EUREKA AK10 en TEST: Le Dyson V10 à un prix abordable ?

Les aspirateurs balai sans fil sont désormais l’aspirateur principal dans la majorité des ménages. Grâce à plusieurs années de technologie, ils sont efficaces, légers et ultra maniables. Si vous êtes justement à la recherche d’un aspirateur balai sans fil offrant confort et polyvalence, et que vous souhaitez un appareil puissant et facile à manipuler pour nettoyer rapidement et simplement votre maison ou votre véhicule, le Eureka AK10 pourrait vous intéresser. Comparé au Dyson V10, célèbre pour sa performance et sa qualité, le Eureka AK10 offre des fonctionnalités similaires à un prix plus abordable. Dans ce test complet, nous explorerons les différentes caractéristiques, aspects de conception, utilisation, performances et entretien de ce nouveau produit, afin de vous fournir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d’achat éclairée.

La marque Eureka est l’une des principales références dans le domaine du nettoyage aux États-Unis, son pays d’origine. Fondée en 1909 à Detroit (Michigan), berceau de l’industrie automobile américaine, elle propose depuis plus de 100 ans des solutions de nettoyage pour la maison, grâce à une excellente combinaison de qualité, de performances et de prix raisonnable.

Eureka AK10: Déballage et accessoires

Ce nouvel aspirateur balai sans fil arrive dans un carton composé de plusieurs informations marketing et photos du produit. Quelques caractéristiques principales sont également énumérées mais ce qui nous intéresse le plus est sa poignée sur le côté. L’Eureka AK10 est en effet fourni avec tellement d’accessoires, qu’il peut être pratique de toute ranger dans l’emballage et de le transporter facilement.

Lors du déballage de l’Eureka AK10, on constate que l’aspirateur et ses accessoires sont extrêmement bien rangés et protégés et n’ont pas souffert des aléas des transports.

Dans le carton, on trouve les éléments suivants :

La tête de l’aspirateur avec sa poignée

Son réceptacle à poussière

Une batterie amovible

Une brosse principale éclairée pour les sols

Une mini brosse turbo

Un embout étroit (suceur)

Un accessoire de nettoyage pour rideaux, canapé, voiture

Un tuyau flexible

Un tuyau pour la brosse

Un adaptateur secteur

Un support mural avec ses vis et accessoires

Un manuel d’instruction

La brosse principale motorisée de l’Eureka AK10 est très efficace sur les sols durs, car elle balaie et ramasse bien les particules. De plus, elle comprend d’autres accessoires qui vous permettent de l’adapter à différentes surfaces et besoins de nettoyage.

Cette tête principale peut être fixée via le tube d’extension pour fonctionner comme un balai, ou directement sur le corps de l’appareil, comme un aspirateur à main.

La petite brosse 2 en 1, qui peut être utilisée avec le tube rigide, de manière similaire à l’accessoire précédent, ou comme brosse à poils, pour nettoyer les meubles, les tables, les étagères, les plans de travail, les claviers d’ordinateur, les objets de décoration, les stores ou le tableau de bord du véhicule, aidant à décoller la saleté tout en préservant la surface

La buse étroite est idéale pour nettoyer les fissures, les coins ou les endroits étroits. La petite brosse est parfaite pour nettoyer les meubles, les rideaux ou même les claviers d’ordinateur.

La mini brosse motorisée, qui combine la puissance de cet aspirateur avec l’action rotative de sa brosse permet de nettoyer en profondeur les canapés, fauteuils, coussins, matelas, oreillers et autres surfaces rembourrées, capturant les microparticules de poussière et les acariens qui se cachent entre les fibres. Elle est parfaite pour éliminer les poils d’animaux et est doté d’un petit rouleau rotatif qui aide à démêler et à ramasser efficacement les poils.

Un tube rigide est présent, qui concentre l’aspiration pour capturer efficacement la poussière, les miettes et autres éléments, particulièrement utile dans les zones hautes, étroites et/ou difficiles d’accès, comme les plafonds, haut des armoires, plinthes, les rails de portes et fenêtres, les rebords de fenêtres, l’intérieur des radiateurs, entre les coussins d’un canapé ou dans les boîtes à gants d’une voiture.

Le tube flexible fait aussi partie des accessoires, idéal pour les zones difficiles d’accès ou celles qui seraient compliquées à atteindre autrement, comme l’intérieur des tiroirs et des armoires, ou la zone sous les sièges d’une voiture.

Point très appréciable, la batterie de 29,6V est compact, légère et surtout amovible. Cette fonctionnalité permet de la charger dans l’appareil ou séparément, offrant une plus grande polyvalence. Vous pouvez disposer d’une autre batterie pour doubler l’autonomie et la remplacer facilement si nécessaire, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil.

L’Eureka AK10 est équipé d’une base murale pour le suspendre, avec un espace pour les accessoires. Ainsi, vous pouvez toujours le ranger et le garder prêt à l’emploi.

Un manuel simple est présent. Bien que non disponible en français, il possède de nombreuses images et pictogrammes permettant de faciliter sa compréhension.

En définitive, cet Eureka AK10 est fourni avec de très nombreux accessoires le rendant très polyvalent pour la plupart des scénarios de nettoyage nécessitant une aspiration.

Eureka AK10: Caractéristiques et design

Le design de l’Eureka AK10 est bien pensé pour faciliter la maniabilité dans les endroits moins accessibles. Celui-ci est démontable à 100% et est visuellement agréable en mêlant des touches de gris et un joli bleu roi.

Sa forme en bâton concentre le poids sur la poignée, ce qui facilite le nettoyage des plafonds et des zones surélevées. Sa tête offre également une bonne flexibilité avec une rotation horizontale à 180 degrés et une rotation verticale à 90 degrés. Elle est également équipée d’un éclairage LED qui permet le nettoyage dans les zones peu éclairées.

Cet Eureka AK10 se distingue par sa légèreté et sa facilité de manipulation. En tant qu’aspirateur-balai, il ne pèse que 2,7 kg, ce qui facilite son utilisation pour nettoyer les sols, les tapis et d’autres surfaces. En mode aspirateur à main, il ne pèse que 1,5 kg, ce qui le rend pratique pour les tâches de nettoyage plus petites ou les zones difficiles d’accès. Grâce à ce poids contenu, la fatigue est alors retardée lors des longues sessions de ménage.

Le moteur de 450 watts tourne à 110 000 tr/min, générant un débit d’air élevé et une puissance d’aspiration de 26 000 Pascals (ou 145 aW). Grâce à ce moteur numérique sans balais (brushless), les frottements sont aussi réduits, ce qui diminue le niveau de bruit et prolonge la durée de vie de l’appareil.

Associé à un design optimisé des flux d’air, il devrait être est en mesure de capturer une grande variété de particules telles que poussières, poils, miettes, sable, terre, céréales et autres éléments.

L’Eureka AK10 est équipé d’un système de filtration en 5 étapes qui garantit une capture efficace des microparticules allergènes et empêche la poussière et les allergènes de retourner dans l’air. Ce procédé peut s’avérer incontournable avec l’été qui se profile si vous êtes sujet aux allergies. Le système comprend un filtre HEPA à haute efficacité qui retient 99,97% des particules jusqu’à 0,3 micron. L’air, après chaque session de nettoyage sera plus propre et l’environnement plus sain.

La technologie cyclonique sépare les particules du flux d’air, de sorte qu’en plus de réaliser une grande partie du travail de filtration, elle permet de maintenir la capacité d’aspiration à mesure que le réservoir se remplit.

Le réservoir de l’Eureka AK10 a une capacité de 0,5 litre, dans la moyenne du segment, ce qui est suffisant pour un nettoyage complet sans avoir à le vider constamment. Le bac à poussière, situé en bas, est facilement accessible et peut être ouvert avec un mécanisme simple, permettant une élimination rapide et sans tracas des débris collectés. De plus, l’aspirateur est doté d’un système de verrouillage qui maintient les composants en place pendant le fonctionnement, évitant tout détachement accidentel.

Sa poignée ergonomique et sa construction équilibrée permettent une utilisation confortable, réduisant la fatigue lors des séances de nettoyage prolongées. Il n’est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé pour que l’appareil fonctionne. De plus, le changement de mode de puissance est très simple.

L’utilisation de l’Eureka AK10 est simple et intuitive. Les boutons situés sur la poignée vous permettent d’allumer l’appareil, d’ajuster les modes de puissance et d’activer la brosse motorisée facilement pendant le nettoyage. Le contrôle sur l’appareil est total sans avoir à se soucier de manipulations complexes. Un seul bouton est nécessaire pour ajuster la vitesse et la puissance d’aspiration.

L’affichage LED est ultra basique mais fournit les informations suffisantes sur les réglages sélectionnés, vous permettant de personnaliser les performances de l’aspirateur en fonction des surfaces et des besoins de nettoyage différents.

Ce modèle dispose de trois niveaux de puissance :

En mode Eco, il offre déjà une bonne capacité d’absorption, en particulier sur les sols durs, maximisant la durée de vie de la batterie (jusqu’à 60 minutes) et minimisant le niveau de bruit.

Le mode Standard offre un bon équilibre entre puissance et durée de vie de la batterie (25-30 minutes), adapté aussi bien pour les sols durs que pour les tapis et moquettes.

Lorsque vous avez besoin de toute la puissance (par exemple, pour capturer des particules lourdes ou nettoyer en profondeur des tapis épais), le mode Boost (turbo) déploie ses 26 KPa pour ne rien laisser derrière, offrant environ 10 minutes d’autonomie (similaire à la plupart des aspirateurs sans fil lorsqu’ils sont à pleine puissance).

La batterie peut être rechargée en 4 à 5 heures via le support mural ou directement via l’adaptateur secteur fourni. Avec cette autonomie, vous pouvez normalement effectuer un nettoyage complet de votre maison sans interruption.

Eureka AK10: Tests pratiques

Utilisation et performances

Comme tous les aspirateurs sans fil, l’Eureka AK10 est livré partiellement chargé. Nous recommandons de le charger complètement la batterie avant de l’utiliser pour la première fois.

