5 nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 étaient disponibles sur Android il y a longtemps

Le système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 17, devrait sortir dans la seconde moitié de l’année et sera compatible avec les iPhones sortis à partir de 2018. Lors de l’événement WWDC 2023, Apple a dévoilé les nouvelles fonctionnalités et mises à jour apportées par iOS 17. La version stable d’iOS 17 sera lancée en septembre. Cela coïncidera avec la sortie du très attendu iPhone 15.

Dans le cadre de notre tradition annuelle, nous avons soigneusement examiné les améliorations annoncées par Apple pour iOS 17 et les avons comparées aux fonctionnalités déjà présentes dans le système d’exploitation de Google. Notre objectif est de vous fournir une liste complète des fonctionnalités d’iOS 17 qui ont des équivalents dans Android.

5 fonctionnalités d’iOS 17 que les utilisateurs d’Android apprécient depuis un certain temps

L’un des ajouts notables d’iOS 17 est un nouveau mode appelé « Veille ». Ce mode s’active lorsque vous placez votre iPhone horizontalement sur un chargeur sans fil la nuit. Ce faisant, votre iPhone peut se transformer en un appareil semblable à Amazon Echo. Vous pouvez le personnaliser avec différents types de cadrans de fréquence, numériques ou analogiques, et l’utiliser comme réveil. De plus, vous pouvez utiliser des widgets iOS compatibles tels que la météo ou les commandes de la maison intelligente.

Cette fonctionnalité particulière est disponible sur les appareils Google Pixel depuis un certain temps. Si vous placez votre Pixel à la verticale sur sa base de chargement sans fil de deuxième génération, il affiche un écran avec un cadre Google Photos, un lecteur multimédia, des commandes domotiques et un raccourci vers l’Assistant Google, entre autres options.

Dans un mouvement surprenant, iOS 17 introduit la possibilité de télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne dans Apple Maps. Cela peut surprendre, mais cette fonctionnalité est présente depuis longtemps dans Google Maps depuis 2012. La même année, Apple Maps a fait ses débuts sur l’iPhone.

Une autre amélioration significative d’iOS 17 concerne les appels et est « Live Voicemail ». Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez afficher les transcriptions en temps réel des messages vocaux pendant un appel et décider de répondre ou non à l’appel. Ces transcriptions sont traitées sur l’appareil lui-même pour garantir la confidentialité de l’utilisateur. Les appels identifiés comme spam par les opérateurs sont automatiquement rejetés et n’apparaissent pas dans la section Live Voicemail.

Cela reflète la fonctionnalité de la fonction « Call Screen » sur les appareils Google Pixel, qui est disponible depuis 2019. L’assistant Google répond à l’appel en votre nom, demande l’identité de l’appelant et vous présente une transcription de sa réponse. Sur la base de ces informations, vous pouvez décider d’accepter ou non l’appel.

iOS17

À partir d’iOS 17, les utilisateurs de Facetime pourront laisser des messages audio ou vidéo lorsque le destinataire n’est pas disponible. Cette fonctionnalité était déjà présente dans Google Duo, une application d’appel vidéo aujourd’hui disparue, depuis 2018. Si quelqu’un ne répondait pas à un appel vidéo sur Google Duo, vous aviez la possibilité de laisser un message vidéo de 30 secondes expliquant le but de votre appel.

De plus, Apple a apporté des améliorations à son assistant personnel, Siri, dans iOS 17. Désormais, vous pouvez activer Siri simplement en disant « Siri » au lieu de « Hey Siri ». Une fois activé, vous pouvez donner des commandes consécutives à Siri sans avoir à le réveiller. Ces fonctionnalités sont disponibles dans l’Assistant Google depuis environ quatre ans. En fait, Google va encore plus loin en permettant aux utilisateurs de créer des phrases rapides personnalisées pour les commandes fréquemment utilisées. Comme régler une minuterie ou désactiver une alarme. Cela élimine le besoin de dire « OK Google » à chaque fois.

En conclusion, iOS 17 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations au système d’exploitation mobile d’Apple. Bien que certaines de ces fonctionnalités puissent sembler innovantes pour les utilisateurs d’iOS, elles sont déjà présentes dans l’écosystème Android de Google depuis un certain temps. La concurrence constante entre Apple et Google pousse les deux sociétés à améliorer leurs systèmes d’exploitation et à offrir aux utilisateurs une expérience plus transparente et riche en fonctionnalités.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine