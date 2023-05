HarmonyOS est désormais fermement le troisième plus grand système d’exploitation de téléphone mobile

Sur le marché de la téléphonie mobile, il existe deux principaux systèmes d’exploitation, Android et iOS. Bien que d’autres systèmes comme Tizen, KaiOS et quelques autres aient essayé, ils n’ont pas eu beaucoup d’impact sur le marché. Maintenant, il semble que le marché dispose désormais d’une troisième force confirmée en termes de systèmes d’exploitation pour téléphones mobiles. Huawei a officiellement lancé HarmonyOS en 2019 et depuis lors, ses appareils en Chine utilisent le système. Dans un nouveau rapport de Counterpoint, la part de marché de Huawei HarmonyOS en Chine a atteint 8 %. Cela en fait le troisième plus grand système d’exploitation mobile après Android et iOS.

Au quatrième trimestre 2022, les ventes mondiales de téléphones mobiles révèlent une baisse de 14 % sur un an. Cependant, iOS a mieux performé qu’Android sur le marché avec une baisse annuelle de 12 %, Android, en revanche, a dû faire face à une baisse de 16 % d’une année sur l’autre. Le rapport de recherche montre également que la part du système HarmonyOS de Huawei a augmenté. Sa part sur le marché mondial reste autour de 2 % au premier trimestre 2023. Cependant, sa part en Chine atteindra 8 %.

Les analystes soulignent que la Chine restera le plus grand contributeur au segment Android jusqu’en 2022. Par rapport au marché haut de gamme, Android est plus affecté par les vents contraires macroéconomiques sur le marché bas de gamme. Ces facteurs ont encore affecté la part d’Android en 2022. Cependant, en raison du déclin de Huawei, iOS a gagné plus de part en Chine, en particulier sur le marché haut de gamme.

Sur le marché américain, iOS et Android se disputent des parts de marché. Au premier trimestre de cette année, iOS a temporairement pris la tête avec une part de 52 %. De plus, Apple attire de plus en plus l’attention en Inde, car sa part d’iOS n’a cessé de croître.

Harmony OS – un système mobile en pleine croissance de Huawei

HarmonyOS est un système d’exploitation open source développé par Huawei Tech. Co. Ltd. Il a été lancé en 2019 en tant que rival d’Android de Google et d’iOS d’Apple. Le développement d’HarmonyOS a été accéléré après que le gouvernement américain a imposé une interdiction à Huawei. L’interdiction empêche l’entreprise d’utiliser le système Android de Google et d’autres logiciels fabriqués aux États-Unis.

Fonctionnalités d’HarmonyOS

HarmonyOS est conçu pour fonctionner sur plusieurs appareils, y compris les téléphones mobiles, les tablettes, les montres intelligentes, les téléviseurs intelligents et d’autres appareils IoT. Il est basé sur une architecture de micro-noyau qui lui permet d’être plus flexible et évolutif que les noyaux monolithiques classiques. La conception du micro-noyau le rend également plus sûr et moins sujet aux plantages et autres erreurs.

L’une des principales caractéristiques d’Harmony OS est son architecture distribuée. Il permet aux appareils de fonctionner ensemble de manière transparente. Cela indique que les utilisateurs peuvent partager des données et des ressources entre appareils sans avoir à se soucier des problèmes de compatibilité ou d’autres problèmes.

Une autre caractéristique d’Harmony OS est sa prise en charge de plusieurs langages de programmation. Cela inclut C/C++, Java, JavaScript et Kotlin. Cela permet aux développeurs de créer plus facilement des applications pour la plate-forme et garantit qu’il existe un large éventail d’applications pour les utilisateurs.

Défis rencontrés par HarmonyOS

L’un des plus gros problèmes avec Harmony OS est sa présence limitée en dehors de la Chine. Huawei n’a sorti le système d’exploitation qu’en Chine jusqu’à présent. Cela indique qu’il a une base d’utilisateurs relativement petite par rapport à Android et iOS. Cela limite également le nombre de développeurs qui souhaitent créer des applications pour la plate-forme. Bien sûr, il sera plus difficile pour Huawei de concurrencer Google et Apple.

Un autre problème auquel Harmony OS est confronté est sa dépendance à Android. Le système d’exploitation Harmony est un nouveau système mobile, mais il a de nombreux liens avec le code source ouvert d’Android. Certains disent qu’il est basé sur le code source ouvert d’Android, mais il n’y a aucune preuve à cela. Huawei a clairement déclaré à plusieurs reprises que l’HarmonyOS est complètement nouveau.

Croissance d’HarmonyOS

Malgré ces problèmes, le taux d’adoption d’Harmony OS a été élevé en Chine. Selon un rapport de TechHQ, Harmony OS est le système mobile à la croissance la plus rapide en Chine. À l’heure actuelle, plus de 400 millions d’appareils exécutent le système. Huawei a également annoncé son intention d’étendre la disponibilité d’HarmonyOS à davantage d’appareils à l’avenir. Cela inclut les téléphones portables et les tablettes.

La pression du gouvernement chinois pour une plus grande dépendance à la technologie locale a également été un moteur de la demande pour Harmony OS. En 2019, la Chine a déclaré aux bureaux gouvernementaux et aux institutions publiques qu’elle avait trois ans pour se débarrasser des PC qui utilisent des logiciels et des composants matériels étrangers. Cela a créé un lien permettant à Huawei de promouvoir son propre système en tant qu’alternative viable aux logiciels fabriqués à l’étranger.

Derniers mots

Nul doute que Huawei a déployé beaucoup d’efforts sur son nouveau système. HarmonyOS a enregistré une croissance décente en Chine malgré plusieurs problèmes. Son architecture distribuée, sa prise en charge de plusieurs langages de programmation et sa conception en micro-noyau en font un système d’exploitation innovant à fort potentiel. Cependant, sa présence limitée en dehors de la Chine pourrait entraver sa croissance sur le marché mondial. Bien sûr, pour le moment, les utilisateurs hors de Chine ne savent pas à quoi s’attendre de ce système. Néanmoins, l’engagement de Huawei à étendre la disponibilité d’HarmonyOS à davantage d’appareils suggère qu’il continuera d’être un acteur majeur sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles dans les années à venir.

Pour le moment, il n’y a aucun rapport sur le lancement du système HarmonyOS en dehors de la Chine. De temps en temps, la société lance des téléphones portables en dehors de la Chine. Cependant, ces téléphones n’utilisent pas le système Harmony utilisé par la version chinoise. Ils viennent avec le système EMUI.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine