La Corée du Nord pourrait être le plus grand voleur de crypto au monde

Selon un rapport rédigé par l’ONU, rien qu’en 2022, des groupes de pirates informatiques liés à Pyongyang auraient volé environ un milliard de dollars en crypto-monnaies avec diverses actions.

En Amérique du Sud, les Narco-États sont les pays dans lesquels les organisations criminelles qui gèrent le trafic de drogue occupent et contrôlent l’ensemble du territoire. Peut-être que pour la Corée du Nord, il serait approprié d’inaugurer la définition de CryptoState, étant donné que selon un rapport établi par l’ONU en 2022, les pirates de Pyongyang auraient volé plus de crypto-monnaies que toute autre année d’activité.

Le rapport a été présenté en avant-première par l’agence de presse Reuters qui a ensuite publié quelques passages : « La Corée du Nord a utilisé des techniques informatiques de plus en plus sophistiquées à la fois pour accéder aux réseaux numériques impliqués dans la cyberfinance, et pour voler des informations de valeur potentielle, y compris pour ses programmes d’armement. ”

La valeur des crypto-monnaies volées en Corée du Nord

Sur la valeur de ces vols d’ordinateurs, le rapport de l’ONU cite deux chiffres différents. Pour les observateurs qui surveillent l’évolution des sanctions, on parle d’un vol qui avoisinerait un total de 630 millions de dollars rien qu’en 2022. D’autres sociétés de sécurité informatique augmentent encore ce chiffre, estimant la valeur totale des vols à plus d’un milliard de dollars. .

Comment les pirates volent la crypto

Les actions reconstituées dans le rapport de l’ONU ne s’improvisent pas : « Les techniques utilisées par les acteurs de la cyber-menace sont devenues plus sophistiquées, rendant ainsi plus difficile la traçabilité des fonds volés. » Les groupes sont différents : Kimsuky, Lazarus Group ou Andariel. Le tout, toujours selon l’ONU, coordonné par le Bureau général de reconnaissance, l’une des agences de renseignement les plus importantes du pays.

Les attaques de pirates ont été organisées sur différents fronts. Des campagnes de phishing ciblées pour obtenir des informations militaires aux attaques directes sur la blockchain pour pouvoir gonfler les portefeuilles numériques gérés par Pyongyang. Parmi les actions contestées dans le rapport de l’ONU, il y a aussi l’attaque du jeu vidéo Axie Infinity. En mars 2022, Ronin, la blockchain sur laquelle le jeu est basé, a signalé un vol qui a coûté 615 millions de dollars à l’ensemble du système.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :