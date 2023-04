Arlo Pro 5 en TEST: La caméra de surveillance 2K avec vision de nuit en couleurs

Le spécialiste américain de la caméra de sécurité grand public, Arlo, nous dévoile aujourd’hui son dernier modèle en date, l’Arlo Pro 5. Cette nouvelle caméra de sécurité reprend le design emblématique de la marque tout en mettant l’accent sur des fonctionnalités telles qu’une vision nocturne améliorée, le Wi-Fi bi-bande et une autonomie accrue. Avec des enregistrements en 2K et des performances annoncées comme étant 100 fois supérieures à celles de l’œil humain, l’Arlo Pro 5 a de quoi susciter l’intérêt des passionnés de sécurité domestique. Dans cet article, nous vous proposons un test complet de cette caméra de sécurité dernier cri, afin de vous aider à mieux comprendre ses atouts et déterminer si elle mérite sa place dans votre foyer.

Arlo Pro 5 2K: Caractéristiques et changements ?

L’Arlo Pro 5, successeur de l’Arlo Pro 4, est une caméra de sécurité améliorée offrant un enregistrement vidéo couleur 2K en continu. Capable d’enregistrer 68 milliards de couleurs, soit plus de 100 fois ce que l’œil humain peut percevoir, elle enregistre par ailleurs six fois plus de couleurs que l’Arlo Pro 4, garantissant une restitution fidèle de l’image en hausse.

Dotée de fonctions avancées de vision nocturne, d’un zoom numérique 12x et d’une résolution 2K, la Pro 5 produit des « portraits-robots » davantage représentatifs, permettant aux forces de l’ordre d’identifier plus facilement les individus enregistrés. La caméra intègre également des éléments dissuasifs, tels qu’un projecteur et une sirène, pour repousser les cambrioleurs potentiels. Le projecteur éclaire les visages jusqu’à 7 mètres de distance, empêchant ainsi les intrus de passer inaperçus. Ce modèle propose également un champ de vision à 160°.

L’Arlo Pro 5 offre une autonomie de batterie supérieure de 30 % par rapport à la Pro 4, ce qui constitue un avantage considérable pour les caméras de sécurité souvent installées dans des endroits difficiles d’accès. La Pro 5 dispose également d’un nouveau mode basse consommation qui peut prolonger l’autonomie de la batterie jusqu’à 50 % en optimisant les notifications et les aperçus vidéo. De plus, la caméra est compatible avec les fréquences Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui représente une première pour la gamme Arlo et assure une compatibilité accrue avec les routeurs.

Comme l’Arlo Pro 4, la Pro 5 peut fonctionner avec une station de base Arlo ou en Wi-Fi. Lors de l’installation, la caméra suggère qu’un SmartHub est préférable pour la force et la qualité du signal. Cependant, les performances de la caméra lorsqu’elle est connectée directement à un réseau maillé sont généralement satisfaisantes. La nécessité d’une station de base dépendra de votre routeur et de la puissance de votre Wi-Fi.

En définitive, l’Arlo Pro 5 représente une amélioration notable par rapport à sa version précédente, l’Arlo Pro 4, avec des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement vidéo couleur 2K, une vision nocturne améliorée et une autonomie de batterie prolongée.

Arlo Pro 5 2K: Déballage, design et installation

Cette nouvelle Arlo Pro 5 arrive arrive dans un packaging toujours soigné par la marque. Vous retrouverez sur l’emballage les principales nouveautés et fonctionnalité de la caméra ainsi que les avantages de souscrire à un abonnement « Secure ».

Avec un corps en plastique blanc en forme de losange, le design de l’Arlo Pro 5 ne diffère pas beaucoup de celui des autres modèles de la gamme, en particulier de la Pro 4. La caméra est toujours élégamment logée dans un boîtier blanc minimaliste, tandis que la façade ovale noire accueille l’objectif, les microphones, les haut-parleurs et le projecteur.

Ce design épuré et sophistiqué rappelle celui des étuis des Apple AirPods et s’intègre parfaitement au-dessus dans la plupart des environnements.

La batterie fournie, dont l’autonomie est estimée à six mois (4800 mAh), se recharge rapidement et facilement grâce au chargeur magnétique situé sur la base de la caméra.

Dans la boîte, Arlo fournit un support à visser avec une simple rotule, permettant de régler facilement l’angle de la caméra.

Ce support de montage permet une installation solide au mur en utilisant les vis et les chevilles également fournies, nécessitant trois trous de forage au total. De ce fait, il est crucial de choisir avec soin l’emplacement de la caméra avant de procéder à l’installation.

Concernant le câble de chargement fourni, il est essentiel de ne pas l’égarer. Ce dernier est en effet spécifique (propriétaire) aux caméras Arlo.

La doc présente dans le packaging comprend un guide de démarrage rapide et un livret de sécurité. Comme c’est quasiment toujours le cas avec les caméras de sécurité, un autocollant est aussi fourni.

