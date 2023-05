iOS 16.5 rompt la compatibilité avec le dongle Lightning vers USB 3 d’Apple

Jeudi, Apple a rendu public iOS 16.5 avec de nouveaux choix de fonds d’écran, des mises à jour d’Apple News, etc. Il s’avère que cette mise à jour rompt également la compatibilité avec l’accessoire adaptateur d’appareil photo Lightning vers USB 3 d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Ce dongle se connecte à un iPhone ou un iPad via Lightning et dispose d’un port USB-A intégré que vous pouvez utiliser pour connecter une myriade d’accessoires à votre iPhone ou iPad. Il existe également un port Lightning intégré pour charger l’iPhone ou l’iPad. Selon les utilisateurs qui comptent sur cet accessoire, cependant, iOS 16.5 rompt la compatibilité avec ces deux ports.

Dans les publications sur les forums d’assistance d’Apple, Reddit et les forums MacRumors, les utilisateurs affirment que les ports Lightning et USB-A de cet accessoire sont rendus inutiles après la mise à jour vers iOS 16.5. Le port Lightning ne transmet pas l’alimentation pour charger l’iPhone et l’iPad. La connexion d’un accessoire à l’adaptateur via USB-A entraîne un message d’erreur indiquant que l’adaptateur nécessite trop d’énergie pour fonctionner.

Alors qu’Apple le présente comme un « accessoire d’adaptateur d’appareil photo », les utilisateurs d’iPhone et d’iPad s’y fient pour connecter une gamme de produits USB-A à leurs appareils. Cela inclut des éléments tels que les adaptateurs Ethernet, les convertisseurs audio numériques, etc.

Un utilisateur concerné explique :

L’iPhone 13 Pro Max rencontre ici le même problème. J’utilise depuis des mois l’adaptateur officiel Apple Lightning vers USB 3 pour envoyer de la musique Apple sans perte à mon DAC, et cela fonctionne parfaitement et charge mon téléphone en même temps. Dès que j’ai mis à jour vers iOS 16.5 ce matin, non seulement l’adaptateur ne communique plus du tout avec le DAC, mais il ne charge même pas mon téléphone. Lorsque je teste le branchement d’un iPad sur une version précédente du système d’exploitation, il communique et se charge très bien. Cela doit être un problème avec iOS 16.5, et j’espère qu’il sera résolu rapidement – très mauvais look pour un accessoire Apple officiel rendu inutilisable par une mise à jour progressive d’iOS.

Le support Apple n’a pas été en mesure d’aider les clients concernés. Le problème est probablement lié au logiciel, étant donné qu’il était lié à la sortie d’iOS 16.5. Cela indique qu’Apple devra probablement publier iOS 16.5.1 dans un avenir proche pour corriger la compatibilité avec l’accessoire adaptateur d’appareil photo Lightning vers USB 3.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :