Wow, très cool : les premiers tests d’Apple Vision Pro sont impressionnés

Marques Brownlee, un blogueur bien connu avec 17 millions d’abonnés sur YouTube, a récemment essayé le casque Apple Vision Pro et a partagé son expérience positive. Dans un tweet, il a mentionné qu’il avait passé 30 minutes à utiliser le casque. Et il a été très impressionné par certaines choses précises, sans donner plus de détails.

Apple Vision Pro : une plongée révolutionnaire dans la réalité virtuelle de nouvelle génération

Une revue détaillée du casque a été publiée par Joanna Stern du Wall Street Journal, qui a également eu l’occasion de l’essayer. Au cours de sa démonstration de 30 minutes, elle a trouvé le casque un peu inconfortable sur son nez. Cela la fit se sentir un peu nauséeuse. Cependant, elle a noté qu’Apple a promis d’améliorer cet aspect de l’appareil avant sa mise en vente au début de l’année prochaine.

Malgré l’ajustement inconfortable, Joanna a été impressionnée par l’interface du casque et les gestes de la main, qu’elle a trouvés intuitifs. Elle a pu naviguer dans les menus de l’appareil en utilisant ses yeux et ses doigts. Elle l’a comparé aux premiers jours des écrans tactiles sur les smartphones. De plus, elle a trouvé l’expérience fluide et agréable. De plus, les films 3D avaient enfin un sens pour elle.

Joanna a trouvé le casque Apple Vision Pro très impressionnant dans l’ensemble. Et l’a trouvé beaucoup plus confortable que d’autres appareils similaires sur le marché. L’essayer l’a laissée avec un sentiment d’étonnement et d’émerveillement. En le comparant au sentiment d’être sur la drogue.

Il reste à voir comment le casque Apple Vision Pro fonctionnera une fois qu’il sera disponible au public. Mais les premières tests d’experts comme Joanna Stern et Marques Brownlee suggèrent que cela pourrait changer la donne dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée.

Mise à jour : Marques Brownlee a publié une vidéo d’impression sur Youtube pour parler de son expérience avec le nouveau casque Apple Vision Pro.

