Dangbei Neo en TEST: Le projecteur compact à l’image et au son précis

Le marché des vidéoprojecteurs compacts connaît une croissance rapide, avec de plus en plus de modèles offrant des performances impressionnantes dans des formats réduits. Le Dangbei Neo est l’un de ces projecteurs qui attirent l’attention des amateurs de cinéma à domicile et de streaming. Avec son design minimaliste, sa connectivité sans fil et sa certification Netflix, ce projecteur promet une expérience de visionnage de qualité dans un boîtier compact et facile à transporter. Dans ce test, nous allons explorer les caractéristiques techniques, les options et fonctionnalités, ainsi que la qualité d’image et de son du Dangbei Neo, afin de déterminer s’il est à la hauteur des attentes et mérite sa place parmi les vidéoprojecteurs compacts les plus populaires du marché.

Dangbei Neo: Déballage et Design

Projecteur compact oblige, le Dangbei Neo arrive dans un carton relativement petit. Quand nous nous attendons à recevoir un vidéoprojecteur, nous sommes toujours surpris de la compacité atteinte par ces nouveaux produits.

À l’intérieur se trouve un autre carton contenant le projecteur. Celui est sobre, classe et fait ressortir les services de streaming compatibles en sortie de boite de l’appareil ainsi que la certification DolbyAudio.

La boîte est composée en deux étages. On découvre d’abord le projecteur puis ses accessoires. Le tout est bien agencé et facilement réutilisable pour un futur transport.

Une fois déballé, le projecteur Dangbei Neo semble bien fini et fait professionnel. Nous reviendrons en détail sur son design dans le prochain point du test.

L’appareil peut être entièrement contrôlé à l’aide de sa télécommande Bluetooth de couleur noire, qui est également dotée de touches d’accès direct à Netflix, Prime Video et YouTube.

Celle-ci dispose de points de pression très solides et fonctionne de manière fiable, quelle que soit la direction dans laquelle vous la tenez pour l’utiliser.

L’affectation des touches est également judicieuse et bien conçue, à l’exception du bouton de mise au point placé très en évidence. Il n’est pas souvent utilisé, d’autant plus que le projecteur se recentre à chaque mouvement.

Nous trouvons également l’adaptateur secteur ainsi que sa rallonge. L’ensemble est assez long pour se passer d’une rallonge supplémentaire dans une majorité de scénario.

Enfin, un manuel disponible en Français est présent et possède plusieurs informations utiles. Il est possible d’y trouver par exemple la taille en pouce obtenu en fonction du recul du projecteur ainsi que la taille d’écran idéale d’utilisation.

Dangbei Neo: Design et caractéristiques techniques

Avec son design particulièrement discret en forme de petite boîte rectangulaire grise (une version blanche est également proposée), ses dimensions de 20×15,7×10 cm et son poids de 1,42 kg, ce projecteur s’inscrit toujours dans la catégorie des dispositifs compacts. Ses mensurations lui permettent de toujours pouvoir être logé au fond d’un sac à dos pour être transporté.

En comparaison avec d’autres vidéoprojecteurs compacts équipés de la technologie DLP, tels que l’Anker Capsule Max, le XGIMI Halo ou encore le Samsung Freestyle, le Dangbei Neo possède un gabarit moins haut mais plus large.

La finition est impeccable, les plastiques parfaitement ajustés et assemblés, nous n’avons rien eu à redire à ce niveau là.

En tout et pour tout, ce projecteur n’est pas uniquement minimaliste de par son enveloppe extérieure, il possède en effet un unique bouton. Ce dernier permet de l’allumer de de l’éteindre.

Le Neo peut également être connecté via WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, fonctionnant à la fois en 2,4 GHz et en 5 GHz et est compatible avec le Bluetooth 5.0.

Ce vidéoprojecteur est équipé de deux haut-parleurs de 6 watts offrant une compatibilité avec Dolby Audio.

À l’arrière, la section dédiée à la connectique comprend un port LAN, un port HDMI et 2 ports USB-A, ainsi que la prise pour le bloc d’alimentation. On peut regretter la taille de ce dernier, qui une fois de plus, peut limiter la portabilité du produit. Pour une installation permanente, il est même possible de connecter votre système home cinéma via S/PDIF.

Sous l’appareil, on trouve un filetage pour trépied et quatre pieds dévissables permettant de le fixer sur un support plafond.

Contrairement au XGIMI Halo que nous avons eu entre les mains, ce Dangbei Neo ne possède pas de pied rabattable sur son dessous. Il n’est donc pas possible de relever l’image lorsque le projecteur est posé à plat. C’est d’autant plus dommage car ce modèle possède une fonction pour régler automatiquement l’orientation trapézoïdale de l’image.

Le Dangbei Neo a suscité une forte agitation sur les réseaux sociaux en raison de sa certification Netflix, malgré sa technologie DLP. En pratique, cela offre des avantages tels qu’une longue durée de vie de 30 000 heures dans un boîtier compact.

Le bloc optique du projecteur est équipé d’un système d’autofocus ToF (Time-of-Flight) et d’une correction automatique de la distorsion trapézoïdale.

Dangbei Neo: Tests pratiques

Dangbei Neo: Initialisation et système

Une fois déballé, l’installation du Dangbei Neo se révèle étonnamment simple. En effet, il vous suffit de connecter votre réseau Wi-Fi pour commencer à diffuser du contenu.

Une fois démarré, le projecteur vous assiste dans une petite configuration rapide de base avant de pouvoir vous en servir. Vous devrez choisir entre autres la langue (disponible en français même si la traduction n’est pas parfaite), sa place de projection, Netflix… Toute la démarche a été très rapide.

Dangbei a pris la décision de se passer d’Android pour son Neo et a développé son propre logiciel basé sur Linux. Cette approche offre des performances incroyablement fluides et dispense de la création d’un compte pour utiliser le projecteur (à l’exception des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime, etc.). Cependant, cette décision comporte certaines limitations en termes d’applications disponibles. Contrairement à de nombreux concurrents, l’accès au Google Play Store n’est pas possible.

Ce projecteur propose tout de même des fonctionnalités de smart TV. Il est équipé d’un lecteur multimédia intégré qui permet de lire des contenus à partir de votre réseau, d’un disque dur ou d’une clé USB. Cependant, bien qu’il ait réussi à lire tous les fichiers audios de nos programmes 4K HDR, il n’a affiché aucune image.

Les applications Netflix, YouTube et Amazon Prime sont préinstallées et accessibles via des boutons dédiés sur la télécommande. Si vous souhaitez utiliser d’autres services de streaming vidéo, une boutique d’applications appelée « netrange » est disponible. À première vue, elle semble bien fournie, mais présente quelques faiblesses lorsque l’on regarde de plus près. L’intégration de PLEX pour le streaming de contenu vidéo depuis le réseau est par exemple appréciable, mais elle n’apporte pas grand-chose et fonctionne difficilement.

Le Dangbei Neo est donc en retrait par rapport à d’autres plateformes. Cependant, il offre la possibilité de connecter du matériel externe, que ce soit avec ou sans fil. Les ordinateurs portables ou cartes graphiques dédiées peuvent être connectés via HDMI, et deux ports USB sont disponibles pour les périphériques de stockage externes ou les accessoires tels que les souris et les claviers. Nous vous conseillons donc fortement d’utiliser un dongle ou une box pour une utilisation plus poussée.

Pour ceux qui souhaitent utiliser leur iPad et diffuser Apple TV Plus, je dois malheureusement les décevoir : Dangbei se fie uniquement à l’application Android « Screencast » pour la mise en miroir d’écran et le streaming. Quant à iOS, une application appelée « HomeCast » est censée faciliter le processus, mais je ne l’ai pas trouvée sur mon Mac ou mon iPhone.

Dangbei Neo: Installation

Une fois le projecteur initialisé nous allons pouvoir essayer de le placer au mieux selon notre environnement et nos préférences. Le Neo ne possédant pas de zoom optique (ce qui n’est pas rare avec les projecteurs DLP), Dangbei compense avec un zoom numérique. Nous n’allons toutefois pas utiliser cette dernière option car elle se fait au détriment de la résolution et donc de la qualité d’image, (fenêtre vidéo réduite, affichée sur moins de pixels).

Cependant, un inconvénient est qu’il ne dispose pas de zoom optique, ce qui n’est pas rare pour les projecteurs DLP. Cependant, Dangbei compense cette limitation en offrant un zoom numérique. Cela vous permet de réduire la taille de l’image, mais la qualité diminue légèrement, car vous réduisez la fenêtre vidéo affichée sur moins de pixels.

Vous l’aurez compris, placer le Neo à la bonne distance est primordial pour conserver une image de bonne qualité. Nous avons d’abord placé le projecteur sur notre table basse, à 160 cm du mur, permettant d’obtenir dans les faits une image d’une diagonale de 150 cm.

Voulant une expérience cinématographique (nous sommes là pour ça) nous avons cherché à obtenir une image plus grande. Pour cela nous avons placé le projecteur derrière le canapé.

Pour ce faire, nous avons utilisé notre trépied photo qui s’est révélé très facile à installer grâce au filetage prévu présent sous le Dangbei Neo. Le câble s’est révélé par ailleurs assez long pour ne pas avoir besoin d’utiliser de rallonge.

