L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro seraient dotés d’une batterie de plus grande taille

Selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, les gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro seront dotées de batteries nettement plus grandes cette année. Le changement le plus important concernerait l’iPhone 15 standard, mais les améliorations apportées à l’iPhone 15 Pro ne doivent pas être négligées. Cela est d’autant plus vrai que les rumeurs indiquent que l’iPhone 15 Pro utilisera une nouvelle technologie de puce cette année…

Cette rumeur a d’abord fait surface sur Weibo et a été repérée cette semaine par ITHome. Selon cette rumeur, qui cite une source de Foxconn, voici les capacités des batteries des gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro :

iPhone 15 : 3877mAh (18% d’augmentation)

iPhone 15 Plus : 4912mAh (augmentation de 13,6%)

iPhone 15 Pro : 3650mAh (14,1% d’augmentation)

iPhone 15 Pro Max : 4852mAh (augmentation de 10,9%)

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’augmentations significatives de la capacité des batteries pour la gamme iPhone 15. Il est toutefois important de garder à l’esprit que l’autonomie d’un iPhone dépend de deux facteurs principaux : la taille de la batterie et l’efficacité du processeur à l’intérieur de l’iPhone.

Cette année, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront probablement équipés du processeur A16 Bionic, fabriqué selon le procédé 5nm. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Plus, en revanche, devraient utiliser une nouvelle puce A17 Bionic, fabriquée selon un procédé de 3 nm.

La taille de fabrication « nanométrique » d’une puce représente la distance entre les transistors de la puce. Plus la distance est faible, meilleures sont les performances et l’efficacité.

Apple peut gérer cette augmentation de la taille et de l’efficacité de la batterie de deux manières. Apple pourrait se concentrer sur l’amélioration de l’autonomie de la batterie et opter pour des gains de performance plus faibles. Elle peut aussi faire l’inverse et maintenir l’autonomie et l’efficacité à peu près au même niveau tout en augmentant radicalement les capacités de performance.

L’avis de Netcost-security.fr

Personnellement, j’espère qu’Apple mettra le paquet sur l’autonomie avec l’iPhone 15 Pro cette année. J’ai été assez déçu par l’autonomie de mon iPhone 14 Pro Max, alors que je n’ai jamais été déçu par ses performances.

Qu’en pensez-vous ? Apple devrait-elle utiliser la capacité supplémentaire de la batterie pour compenser des performances plus puissantes ? Ou doit-elle se concentrer sur l’utilisation de la marge de manœuvre pour obtenir des performances plus impressionnantes ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :