Mars Pro 4K demande d’appairer la télécommande, comme cela est souvent le cas. Nous avons été, dès cette étape, immédiatement impressionnés par la qualité d’image et la finesse de diffusion de ce projecteur.

Avant de parler de sa qualité d’image, examinons le système d’exploitation du Mars Pro, qui présente une conception d’interface utilisateur très simple. Les principales fonctions et applications sont accessibles en bas, en faisant glisser vers le bas le tiroir, similaire à un téléphone Android, qui contient toutes les applications. Le système fonctionne sous une version personnalisée d’Android 9, mais il ne s’agit pas d’Android TV et il ne ressemble pas non plus à un système avec lequel vous auriez pu interagir auparavant.

Le store intégré propose les principales applications de plateforme de streaming telles que YouTube et Twitch, ce qui évite d’avoir à télécharger les APK sur un PC pour les copier ensuite sur le projecteur. Si une application n’est pas disponible dans le store, il est possible d’accéder au Web en un seul clic, ce qui est très pratique.

Il convient de noter que ce projecteur n’est pas officiellement licencié pour Netflix, mais des solutions de contournement sont disponibles directement en utilisant un programme d’installation GMS (Google Mobile Services) pour débloquer l’accès à Netflix. Nous n’avons pas beaucoup utilisé le système d’exploitation du projecteur et avons préféré le connecter au dongle Android TV fourni par la marque.

Le menu offre plusieurs options liées à l’image, dont le choix entre différents modes. Il est possible de sélectionner parmi plusieurs préréglages, notamment le mode « Ajustement de l’image AI » qui offre d’excellents résultats.

Le Mars Pro dispose également d’une fonction de compensation de mouvement efficace (interpolation d’image) réglable sur trois niveaux différents, ce qui permet de limiter et de supprimer l’effet de « Judder » inhérent aux limitations des puces DMD.

La puissance du laser peut être ajustée selon cinq modes différents. Automatiquement, grâce à un capteur de luminosité situé sur le dessus de l’appareil, en mode économie d’énergie, en mode « Standard » ou en mode « Point culminant » qui correspond à la luminosité maximale prise en charge par l’appareil. Enfin, vous pouvez également définir manuellement la puissance du laser sur une échelle de 1 à 10.

Le menu « Saisir », bien que toutes les traductions ne soient pas parfaites, permet notamment de modifier la source de projection par défaut, d’activer le mode jeu ou encore d’activer les commandes HDMI CEC pour contrôler les périphériques avec une seule télécommande.

Le Mars Pro dispose de plusieurs fonctionnalités intégrées pratiques, comme l’auto-nettoyage qui fait circuler l’air à travers les évents pour éliminer la poussière. C’est une fonctionnalité absente de nombreux autres projecteurs. Bien qu’il soit possible d’enlever manuellement la poussière à l’aide d’air comprimé ou d’un aspirateur, il est plus pratique de l’intégrer directement au projecteur.

Une fonctionnalité de protection des yeux est également présente. Elle s’active lorsque le projecteur détecte une personne ou un objet devant lui, réduisant ainsi la luminosité. Une fois que vous ou l’objet avez bougé, tout revient à la normale.

Enfin, nous avons apprécié la fonction Picture in Picture des entrées HDMI actives, directement accessible depuis l’écran d’accueil. Cette fonctionnalité permet de visualiser ce qui est diffusé sur chaque entrée avant de basculer sur celle désirée.

Il existe également un économiseur d’écran qui peut être activé automatiquement pour afficher des images différentes et éviter de regarder la même image toute la journée. Dans un registre similaire, il est possible de programmer l’appareil pour qu’il s’éteigne après une période d’inactivité.

Revenons à la télécommande : avec un nombre limité de boutons, les commandes sont simples. Nous avons particulièrement apprécié le bouton qui permet d’activer le mode souris et le défilement. Toutefois, ces fonctionnalités ne fonctionnent que lorsque vous utilisez le système interne du projecteur.