Avec 3 mètres de recul par rapport au mur, nous avons obtenu une image gigantesque d’une diagonale de 2m50. Avec ces 90cm de recul supplémentaire, nous avons franchi un pas immense en termes d’immersion cinématographique.

L’image est lumineuse et très bien définie, mais patience, nous y reviendrons en détails plus tard afin d’aborder en amont les différentes options et fonctionnalités proposées par ce projecteur.

Dangbei Neo: Options et fonctionnalités

Le Dangbei Neo possède un menu d’option clair et bien agencé. Nous avons la possibilité d’accéder à de nombreux paramètres et de régler plusieurs options.

Le menu réglage permet entre autres de régler la langue, la mise en veille, le déclenchement de l’économiseur d’écran, la mise en jour de l’appareil en OTA ou via USB ainsi que la réinitialisation.

Les options de réglage de l’image sont présentes et succinctes mais reste suffisantes pour un projecteur compact. Les modes d’image HDMI sont, à ce propos, répertoriés dans l’ordre suivant : « standard, cinéma, sport, vif et un mode utilisateur ».

La sélection « mode utilisateur » présente peu d’intérêt car elle ne permet pas d’ajuster l’échelle de gris ou le CMS (Color Management System). Par conséquent, il est impossible de calibrer le projecteur dans son état actuel. Bien qu’une option « personnalisée » pour régler la température des couleurs soit disponible, elle est désactivée.

La partie audio permet de régler le niveau de basses et d’aigus, le style d’écoute, une amélioration activable pour les dialogues et le choix de la sortie utilisée.

Nous retrouvons le menu « Projection » que nous avons utilisé lors de l’initialisation de l’appareil. Il est ainsi possible de placer le Neo également en l’air et à l’envers.

Ce qui distingue le Dangbei Neo, c’est son verrouillage automatique de l’image vidéo. Pour cela, Dangbei a intégré un capteur ToF à l’avant, similaire à ceux utilisés dans de nombreux smartphones dotés de caméras. En appuyant sur un bouton, le vidéoprojecteur mesure l’angle d’inclinaison vers le mur, effectue automatiquement la mise au point appropriée et applique une correction trapézoïdale automatique.

Lors de nos tests, nous avons rencontré des difficultés avec cette fonctionnalité lorsqu’elle était utilisée à une distance de recul de 3 mètres, même dans l’obscurité totale. Nous vous recommandons de suivre les recommandations du fabricant, qui suggère une taille de projection optimale de 100 pouces (soit environ 2,7 mètres de recul). Une fois cette distance respectée, cette fonctionnalité offre une image pratiquement exempte de flou, même lorsque le projecteur est positionné à un angle oblique.

Enfin, tout comme le XGIMI Halo+, ce Neo possède la fonctionnalité de réduire automatiquement son image en fonction des obstacles qu’il rencontre dans son faisceau. Ainsi, si vous possédez des tableaux ou décors proches de la zone de projection, l’image sera redimensionnée automatiquement afin de s’adapter aux bords de ceux-ci.

Dangbei Neo: Qualité d’image

Étant donné la petite taille de la puce DMD utilisée (0,33), nous avons été agréablement surpris par la précision de l’image offerte par ce petit Neo. Elle est détaillée et bien définie. Cependant, comme nous le faisons sur la majorité de nos tests de projecteurs, il est nécessaire de réduire le niveau de netteté afin d’éviter les artefacts de contours doubles provoqués par ce paramètre de l’image. En effet, afin de rendre l’image plus impressionnante, les constructeur use de cet « artifice » qui est souvent trop poussé par défaut, ne rendant pas service à la fidélité de l’image.

Avec une couverture de plus de 86 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, les avantages de la source lumineuse LED sont perceptibles. Cependant pour un projecteur compact, même si le résultat sera un peu bleuté, l’image finale reste très appréciable et agréable à visionner.

Le traitement vidéo reste basique. Il ne propose ni super résolution, ni interpolation d’images pour améliorer la fluidité, ni contraste dynamique. Bien que le projecteur accepte les signaux HDR10 et HLG en entrée, il les redimensionne en Full HD sans prendre en charge la gestion dynamique des métadonnées HDR.

Avec une luminosité surprenante de 520 lumens ISO, les noirs manquent de profondeur et qui mais la qualité de l’image projetée reste convaincante. Bien que le Neo ne soit pas adapté à une utilisation en plein jour, cette luminosité est suffisante au crépuscule ou dans des pièces légèrement sombres. Les performances sont encore meilleures dans des pièces complètement sombres, avec des couleurs riches, un contraste meilleur et une bonne netteté, malgré une résolution de 1080p qui n’est pas optimale.