Un bouton de déverrouillage rapide situé en dessous permet de faire glisser l’unité caméra pour accéder facilement à la batterie et au bouton de synchronisation pour la configuration. Cette fonction est particulièrement utile si vous disposez d’une batterie de rechange ou d’un chargeur de batterie Arlo externe. Vous pouvez également entrer la caméra à l’intérieur et la charger via le connecteur magnétique situé en dessous, qui peut également être connecté à un panneau solaire optionnel.

Avec son autonomie supérieure, la caméra reste toutefois légère, pesant environ 50 g de moins que sa concurrente, la Google Nest Cam.

Arlo Pro 5 2K: Application et initialisation

L’application Arlo, permet de connecter et de gérer la caméra. Celle-ci bénéficie d’une refonte et offre une apparence et des fonctionnalités renouvelées, il est donc essentiel de se familiariser avec ces changements avant d’utiliser la caméra. Il est important de noter que tous les utilisateurs devront un jour ou l’autre se mettre à jour vers la nouvelle application Arlo.

L’ancienne application Arlo était parmi les meilleures, mais la nouvelle version présente une interface repensée. Au lieu d’afficher simplement des vignettes de toutes vos caméras, un nouvel écran d’accueil vous permet d’ajouter des widgets de caméra de différentes tailles. Cela facilite la visualisation de plusieurs caméras, bien que l’organisation des widgets pourrait être améliorée.

Si la connexion initiale de l’Arlo Pro 5 à un réseau Wi-Fi peut être délicate (en particulier lors de la connexion à un réseau maillé), elle devient stable une fois établie. La caméra nécessite d’abord une connexion 2,4 GHz sur votre téléphone pendant le processus d’installation, mais peut ensuite passer à une fréquence 5 GHz. Si vous utilisez un réseau maillé avec un routeur bi-bande, l’installation peut être plus complexe, mais les résultats en valent la peine.

L’application propose de nombreux paramètres pour la vidéo, l’éclairage et l’audio, ce qui vous permet de personnaliser la Pro 5 en fonction de vos préférences.

Cette caméra prend également en charge les zones d’activité qui vous permettent de définir des zones spécifiques pour la détection de mouvements, ce qui est utile si le champ de vision de la caméra comprend une rue très fréquentée.

Dans la nouvelle application, l’écran d’accueil affiche trois modes : Activer en absence, Activer en pésence et Veille. Ces modes sont personnalisables et peuvent être automatisés en fonction d’un horaire ou de la présence des occupants de la maison. Les automatisations peuvent également ajuster la sensibilité de la caméra ou la durée d’enregistrement. Cependant, la nouvelle application n’offre pas autant de flexibilité que l’ancienne, qui permettait de gérer des règles distinctes pour chaque SmartHub ou caméra connectée en Wi-Fi.

Dans la nouvelle application, en appuyant sur une vignette ou un widget, vous accédez à une vue en direct avec les vidéos récentes listées en dessous et un bouton de calendrier pour accéder à une date spécifique. Cela facilite la recherche de vidéos provenant d’un seul appareil, contrairement à l’ancienne application qui nécessitait de se rendre dans la section Événements et de filtrer par caméra.

Il n’y a pas d’option pour filtrer cette vue par type d’événement. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la section Bibliothèque de l’application, qui répertorie tous les événements. Vous pouvez filtrer ces événements par type, notamment les événements de mouvement (personnes, animaux et véhicules) et les événements audio, tels que les alarmes incendie.

Chaque caméra peut être activée ou désactivée dans l’application, mais le processus est assez fastidieux : il faut sélectionner la caméra, accéder aux paramètres, puis l’activer ou la désactiver.

L’application Arlo Pro 5 est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous permettant de diffuser le flux d’une caméra sur un écran connecté compatible. Le support HomeKit est également disponible, mais uniquement via un SmartHub.

L’utilisation d’IFTTT avec Arlo semble fonctionner de la même manière qu’auparavant, mais il s’avère que cela affecte tout le système et non seulement une caméra individuelle. SmartThings offre un contrôle individuel des caméras, bien que l’Arlo Pro 5 ne soit pas encore prise en charge ; une mise à jour devrait résoudre ce problème prochainement.

L’abonnement Arlo

Pour profiter pleinement du système, il est recommandé de souscrire à l’abonnement Arlo Secure, qui active l’enregistrement vidéo dans le cloud. Cela coûte 3,99 € par mois pour une caméra avec jusqu’à 30 jours d’historique, et 10,99 € pour un nombre illimité de caméras situées à une seule adresse résidentielle. L’abonnement limite la résolution à 2K, qui est celle de la Pro 5. Si vous possédez une caméra Ultra 2 par exemple, vous devrez opter pour le plan Arlo Secure Plus, qui augmente la résolution à 4K et étend la durée de stockage à 60 jours.

Avec Arlo Secure, vous bénéficiez de notifications intelligentes, vous permettant de choisir si vous souhaitez être informé de la détection de personnes, d’animaux ou de véhicules. En combinant cela avec des zones d’activité dans le cloud et un positionnement judicieux de la caméra, vous pouvez réduire considérablement le nombre d’alertes reçues tout en continuant à enregistrer les événements importants.

