Enquête Steam de juin : La RTX 3060 se hisse à la deuxième place, Windows 11 se rapproche de Windows 10

En bref : Le dernier sondage Steam illustre ce que nous savions depuis longtemps : la RTX 3060 est de plus en plus populaire auprès des joueurs. La carte Ampere de milieu de gamme a pris la deuxième place du classement des GPU et n’est plus qu’à moins de 1 % du leader GTX 1650.

Le mois de juin a été un mois inhabituel dans le classement des GPU de l’étude Steam. Les six premières positions ont toutes connu une baisse, même si celle de la RTX 3060 a été la plus faible, la faisant passer devant la GTX 1060, qui occupe la deuxième place.

La RTX 3060 grimpe dans le classement Steam depuis un certain temps déjà. Son prix relativement bas, sa disponibilité sur le marché de l’occasion et le fait qu’elle puisse égaler, voire surpasser son successeur – qui n’a pas le vent en poupe en ce moment – dans certains jeux ont rendu le produit de la génération précédente très attractif. Ne soyez pas surpris de le voir en tête du classement Steam (encore, mais on ne parle pas du mois de mars) d’ici la fin de l’année.

Les GPU les plus populaires dans l’enquête Steam de juin

La carte la plus performante du mois est l’ancienne GTX 1660 (en hausse de 1,87 %), suivie par le GPU RTX 4060 pour ordinateur portable – les cartes RTX 4060 et 4060 Ti pour ordinateur de bureau sont toujours absentes, ce qui n’est pas surprenant. La carte AMD RX 6750 XT fait son entrée en troisième position, mais malheureusement pour l’équipe rouge, la série Radeon RX 7000 n’apparaît toujours pas dans le classement principal.

Une autre section intéressante de l’enquête concerne l’utilisation des systèmes d’exploitation. Windows 11 n’est peut-être pas adopté à la vitesse souhaitée par Microsoft, mais il progresse dans le classement Steam aussi rapidement que Windows 10. Le dernier système d’exploitation se trouve maintenant dans plus de 35 % des PC des participants, tandis que Windows 10 est tombé à moins de 60 %.

La semaine dernière, on a appris que Microsoft pourrait envisager de faire de Windows 11 un service d’abonnement entièrement basé sur le cloud. Attendez-vous à voir sa popularité chuter si cela se produit.

Dans la catégorie des résolutions primaires, la résolution 1920 x 1080 conserve son avance (62 %) malgré une baisse de 2,33 %. La résolution 1440p, qui arrive en deuxième position, a augmenté de 0,35 % pour atteindre 13,23 %. Dans le tableau des langues, l’anglais a reculé de 1,42 %, tandis que le chinois simplifié a progressé de 2,05 %.

Les signes négatifs ont été le thème récurrent dans presque toutes les catégories. Les deux seules catégories qui ont connu une hausse sont l’espace total sur le disque dur, avec une augmentation de 1,48 % pour atteindre 51,16 %, et les vitesses des processeurs Intel, avec une augmentation de 1,4 % pour passer de 2,3 GHz à 2,69 GHz.