Afin de vous faire une idée précise sur la luminosité de cet appareil, voici ci-dessous l’image projetée dans la pénombre, dans une pièce faiblement éclairée et en pleine lumière :

Dans l’ensemble, le Dangbei Neo offre une très bonne qualité d’image malgré sa résolution Full HD. Il brille particulièrement lors des soirées cinéma ou Top Chef/Koh Lanta.

Concernant la partie gaming, le mode « jeu » du Dangbei Neo n’est disponible qu’avec les sources internes du projecteur. Par conséquent, si vous connectez une console de jeux via HDMI ou un appareil pour mesurer le temps de latence de l’entrée (input lag), ce mode ne sera pas accessible.

Dans ces conditions, étant donné l’absence d’un mode d’image optimisé spécifiquement pour les jeux vidéo en HDMI, j’ai mesuré un niveau de retard à l’affichage supérieur à 50 ms (64 ms). Ce projecteur ne sera donc pas adapté aux jeux compétitifs ou de reflex.

Dangbei Neo: Qualité du son

Le Dangbei Neo surprend dès le premier essai avec une qualité sonore solide. Les haut-parleurs de 6 W offrent une reproduction claire des voix et une présence adéquate des basses pour la musique ainsi qu’une scène sonore restituée précise. Comme nous l’avons vu précédemment, vous pouvez facilement ajuster le mélange des basses et des aigus via le menu rapide, ce qui permet de personnaliser l’expérience sonore selon vos préférences.

Bien que certifié Dolby Digital et Dolby Digital Plus par Dangbei, ne vous attendez pas à un son surround immersif lors du visionnage de films. Les deux haut-parleurs sont positionnés sur un seul côté du boîtier, limitant ainsi la perception d’un effet stéréo. Malgré cela, la qualité sonore reste satisfaisante pour une expérience de visionnage agréable.

Si vous souhaitez connecter des haut-parleurs externes, vous devrez utiliser un câble S/PDIF, car le Dangbei Neo ne dispose pas d’une prise jack 3,5 mm. Alternativement, vous pouvez connecter un casque ou des haut-parleurs via Bluetooth, mais notez que la latence peut être moins appropriée pour le visionnage de films. Une fonctionnalité pratique est que le Neo peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth, offrant ainsi une utilisation polyvalente pour profiter de sa qualité sonore.

Dangbei Neo: Bruit et consommation électrique

Afin de vérifier le bruit émis Dangbei Neo, nous avons placé notre sonomètre à 50 cm de distance à l’arrière du projecteur. Nous avons relevé un bruit émis de 31,5 dB. Même si le niveau sonore est contenu, le bruit émis par les ventilateurs du Dangbei Neo est audible et peut devenir gênant à la longue si vous écoutez avec un volume assez bas. Il peut être masqué en partie par le système audio intégré de l’appareil, qui, malgré sa petite taille, parvient à offrir une retranscription convaincante de la scène sonore.

Avec un seul mode de puissance proposé, le Dangbei Neo ne possède que deux consommations électriques distinctes, en marche et en veille. Allumé le projecteur consomme en moyenne 64 Watts, en veille 0,3 Watts. Pour un projecteur compact, c’est une consommation qui reste dans la « moyenne plus ».

Dangbei Neo: Notre avis

Le Dangbei Neo est un vidéoprojecteur compact et élégant qui offre une qualité d’image et de son surprenante pour sa taille. Ses fonctionnalités telles que l’autofocus ToF et la correction trapézoïdale automatique facilitent son installation et son utilisation. Cependant, il présente quelques limitations, notamment en termes de compatibilité d’applications et de performances pour les jeux vidéo.

La qualité d’image est très bonne pour un projecteur Full HD, avec une luminosité suffisante pour une utilisation dans des pièces légèrement sombres ou complètement obscures. La qualité sonore est également satisfaisante.

Le Dangbei Neo est un choix solide pour ceux qui recherchent un vidéoprojecteur compact et polyvalent pour des soirées cinéma ou des séances de streaming occasionnelles. Pour une utilisation plus poussée, il est recommandé d’utiliser un dongle ou une box externe. Dans l’ensemble, le Dangbei Neo offre un bon rapport qualité-prix et une expérience de visionnage agréable.

Si le projecteur vous intéresse, il est actuellement disponible avec un coupon de réduction de 70€ (-10%) sur Amazon, ramenant son prix à 629 €.

➡️ Voir l’offre Dangbei Neo

Pour

Image précise

Format compact

Design et finition

Interface fluide

Compatibilité Netflix

Qualité audio correcte pour la taille

Durée de vie (30 000 heures)

Contre