Pour démarrer le ménage, il suffit d’appuyer sur la gâchette de l’aspirateur. Comme mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire de la maintenir enfoncée pendant le nettoyage. Aussi, un simple bouton situé sous l’écran LCD, à portée de pouce, permet de changer de mode (Eco, Standard, Turbo). Le fonctionnement s’en retrouve instantané, ergonomique et intuitif.

Grâce à son fonctionnement sans fil, cet aspirateur offre une mobilité exceptionnelle. Il est possible de se déplacer librement dans toute la maison sans être limité par un cordon d’alimentation. On se surprend à prendre plaisir à piloter l’aspirateur dans des endroits difficiles avec une telle aisance.

En utilisation, l’Eureka AK10 offre une puissance d’aspiration impressionnante qui permet de ramasser efficacement les saletés sur diverses surfaces, qu’il s’agisse de sols durs, de tapis ou même de canapés. Nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité de la brosse à éliminer les poils d’animaux tenaces, la poussière et les débris. Notons que l’aspiration reste constante même lorsque la batterie se vide, ce qui est un avantage notable par rapport à d’autres aspirateurs sans fil.

Evidemment, plus vous aspirez fort, plus il consomme et plus l’autonomie sera réduite. C’est pour cela qu’il est très pratique d’accéder immédiatement et d’utiliser un mode différent pour nettoyer un tapis d’un sol dur.

La brosse principale incluse s’avère efficace sur les surfaces planes telles que le stratifié, le parquet et les carreaux, éliminant aisément la saleté et les débris. Cependant, ses performances sur les tapis nécessitent un ou plusieurs passages supplémentaires pour l’élimination des saletés incrustées et pour offrir un nettoyage approfondi.

Cette brosse rotative, composant essentiel pour le nettoyage des tapis, peut être facilement retirée pour être nettoyée en relâchant le mécanisme d’accroche orange. Cette accessibilité garantit que la brosse reste exempte de cheveux emmêlés et de fibres, maintenant ainsi des performances de nettoyage optimales.

Nous avons également utilisé l’accessoire pour les tapis et les canapés pour éliminer les poils d’animaux incrustés, et le AK10 a fait un excellent travail. De plus, le tube extensible et l’accessoire pour les endroits étroits m’ont permis d’atteindre les coins et les recoins difficiles d’accès. L’accessoire 2-en-1 pour ramasser la saleté et dépoussiérer s’est également avéré pratique pour les surfaces délicates.

Le temps de charge de la batterie a été d’environ 3,5 heures (un peu moins que les 4-4,5 heures habituelles), et sa capacité (lithium, 2 500 mAh) a offert une autonomie allant jusqu’à 60 minutes en mode Eco, suffisante pour nettoyer une maison de taille moyenne ou grande, voire plus d’une fois.

En mode Turbo (le niveau maximal), la batterie s’épuise plus vite, limitant l’utilisation à des surfaces de moins de 40 m2. Naviguer entre les différents modes pour s’adapter au type de surface en direct est donc primordiale.

Entretien et nettoyage

L’aspirateur sans fil Eureka AK10 est conçu pour un entretien facile. Le bac à poussière et les filtres HEPA sont facilement accessibles par deux verrouillages (indiqués par un cadenas) et peuvent être nettoyés sans interférer avec l’électronique principale ou la batterie.

Les filtres amovibles, qui jouent un rôle crucial dans le maintien d’une puissance d’aspiration optimale, sont lavables, garantissant des performances durables. Un nettoyage et un entretien réguliers des filtres sont recommandés pour éviter les obstructions et maintenir l’efficacité de l’aspirateur.

Il est recommandé de laver les filtres à l’eau après chaque utilisation et de les laisser sécher complètement avant la prochaine utilisation (ils sèchent très vite), mais nous pensons qu’une fois par semaine est déjà largement suffisant.

Nous recommandons par contre de vider le collecteur de poussière après chaque utilisation car elle peut remonter sur le filtre, nécessitant un démontage pour un nettoyage complet.

Eureka AK10: Notre avis

Cet aspirateur sans fil Eureka AK10 impressionne par son design compact, sa construction légère, ses fonctionnalités conviviales et son ergonomie ultra efficace. Proposé à un prix abordable après l’application du bon de réduction, cet aspirateur offre un excellent rapport qualité-prix.

Avec sa puissance d’aspiration élevée, son système de filtration efficace, ses accessoires polyvalents et son entretien facile, il est adapté à un nettoyage efficace dans différents environnements. Bien que certains aspects, tels que les performances sur les tapis, puissent nécessiter une évaluation plus approfondie, l’Eureka AK10 reste un choix fiable pour ceux qui recherchent un outil de nettoyage pratique pour une utilisation quotidienne.

Pour

Très nombreux accessoires

Léger

Ergonomie redoutable

Design démontable à 100% (entretien facile)

Bruit contenu

Efficace sur surface plate

Bon rapport qualité/prix

Contre