In fine, l’application Arlo pour la caméra de sécurité Arlo Pro 5 présente des améliorations notables par rapport à l’ancienne version, notamment en ce qui concerne la personnalisation de l’écran d’accueil et l’intégration d’automatisations. Toutefois, elle perd en flexibilité et certains aspects pourraient être améliorés, comme l’organisation des widgets ou la gestion des règles pour chaque caméra individuelle. Avec le temps, il est probable que des mises à jour amélioreront encore l’expérience utilisateur et résoudront certains des problèmes mentionnés.

Arlo Pro 5 2K: Tests pratiques

Comme nous l’avons vu en début d’article, cette caméra de sécurité Arlo Pro 5 possède un objectif de 160 degrés, offrant un large champ de vision particulièrement adapté à une utilisation en extérieur. Placée au fond de la terrasse, la caméra couvre facilement tout ce qui se trouve de la maison à la limite du jardin.

Cette caméra est dotée d’une résolution vidéo 2K, comme sa grande soeur, l’Arlo Pro 4. Cependant, la Arlo Pro 5 est équipée d’un capteur 12 bits amélioré (par rapport au capteur 10 bits précédent), ce qui lui permet de capturer 68 milliards de couleurs.

Les images HDR que nous avons capturées sont nettes et détaillées, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Dans les zones d’ombres, je vous conseillerais toutefois de monter un peu la luminosité, afin d’avoir plus de détails sur le sujet capturé.

La principale caractéristique de l’objectif est sa capacité à filmer de nuit des vidéos en couleur avec une résolution de 2K. Les performances nocturnes de la Pro 5 offrent des détails impressionnants et un flou de mouvement minimal bien que je n’ai pas facilité l’exercice en passant assez rapidement devant la caméra.

Le projecteur fournit un éclairage adéquat, bien qu’il n’atteigne pas tout à fait le fond du jardin annoncé de 7 mètres. La résolution 2K est excellente et peut aider les autorités à identifier les suspects.

L’une des caractéristiques notables est la fonctionnalité de zoom et de suivi, qui simule le mouvement de la caméra pour suivre les intrus potentiels. Toutefois, l’utilisation de cette fonction entraîne une perte de résolution 2K en raison du zoom numérique.

L’Arlo Pro 5 offre également une durée de vie de la batterie plus longue, jusqu’à 30 % de plus que la Pro 4. En réalité, la caméra peut avoir besoin d’être rechargée tous les trois ou quatre mois. Pour gagner encore en autonomie, le tout nouveau mode basse consommation capture des photos plutôt que des vidéos, ce qui peut prolonger la durée de vie de la batterie de 50 %.

La Pro 5 excelle à reconnaître les mouvements significatifs des humains et des animaux, et envoie des notifications via l’application Arlo lorsqu’un mouvement est détecté. Les notifications sont instantanées sur les appareils Android, avec un aperçu GIF utile de l’activité dans la bulle de notification, ainsi que des actions rapides pour déclencher la sirène intégrée ou appeler les services d’urgence.

Les enregistrements se chargent rapidement à partir du Cloud si vous avez un abonnement Arlo Secure actif, et un glissement à partir de la droite offre des options de partage et de téléchargement.

Le principal inconvénient de l’Arlo Pro 5 est que la plupart de ses meilleures fonctionnalités nécessitent un abonnement à Arlo Secure. Bien que les abonnements optionnels ne soient pas problématiques en soi, l’absence d’un moyen facile d’enregistrer localement (sans acheter un Arlo Hub séparé) limite considérablement l’utilité de la caméra.

Arlo Pro 5 2K: Notre avis

Cette nouvelle caméra de sécurité Arlo Pro 5 présente des performances impressionnantes, dont une résolution vidéo élevée et de solides capacités nocturnes. Les atouts tels que le capteur amélioré, l’autonomie prolongée de la batterie et l’application conviviale en font un choix pertinent pour renforcer la sécurité du domicile. Néanmoins, l’exigence d’un abonnement pour exploiter toutes ses fonctionnalités peut en décourager certains.

La caméra Arlo Pro 5 propose des fonctionnalités avancées, telles que les notifications intelligentes et les zones d’activité dans le Cloud. Bien que l’application perde un peu de flexibilité, elle reste performante pour optimiser la sécurité à domicile. Si vous choisissez cette caméra et sa nouvelle application, accordez-vous du temps pour vous familiariser avec les nouveautés et personnaliser les paramètres selon vos besoins en matière de sécurité. Les mises à jour futures devraient continuer d’améliorer l’expérience utilisateur et résoudre d’éventuels problèmes.

Pour

Design

Meilleures détections intelligentes du marché

Très bonne qualité d’image de nuit

Durée de vie de la batterie en hausse

Fonctionne avec les principales plateformes de maison intelligente

Contre