Dangbei Mars Pro 4K: Qualité d’image

Le Mars Pro est doté d’une puce DLP UHD de 0,47 pouce, offrant une résolution de 4K UHD soit 3 840 x 2 160 pixels (16:9) selon les spécifications de Texas Instruments. Bien que cette puce ne produise pas réellement du contenu 4K, la technologie XPR intégrée permet une approximation suffisamment convaincante pour l’œil humain. Cependant, il est important de noter que la projection 4K DLP avec la technologie de décalage de pixels XPR nécessite une grande précision pour éviter toute image floue. Dans notre expérience de test, nous n’avons pas observé de flou, mais cela peut varier selon les cas.

La luminosité maximale est une caractéristique essentielle pour un projecteur, et le Mars Pro ne déçoit pas, loin de là. Avec une luminosité de 3200 ANSI Lumens, ce projecteur 4K offre une excellente luminosité. Grâce à la technologie laser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display), même en présence de lumières allumées et en projetant directement sur un mur blanc, le contenu de l’image reste clairement visible. Cependant, comme avec tout projecteur, il est recommandé d’utiliser le Mars Pro dans des conditions de faible luminosité pour obtenir les meilleurs résultats.

L’uniformité des couleurs est satisfaisante, sans blocs de couleur visibles dans aucune zone de l’image. Les projecteurs laser offrent une luminosité supérieure aux projecteurs LED traditionnels, ce qui se traduit par un contraste plus élevé. De plus, leur durée de vie est plus longue et ils sont moins coûteux que les projecteurs à lampe. Il est donc probable que les projecteurs laser deviennent courants sur le marché à l’avenir.

La fidélité des couleurs du Mars Pro est bien réglée dès sa sortie de la boîte, offrant une image naturelle sans tonalités excessivement chaudes ou froides, merci les ingénieurs Dangbei.

Les images projetées sont nettes, avec une reproduction des couleurs vive et excellente.

Cependant, lors de notre test de la scène d’introduction du Joker dans « The Dark Knight », nous avons remarqué que les noirs ne sont pas très profonds. En effet, ce projecteur ne dispose pas d’une gestion dynamique de la puissance lumineuse pour amplifier le contraste en fonction de la scène en cours. Si vous êtes particulièrement attaché aux noirs profonds, nous vous recommandons d’utiliser un écran technique avec un gain très bas. La luminosité élevée du Mars Pro compensera la perte dynamique d’un écran plus foncé.

Vous l’aurez compris, la diffusion du Mars Pro est lumineuse, nette et vibrante, en particulier dans les environnements sombres. Comme vous le savez, nous se sommes pas avare en photos, voici un petit florilège du résultats de ce projecteur sur différentes scènes testées :

Concernant la netteté, elle est comme la plupart des projecteurs que nous recevons, bien trop poussée par défaut. Ce qui peut sembler appréciable à l’œil désert pour nous l’image. Une netteté trop poussée crée des artefacts qui ne rendent pas service à la qualité finale et la fidélité du média lu. Ce qui est dommage, c’est qu’il n’est pas possible de désactiver la netteté dans la mode « Ajustement de l’image AI » qui est celui qui donne le meilleur résultat.

En fin de compte, le Mars Pro fonctionne de manière impressionnante, en particulier dans des conditions d’éclairage contrôlées, ce qui est surprenant compte tenu de son prix plus abordable par rapport aux projecteurs 4K équivalents.

Le Mars Pro prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et MEMC, il devrait donc être bon pour les jeux. Alors, calculons la latence. Il suffit d’augmenter la vitesse d’obturation pour prendre une photo de la minuterie, ce qui donnera une idée approximative de son niveau de retard à l’affichage. Nous sommes arrivés à une latence sous les 50 ms ce qui est un bon score mais pas non plus les 20 ms annoncés par le constructeur.

Bien qu’il ne puisse pas se comparer à un moniteur en termes de latence, l’expérience de jeu sera très agréable. Être sous la barre des 50 ms n’est pas une valeur commune pour un projecteur et vous permettra de jouer à des jeux qui demandent des reflex. Et n’oublions pas l’image qui sera « englobante » grâce à sa taille de plus de 100 pouces.

Dangbei Mars Pro 4K: Qualité du son

Le Mars Pro est équipé de deux haut-parleurs de 10 W, avec prise en charge du Dolby Digital Plus et du DTS Studio Surround. Ces haut-parleurs délivrent une puissance suffisante pour remplir une petite pièce, et la qualité audio reste intacte (sans distorsion) même à des volumes élevés. Cependant, pour les audiophiles en quête d’une expérience plus immersive, ils pourront connecter leur système audio préféré, même si les haut-parleurs intégrés font déjà un bon travail.

Si vous êtes un joueur, il est recommandé d’utiliser la sortie 3,5 mm pour une meilleure précision sonore. Vous ne voudriez pas être désavantagé lors d’une bataille simplement à cause d’un léger problème de son.

Dangbei Neo: Bruit et consommation électrique

La grande surprise, c’est que ce projecteur est incroyablement silencieux ! Même lorsque nous l’avons poussé au maximum de sa luminosité en mode « Point Culminant », notre sonomètre, limité à une capture minimale de 30 dB et placé à 1 mètre de l’appareil, n’a enregistré aucun bruit notable. Dans ce mode, affichant la luminosité maximale, le bruit enregistré était inférieur à 30,8 dB, ce qui est vraiment remarquable. C’est un point fort que nous apprécions particulièrement chez ce projecteur.

C’est très agréable de pouvoir regarder un film à faible volume, ou lors de dialogues sans musique de fond, tout en étant à seulement 1 mètre du projecteur, sans être gêné par le bruit de la ventilation.

En ce qui concerne la consommation électrique, nous nous attendions à ce qu’un projecteur affichant une luminosité maximale de 3200 lumens consomme près de 200 watts. Nous avons toutefois été agréablement surpris. En mode économie d’énergie, la consommation électrique du projecteur s’élève à 91,2 watts, 118,1 watts en mode Standard, et seulement 144,3 watts en mode maximum (« Point culminant »).

C’est une autre excellente surprise en termes de consommation électrique, qui s’ajoute à nos constatations concernant le faible niveau de bruit, comme vous avez pu le lire précédemment.

Dangbei Mars Pro 4K: Notre avis

Dangbei apporte des produits vraiment intéressants à l’industrie des projecteurs, et ce Mars Pro 4K coche de nombreuses cases. La qualité d’image est tout simplement remarquable, avec une luminosité exceptionnelle, une netteté saisissante et des couleurs bien calibrées en sortie d’usine. Le mode jeux est également très satisfaisant, avec une latence de moins de 50 ms qui permet de jouer à des jeux nécessitant des réflexes, et la possibilité de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 1080p.

La consommation électrique du projecteur est bien maîtrisée et parmi la plus basse du marché par rapport à la luminosité produite. Point d’orgue de ce projecteur, son silence de fonctionnement. Le Dangbei Mars Pro 4K n’a réussi à faire réagir notre sonomètre qu’avec la puissance du laser réglée au maximum, et même dans ce cas, le niveau sonore mesuré n’a atteint que 30,8 dB.

Son packaging classe et original, son design soigné, sa finition de qualité et l’utilisation de matériaux haut de gamme contribuent également à cette expérience premium que Dangbei cherche à offrir

Nous pouvons identifier quelques possibilités d’amélioration pour ce Mars Pro 4K, telles que l’inclusion d’Android TV en tant que système d’exploitation par défaut, une amélioration du système de mise au point automatique et l’intégration d’un contraste dynamique. Le choix d’un appareil électronique grand public implique souvent des compromis, que ce soit en termes de performances, de qualité ou de prix. Il est rare de trouver un appareil qui coche toutes les cases avec aussi peu de compromis que ce Dangbei Mars Pro 4K. Si ce projecteur vous intéresse, il est actuellement proposé à un prix inférieur à 1500 € (remise de 300€).

➡️ Voir l’offre Dangbei Mars Pro 4K

Pour

Design et finition

Image précise et ultra lumineuse (3200 lumens ANSI)

Silence de fonctionnement

Latence en mode jeu < 50 ms

Interface intuitive et réactive

Durée de vie de la LED (25 000 heures)

Détection intelligente des obstacles et protection des yeux

Autonettoyant

Consommation électrique maîtrisée

Excellent rapport qualité/prix

Contre